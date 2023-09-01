تشير قابلية التوسع، في سياق تجربة المستخدم والتصميم، إلى قدرة التطبيق البرمجي على التعامل بكفاءة مع حجم متزايد من طلبات المستخدم والبيانات والعمليات مع الحفاظ على مستويات الأداء المثلى. إنه جانب حاسم في تطوير البرمجيات الذي يسمح للشركات باستيعاب قاعدة المستخدمين المتزايدة وتسهيل النمو. تضمن قابلية التوسع أن التطبيق يمكنه خدمة حركة المرور والطلب المتزايدة دون المساس بجوانب مثل السرعة والموثوقية ورضا المستخدم.

يتضمن أحد المكونات الرئيسية لقابلية التوسع فهم أداء التطبيق تحت الأحمال المختلفة وتوقع النمو المستقبلي. ومن الأهمية بمكان تقييم التدابير المطلوبة لتلبية الطلبات المتزايدة في البنية التحتية والموارد وسير العمل التنموي. في الآونة الأخيرة، أظهرت الدراسات أن قابلية التوسع للتطبيق ترتبط ارتباطًا مباشرًا برضا المستخدم، كما يتضح من مقاييس الأداء المختلفة التي جمعتها الشركات في جميع أنحاء العالم.

تعد قابلية التوسع الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التطبيقات البرمجية، لأنها تساعد في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين تجربة المستخدم واستيعاب النمو. في عالم تطوير البرمجيات، هناك نموذجان أساسيان لقابلية التوسع:

القياس الأفقي: يتضمن هذا الأسلوب إضافة المزيد من العقد أو الخوادم لاستيعاب الطلب المتزايد. يمكن تحقيقه بسهولة من خلال خدمات الحوسبة السحابية ويمثل طريقة قابلة للتعديل بسهولة لضمان قابلية تطوير التطبيق. القياس الرأسي: يشير إلى عملية تعزيز قدرة الخادم أو العقدة الموجودة عن طريق زيادة تخصيص الموارد، مثل وحدة المعالجة المركزية أو ذاكرة الوصول العشوائي أو التخزين. على الرغم من أنه يمكن أن يكون حلاً فعالاً على المدى القصير، إلا أن التوسع الرأسي له حدوده من حيث قدرات الأجهزة والبرامج.

تضمن AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، أن تكون التطبيقات المبنية على نظامها الأساسي قابلة للتطوير بشكل كبير. تستخدم المنصة لغة Go للتطبيقات الخلفية، مما يوفر أداءً متزايدًا واستخدامًا مثاليًا للموارد، مما يدعم احتياجات قابلية التوسع للتطبيقات. نظرًا لأن AppMaster يقوم دائمًا بإنشاء التطبيقات من الصفر، فلا يوجد أي عبء فني، مما يتيح للتطبيقات التوسع بسلاسة أكبر.

من خلال نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. تضمن هذه الإمكانية مرونة التطبيقات في مواجهة التغييرات، وتسمح بتكرار أسرع وتبسيط مسارات النشر. علاوة على ذلك، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يوفر مرونة محسنة وسهولة في التوسع.

يسمح تصميم الواجهة الخلفية عديمة الحالة لـ AppMaster للتطبيقات بالتوسع بشكل أفضل، حيث يمكن تحميلها بسرعة وسهولة على عدد متزايد من الخوادم. بالإضافة إلى ذلك، يقوم النظام الأساسي بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI)، مما يجعل إدارة واجهات برمجة التطبيقات ونشر التغييرات أكثر كفاءة.

يدعم AppMaster ثلاثة مستويات من خطط الاشتراك، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء. توفر اشتراكات Business وBusiness+ ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ، بينما يوفر اشتراك Enterprise إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر، مما يسمح للشركات باستضافة التطبيقات محليًا، وبالتالي المساهمة في خيارات النشر القابلة للتطوير.

لقد أثبتت منصة AppMaster أنها أداة لا غنى عنها لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير مع مجموعة شاملة من الميزات. تعمل أدوات التصميم المرئي ووظيفة drag-and-drop وإمكانات إنشاء التعليمات البرمجية التلقائية على تبسيط عملية التطوير، مما يجعلها أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بمقدار 3 مرات لمستخدميها.

في الختام، يعد تطوير التطبيقات القابلة للتطوير أمرًا حيويًا للشركات لضمان النمو المستدام وتلبية متطلبات تجربة المستخدم. نظرًا لأن نماذج تطوير البرمجيات تتغير وتصبح أكثر تعقيدًا، توفر منصة AppMaster no-code حلاً فعالاً لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة وفعالة من حيث التكلفة، تلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام.