В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна «хлебные крошки» относятся к важному средству навигации, которое позволяет пользователям отслеживать свое местоположение на веб-сайте, в веб-приложении или мобильном приложении. Это вторичные элементы навигации, которые предоставляют ссылки на иерархию посещенных страниц или экранов, что облегчает пользователям понимание структуры и упрощает общий опыт просмотра. Хлебные крошки позволяют пользователям лучше понимать свой путь навигации, обеспечивая более удобное и организованное путешествие по цифровым платформам.

Концепция панировочных сухарей заимствована из известной сказки «Гензель и Гретель», в которой главные герои бросают панировочные сухари, чтобы проследить свой путь обратно через лес. Аналогичным образом, в цифровой сфере «хлебные крошки» обеспечивают визуализацию пути навигации пользователя, позволяя ему четко и последовательно отслеживать свои шаги. Платформа AppMaster no-code предоставляет клиентам такие функции, как интуитивно понятный дизайн пользовательского интерфейса drag-and-drop, разработку веб- и мобильных приложений, упрощая процесс внедрения хлебных крошек в свои приложения.

Поскольку цифровой ландшафт становится все более сложным, включение «хлебных крошек» в современные цифровые платформы приобретает решающее значение. Согласно опросу, проведенному Nielsen Norman Group, пользователи более успешно перемещаются по сложным веб-сайтам с помощью хлебных крошек, выполняя задачи на 77% эффективнее, чем те, кто без них. Эта статистика подчеркивает важность внедрения хлебных крошек на всех платформах, независимо от их сложности.

Существует три основных типа хлебных крошек, каждый из которых служит определенной цели по улучшению пользовательского опыта и навигации:

Хлебные крошки на основе местоположения: они указывают текущую позицию пользователя в иерархии веб-сайта или приложения с учетом структуры сайта. Этот тип особенно полезен для веб-сайтов с несколькими уровнями контента, таких как платформы электронной коммерции и веб-сайты на основе контента. Хлебные крошки на основе атрибутов: они отображают атрибуты или категории, относящиеся к конкретному элементу, помогая пользователям лучше понять его свойства. Хлебные крошки на основе атрибутов особенно применимы к веб-сайтам электронной коммерции, где продукты можно сортировать или фильтровать по нескольким атрибутам. Хлебные крошки на основе пути: они демонстрируют уникальную историю посещений пользователя, отражая его собственный путь навигации, а не иерархическую структуру сайта. Хлебные крошки на основе пути в основном используются на веб-сайтах или приложениях, ориентированных на задачи, где пользователи перемещаются по нескольким страницам для достижения определенной цели.

Эффективное внедрение хлебных крошек требует тщательного рассмотрения принципов UX и рекомендаций по проектированию. Вот некоторые из лучших практик:

Выбор подходящего типа навигационной цепочки в зависимости от характера и структуры веб-сайта или приложения.

Расположение навигационной цепочки в верхней части страницы, обычно под основным заголовком, чтобы пользователи могли легко идентифицировать ее и получить к ней доступ при необходимости.

Разделение каждого уровня визуально четкими и узнаваемыми значками, такими как стрелки или шевроны, для обозначения прогресса и предоставления четких указаний.

Избегайте использования хлебных крошек в качестве основной навигации, поскольку они служат второстепенным и дополнительным средством навигации, а не заменой основного меню.

Регулярная оценка и совершенствование реализации хлебных крошек для улучшения общего пользовательского опыта на основе отзывов пользователей и аналитики.

Платформа AppMaster no-code позволяет легко включать хлебные крошки в процесс проектирования. Используя инструменты визуального проектирования платформы, клиенты могут создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (бизнес-процессы) с помощью BP Designer, REST API и конечных точек WSS, а также других компонентов. Это упрощает задачу внедрения хлебных крошек, обеспечивая удобство взаимодействия с пользователем как в веб-, так и в мобильных приложениях, улучшая общую навигацию и удобство использования. Кроме того, расширенные возможности AppMaster, включая серверный подход, гарантируют, что пользователи смогут обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market, что еще больше упрощает реализацию навигационных цепочек и других пользовательских интерфейсов. элементы.

Таким образом, хлебные крошки являются жизненно важным элементом в контексте UX и дизайна, предлагая пользователям четкие и организованные средства навигации по цифровым платформам. Включение хлебных крошек в соответствии с установленными рекомендациями и принципами обеспечивает улучшенный пользовательский опыт, что приводит к повышению удовлетворенности клиентов, увеличению конверсий и удержанию пользователей. Благодаря платформе AppMaster no-code пользователи могут легко внедрять хлебные крошки в дизайн своих приложений, что приводит к улучшению общего продукта и оптимизации процесса разработки.