Ekmek kırıntıları

Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Tasarım bağlamında "Breadcrumbs", kullanıcıların bir web sitesi, web uygulaması veya mobil uygulama içindeki konumlarını takip etmelerine olanak tanıyan temel bir gezinme yardımcısını ifade eder. Bunlar, ziyaret edilen sayfaların veya ekranların hiyerarşisine geri bağlantılar sağlayan, kullanıcıların yapıyı anlamasını kolaylaştıran ve genel tarama deneyimini basitleştiren ikincil gezinme öğeleridir. Breadcrumb'lar, kullanıcılara gezinme yollarına ilişkin daha iyi bir farkındalık kazandırarak dijital platformlarda daha rahat ve organize bir yolculuk yapılmasını sağlar.

Ekmek kırıntısı kavramı, kahramanların ormana doğru yollarını bulmak için ekmek kırıntılarını düşürdüğü ünlü "Hansel ve Gretel" masalından türetilmiştir. Benzer şekilde, dijital alanda içerik kırıntıları, kullanıcının gezinme yolunun görselleştirilmesini sağlayarak, adımlarını net ve tutarlı bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. AppMaster no-code platform, müşterilere drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarımı, web ve mobil uygulama geliştirme gibi özellikler sunarak uygulamalarında kırıntıları uygulama sürecini basitleştirir.

Dijital ortam daha karmaşık hale geldikçe, kırıntıları modern dijital platformlara dahil etmek çok önemli hale geldi. Nielsen Norman Group tarafından yürütülen bir ankete göre kullanıcılar, içerik kırıntıları içeren karmaşık web sitelerinde gezinme konusunda daha yüksek bir başarı oranına sahip ve görevleri, olmayanlara göre %77'ye kadar daha verimli bir şekilde tamamlıyor. Bu istatistik, karmaşıklıkları ne olursa olsun, kırıntıları tüm platformlara dahil etmenin önemini vurguluyor.

Her biri kullanıcı deneyimini ve gezinmeyi geliştirmede belirli bir amaca hizmet eden üç temel içerik kırıntısı türü vardır:

Konum bazlı kırıntılar: Bunlar, sitenin yapısını dikkate alarak kullanıcının web sitesi veya uygulama hiyerarşisi içindeki mevcut konumunu belirtir. Bu tür, özellikle e-ticaret platformları ve içerik tabanlı web siteleri gibi birden fazla içerik katmanına sahip web siteleri için kullanışlıdır. Öznitelik tabanlı içerik kırıntıları: Bunlar, belirli bir öğeyle ilgili öznitelikleri veya kategorileri görüntüleyerek kullanıcıların o öğenin özelliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Öznitelik tabanlı içerik kırıntıları, özellikle ürünlerin birden fazla özniteliğe göre sıralanabildiği veya filtrelenebildiği e-ticaret web sitelerine uygulanabilir. Yol tabanlı içerik kırıntıları: Bunlar, sitenin hiyerarşik yapısından ziyade kullanıcının kendi gezinme izini yansıtan, kullanıcının benzersiz tarama geçmişini gösterir. Yol tabanlı içerik kırıntıları esas olarak kullanıcıların belirli bir hedefi tamamlamak için birden fazla sayfada gezindiği görev odaklı web sitelerinde veya uygulamalarda kullanılır.

Breadcrumb'ların etkili bir şekilde uygulanması, UX ilkelerinin ve tasarım yönergelerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. En iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Web sitesinin veya uygulamanın niteliğine ve yapısına göre uygun içerik haritası türünün seçilmesi.

İçerik kırıntısı izini sayfanın üst kısmına yakın bir yere, genellikle ana başlığın altına konumlandırarak kullanıcıların bunları kolayca tanımlayıp gerektiğinde erişebilmesini sağlar.

İlerlemeyi belirtmek ve net rehberlik sağlamak için her seviyeyi oklar veya köşeli çift ayraçlar gibi görsel olarak farklı ve tanınabilir simgelerle ayırın.

Birincil menülerin yerini almak yerine ikincil ve tamamlayıcı bir gezinme yardımcısı olarak hizmet ettikleri için içerik kırıntılarının birincil gezinme olarak kullanılmasından kaçınılması.

Kullanıcı geri bildirimlerine ve analizlerine dayalı olarak genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için içerik kırıntılarının uygulanmasını düzenli olarak değerlendirmek ve iyileştirmek.

AppMaster no-code platformu, içerik kırıntılarının tasarım sürecinin bir parçası olarak dahil edilmesini kolaylaştırır. Müşteriler, platformun görsel tasarım araçlarını kullanarak diğer bileşenlerin yanı sıra BP Designer, REST API ve WSS Endpoints ile veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (iş süreçleri) oluşturabilir. Bu, hem web hem de mobil uygulamalarda kırıntıları kesintisiz bir kullanıcı deneyimiyle uygulama görevini basitleştirerek genel gezinilebilirliği ve kullanılabilirliği artırır. Buna ek olarak, AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı da dahil olmak üzere gelişmiş yetenekleri, kullanıcıların mobil uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncelleyebilmelerini sağlayarak, kırıntıların ve diğer kullanıcı arayüzlerinin uygulanmasını daha da kolaylaştırıyor. elementler.

Özetle, içerik kırıntıları, kullanıcılara dijital platformlarda gezinmek için açık ve düzenli bir araç sunan, UX ve Tasarım bağlamında hayati bir unsurdur. Yerleşik yönergelere ve ilkelere uygun olarak kırıntıların dahil edilmesi, gelişmiş kullanıcı deneyimi sağlayarak daha iyi müşteri memnuniyetine, artan dönüşümlere ve kullanıcıyı elde tutmaya yol açar. AppMaster no-code platformu sayesinde kullanıcılar, uygulama tasarımının bir parçası olarak içerik kırıntılarını kolayca uygulayabilir, bu da daha iyi bir genel ürün ve kolaylaştırılmış geliştirme süreci sağlar.