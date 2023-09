W kontekście doświadczenia użytkownika (UX) i projektowania „bułka tarta” odnosi się do niezbędnej pomocy w nawigacji, która pozwala użytkownikom śledzić ich lokalizację w witrynie internetowej, aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej. Są to dodatkowe elementy nawigacyjne, które zapewniają łącza z powrotem do hierarchii odwiedzanych stron lub ekranów, dzięki czemu zrozumienie struktury jest mniej przytłaczające dla użytkowników i upraszczają ogólne doświadczenie przeglądania. Breadcrumbs zapewnia użytkownikom lepszą świadomość ścieżki nawigacji, zapewniając wygodniejszą i lepiej zorganizowaną podróż na platformach cyfrowych.

Koncepcja bułki tartej wywodzi się ze znanej bajki „Jaś i Małgosia”, w której bohaterowie upuszczają bułkę tartą, aby wyznaczyć drogę powrotną przez las. Podobnie w świecie cyfrowym, bułki tarte zapewniają wizualizację ścieżki nawigacji użytkownika, pozwalając mu na prześledzenie swoich kroków w jasny i spójny sposób. Platforma AppMaster no-code zapewnia klientom takie funkcje, jak intuicyjne projektowanie interfejsu użytkownika drag-and-drop oraz tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych, upraszczając proces wdrażania bułki tartej w ich aplikacjach.

Ponieważ krajobraz cyfrowy staje się coraz bardziej złożony, włączenie podstawowych rozwiązań do nowoczesnych platform cyfrowych stało się kluczowe. Według badania przeprowadzonego przez Nielsen Norman Group użytkownicy z większą skutecznością poruszają się po skomplikowanych witrynach internetowych wyposażonych w bułkę tartą, realizując zadania nawet o 77% wydajniej niż te bez nich. Ta statystyka podkreśla znaczenie włączenia bułki tartej na wszystkich platformach, niezależnie od ich złożoności.

Istnieją trzy podstawowe typy okruszków, z których każdy służy określonemu celowi polegającemu na poprawie komfortu użytkownika i nawigacji:

Okruchy nawigacyjne oparte na lokalizacji: wskazują bieżącą pozycję użytkownika w hierarchii witryny lub aplikacji, biorąc pod uwagę strukturę witryny. Ten typ jest szczególnie przydatny w przypadku witryn zawierających wiele warstw treści, takich jak platformy handlu elektronicznego i witryny oparte na treści. Okruszki nawigacyjne oparte na atrybutach: wyświetlają atrybuty lub kategorie powiązane z konkretnym przedmiotem, pomagając użytkownikom lepiej zrozumieć jego właściwości. Nawigacja oparta na atrybutach ma szczególne zastosowanie w witrynach handlu elektronicznego, w których produkty można sortować lub filtrować według wielu atrybutów. Okruchy nawigacji oparte na ścieżce: prezentują unikalną historię przeglądania użytkownika, odzwierciedlając jego własną ścieżkę nawigacji, a nie hierarchiczną strukturę witryny. Okruchy nawigacyjne oparte na ścieżkach są używane głównie w witrynach internetowych lub aplikacjach zorientowanych na zadania, w których użytkownicy poruszają się po wielu stronach, aby osiągnąć określony cel.

Skuteczne wdrożenie bułki tartej wymaga dokładnego rozważenia zasad UX i wytycznych projektowych. Niektóre najlepsze praktyki obejmują:

Wybór odpowiedniego typu bułki tartej w oparciu o charakter i strukturę witryny lub aplikacji.

Umieszczenie ścieżki nawigacyjnej w pobliżu górnej części strony, zazwyczaj poniżej głównego nagłówka, aby użytkownicy mogli łatwo ją zidentyfikować i uzyskać do niej dostęp w razie potrzeby.

Oddzielenie każdego poziomu wizualnie odrębnymi i rozpoznawalnymi ikonami, takimi jak strzałki lub jodełki, aby wskazać postęp i zapewnić jasne wskazówki.

Unikanie używania bułek tartych jako podstawowej nawigacji, ponieważ służą one jako dodatkowa i uzupełniająca pomoc w nawigacji, a nie zastępują główne menu.

Regularna ocena i udoskonalanie implementacji bułki tartej w celu poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika w oparciu o opinie użytkowników i analizy.

Platforma AppMaster no-code ułatwia włączenie bułki tartej do procesu projektowania. Korzystając z narzędzi do projektowania wizualnego platformy, klienci mogą tworzyć modele danych (schemat bazy danych), logikę biznesową (procesy biznesowe) między innymi za pomocą BP Designer, REST API i WSS Endpoints. Upraszcza to zadanie wdrażania elementów nawigacyjnych, zapewniając płynną obsługę użytkownika zarówno w aplikacjach internetowych, jak i mobilnych, poprawiając ogólną nawigację i użyteczność. Ponadto zaawansowane możliwości AppMaster, w tym podejście oparte na serwerze, zapewniają użytkownikom możliwość aktualizacji interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej, logiki i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market, co jeszcze bardziej usprawnia wdrażanie bułki tartej i innych interfejsów użytkownika elementy.

Podsumowując, bułka tarta jest istotnym elementem w kontekście UX i projektowania, oferując użytkownikom jasne i zorganizowane środki poruszania się po platformach cyfrowych. Włączenie bułki tartej zgodnie z ustalonymi wytycznymi i zasadami zapewnia lepsze doświadczenie użytkownika, co prowadzi do większego zadowolenia klientów, zwiększenia konwersji i utrzymania użytkowników. Dzięki platformie AppMaster no-code użytkownicy mogą łatwo wdrożyć elementy nawigacyjne w ramach projektu swojej aplikacji, co skutkuje lepszym ogólnym produktem i usprawnionym procesem rozwoju.