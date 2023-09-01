يشير الإعداد، في سياق تجربة المستخدم والتصميم، إلى عملية تعريف المستخدمين الجدد بتطبيق أو نظام أو خدمة وتوجيههم من خلال سلسلة من الخطوات أو المهام لضمان تفاعل أولي سلس وفعال ومرضي. . يهدف هذا الجانب الحاسم من تصميم تجربة المستخدم إلى زيادة مشاركة المستخدم والاحتفاظ به ورضاه والنجاح الشامل للمنتج أو النظام الأساسي.

في تطوير البرمجيات الحديثة، لا سيما مع الانتشار المتزايد للمنصات no-code مثل AppMaster ، أصبح الإعداد الفعال ذا أهمية متزايدة، لأنه يعمل على سد الفجوة بين المستخدمين المبتدئين أو المطورين المواطنين والميزات والوظائف التقنية التي توفرها المنصة. يعمل AppMaster على تبسيط عملية تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بالبرمجة.

يشتمل الإعداد في تجربة المستخدم وسياق التصميم على العديد من العناصر والمبادئ الأساسية التي تم تصميمها لجعل مقدمة التطبيق الجديد واضحة وسهلة الوصول إليها قدر الإمكان. بعض هذه العناصر تشمل:

1. واجهة مستخدم بديهية وواضحة: تبدأ عملية الإعداد الفعالة بواجهة مستخدم نظيفة ومنظمة جيدًا يسهل على المستخدمين فهمها والتنقل فيها. تساهم عناصر التصميم المتسقة، مثل الألوان والخطوط والأزرار، في توفير تجربة جذابة ومتماسكة بصريًا.

2. الجولات الإرشادية وتلميحات الأدوات: أثناء عملية الإعداد، قد يستفيد المستخدمون الجدد من المقدمات خطوة بخطوة حول الميزات والوظائف المتنوعة للتطبيق. يمكن أن توفر الجولات المصحوبة بمرشدين وتلميحات الأدوات مساعدة وتفسيرات سياقية، مما يساعد المستخدمين على التعرف على النظام بالسرعة التي تناسبهم.

3. المساعدة في السياق: إن تزويد المستخدمين بالمساعدة في السياق من خلال ميزات مثل برامج الدردشة الآلية أو الأسئلة الشائعة أو الوثائق القابلة للبحث يمكن أن يضمن حصولهم دائمًا على إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لإكمال المهام المطلوبة بنجاح وحل المشكلات المحتملة.

4. مؤشرات التقدم: يمكن لمؤشرات التقدم الواضحة أن تساعد المستخدمين على فهم أين وصلوا في عملية الإعداد وعدد الخطوات المتبقية التي يتعين إكمالها، مما يمكن أن يساهم في زيادة التحفيز والشعور بالإنجاز.

5. التخصيص والتخصيص: إن السماح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم أثناء عملية الإعداد يمكن أن يساعد في زيادة المشاركة وتحسين الرضا على المدى الطويل. على سبيل المثال، قد تتضمن خيارات التخصيص اختيار نظام الألوان المفضل، أو تحميل صورة الملف الشخصي، أو تحديد ميزات أو عمليات تكامل معينة.

6. تحسينات الإعداد المستندة إلى البيانات: يعد الاستفادة من التحليلات وتعليقات المستخدمين لتحسين عملية الإعداد وتحسينها بشكل مستمر أمرًا ضروريًا. من خلال تحليل تفاعلات المستخدم، ومعدلات الانقطاع عن العمل، ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى، يمكن للمصممين والمطورين تحديد مجالات التحسين وإجراء تعديلات مستهدفة لتحسين تجربة الإعداد الشاملة.

عند تنفيذه بشكل فعال، يمكن أن يكون للتأهيل تأثير كبير على نجاح المنتج أو النظام الأساسي. وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة أبردين، فإن الشركات التي توفر تجربة تأهيل فعالة تحقق زيادة بنسبة 54% في الإنتاجية وتحسنًا بنسبة 50% في الاحتفاظ بالمستخدمين. علاوة على ذلك، كشفت الأبحاث التي أجراها تقرير الخدمات المصرفية الرقمية أن المؤسسات المالية التي لديها استراتيجيات تأهيل قوية تفتخر بزيادة قدرها 75% في اكتساب العملاء وزيادة بنسبة 64% في الإيرادات.

باعتبارها منصة رائدة no-code ، توفر AppMaster تجربة إعداد مثالية، مما يضمن أن مجموعة واسعة من المستخدمين يمكنهم الاستفادة بنجاح من قوة بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بها. من خلال تقديم سلسلة من البرامج التعليمية الموجهة للمستخدمين، وواجهة مستخدم بديهية، ووثائق شاملة، يضمن AppMaster الانتقال السلس من مطور التطبيقات المبتدئ إلى مطور التطبيقات الماهر. إلى جانب قدرة النظام الأساسي على التخلص من الديون التقنية وتسريع عملية التطوير، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء حلول برمجية متطورة وقابلة للتطوير بسهولة وكفاءة لا مثيل لها.

في الختام، يعد الإعداد جانبًا حيويًا لتجربة المستخدم والتصميم الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من نجاح التطبيقات والمنصات البرمجية الحديثة. من خلال تنفيذ عملية تأهيل مدروسة وشاملة، يمكن للمصممين والمطورين تعزيز رضا المستخدمين والاحتفاظ بهم ومشاركتهم بشكل كبير، ووضع الأساس لعلاقة إيجابية ودائمة مع منتجاتهم.