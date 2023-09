No contexto de Experiência do Usuário (UX) e Design, "Breadcrumbs" refere-se a um auxílio de navegação essencial que permite aos usuários acompanhar sua localização em um site, aplicativo da web ou aplicativo móvel. Esses são elementos de navegação secundários que fornecem links para a hierarquia de páginas ou telas visitadas, tornando menos complicado para os usuários entenderem a estrutura e simplificarem a experiência geral de navegação. Breadcrumbs capacitam os usuários a ter uma melhor consciência do seu caminho de navegação, garantindo uma jornada mais conveniente e organizada dentro das plataformas digitais.

O conceito de pão ralado deriva do conhecido conto de fadas "João e Maria", em que os protagonistas deixam cair migalhas para traçar o caminho de volta pela floresta. Da mesma forma, no mundo digital, a localização atual fornece uma visualização do caminho de navegação do usuário, permitindo-lhe refazer seus passos de maneira clara e coerente. A plataforma no-code AppMaster capacita os clientes com recursos como design de UI intuitivo drag-and-drop, desenvolvimento de aplicativos web e móveis, simplificando o processo de implementação de breadcrumbs em seus aplicativos.

À medida que o cenário digital se torna mais complexo, a incorporação de migalhas nas plataformas digitais modernas tornou-se crucial. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Nielsen Norman Group, os usuários têm uma maior taxa de sucesso ao navegar por sites complexos com localização atual, concluindo tarefas até 77% mais eficientemente do que aqueles sem localização atual. Esta estatística destaca a importância de incorporar breadcrumbs em todas as plataformas, independentemente de sua complexidade.

Existem três tipos principais de localização atual, cada uma servindo a um propósito específico de melhorar a experiência do usuário e a navegação:

Breadcrumbs baseados em localização: indicam a posição atual do usuário no site ou na hierarquia do aplicativo, considerando a estrutura do site. Esse tipo é particularmente útil para sites com múltiplas camadas de conteúdo, como plataformas de comércio eletrônico e sites baseados em conteúdo. Trilhas de navegação baseadas em atributos: exibem os atributos ou categorias relacionadas a um item específico, ajudando os usuários a entender melhor suas propriedades. A localização atual baseada em atributos é particularmente aplicável a sites de comércio eletrônico onde os produtos podem ser classificados ou filtrados por vários atributos. Breadcrumbs baseados em caminho: mostram o histórico de navegação exclusivo do usuário, refletindo a trilha de navegação do próprio usuário, em vez da estrutura hierárquica do site. A localização atual baseada em caminho é usada principalmente em sites ou aplicativos orientados a tarefas, onde os usuários navegam por várias páginas para concluir um objetivo específico.

A implementação eficaz de breadcrumbs requer uma consideração cuidadosa dos princípios de UX e das diretrizes de design. Algumas práticas recomendadas incluem:

Selecionar o tipo de localização atual apropriado com base na natureza e estrutura do site ou aplicativo.

Posicionar a trilha de navegação próxima ao topo da página, normalmente abaixo do cabeçalho principal, para que os usuários possam identificá-la e acessá-la facilmente conforme necessário.

Separando cada nível com ícones visualmente distintos e reconhecíveis, como setas ou divisas, para indicar a progressão e fornecer orientação clara.

Evitar o uso de breadcrumbs como navegação primária, pois servem como auxílio secundário e complementar à navegação, e não como substitutos dos menus primários.

Avaliar e refinar regularmente a implementação de breadcrumbs para melhorar a experiência geral do usuário com base no feedback e na análise do usuário.

A plataforma no-code do AppMaster facilita a incorporação de migalhas como parte do processo de design. Utilizando as ferramentas de design visual da plataforma, os clientes podem criar modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (processos de negócios) com BP Designer, API REST e WSS Endpoints, entre outros componentes. Isso simplifica a tarefa de implementação de breadcrumbs com uma experiência de usuário perfeita em aplicativos da Web e móveis, melhorando a navegabilidade e a usabilidade gerais. Além disso, os recursos avançados do AppMaster, incluindo sua abordagem orientada ao servidor, garantem que os usuários possam atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo móvel sem enviar novas versões para a App Store e o Play Market, agilizando ainda mais a implementação de breadcrumbs e outras interfaces de usuário. elementos.

Em resumo, o breadcrumbs é um elemento vital no contexto de UX e Design, oferecendo aos usuários um meio claro e organizado de navegar pelas plataformas digitais. Incorporar breadcrumbs seguindo diretrizes e princípios estabelecidos garante uma experiência aprimorada do usuário, levando a uma melhor satisfação do cliente, aumento de conversões e retenção de usuários. Com a plataforma no-code do AppMaster, os usuários podem implementar facilmente breadcrumbs como parte do design de seu aplicativo, resultando em um produto geral melhor e em um processo de desenvolvimento simplificado.