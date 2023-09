In de context van gebruikerservaring (UX) en ontwerp verwijzen 'broodkruimels' naar een essentieel navigatiehulpmiddel waarmee gebruikers hun locatie binnen een website, webapplicatie of mobiele applicatie kunnen volgen. Dit zijn secundaire navigatie-elementen die links bieden naar de hiërarchie van bezochte pagina's of schermen, waardoor het voor gebruikers minder overweldigend is om de structuur te begrijpen en de algehele browse-ervaring te vereenvoudigen. Broodkruimels zorgen ervoor dat gebruikers zich beter bewust zijn van hun navigatiepad, waardoor een gemakkelijkere en georganiseerde reis binnen digitale platforms wordt gegarandeerd.

Het concept van broodkruimels is afgeleid van het bekende sprookje "Hans en Grietje", waarin de hoofdpersonen broodkruimels laten vallen om hun weg terug door het bos te volgen. Op dezelfde manier bieden broodkruimels in de digitale wereld een visualisatie van het navigatiepad van de gebruiker, waardoor deze op een duidelijke en samenhangende manier zijn stappen kunnen volgen. Het AppMaster no-code platform biedt klanten functies zoals intuïtief drag-and-drop UI-ontwerp en ontwikkeling van web- en mobiele applicaties, waardoor het proces van het implementeren van breadcrumbs in hun applicaties wordt vereenvoudigd.

Naarmate het digitale landschap complexer wordt, is het integreren van broodkruimels in moderne digitale platforms cruciaal geworden. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Nielsen Norman Group hebben gebruikers een hoger slagingspercentage bij het navigeren door complexe websites met broodkruimels, waardoor taken tot 77% efficiënter worden uitgevoerd dan degenen zonder. Deze statistiek benadrukt het belang van het integreren van broodkruimels op alle platforms, ongeacht hun complexiteit.

Er zijn drie primaire soorten broodkruimels, die elk een specifiek doel dienen bij het verbeteren van de gebruikerservaring en navigatie:

Locatiegebaseerde broodkruimels: deze geven de huidige positie van de gebruiker binnen de website- of applicatiehiërarchie aan, waarbij rekening wordt gehouden met de structuur van de site. Dit type is met name handig voor websites met meerdere inhoudslagen, zoals e-commerceplatforms en op inhoud gebaseerde websites. Op kenmerken gebaseerde broodkruimels: deze geven de kenmerken of categorieën weer die verband houden met een specifiek item, waardoor gebruikers de eigenschappen ervan beter kunnen begrijpen. Op kenmerken gebaseerde broodkruimels zijn met name van toepassing op e-commercewebsites waar producten kunnen worden gesorteerd of gefilterd op basis van meerdere kenmerken. Op paden gebaseerde broodkruimels: deze tonen de unieke browsegeschiedenis van de gebruiker en weerspiegelen het eigen navigatiepad van de gebruiker in plaats van de hiërarchische structuur van de site. Padgebaseerde broodkruimels worden voornamelijk gebruikt in taakgerichte websites of applicaties, waarbij gebruikers door meerdere pagina's navigeren om een ​​specifiek doel te bereiken.

Het effectief implementeren van broodkruimels vereist een zorgvuldige afweging van UX-principes en ontwerprichtlijnen. Enkele best practices zijn onder meer:

Het selecteren van het juiste broodkruimeltype op basis van de aard en structuur van de website of applicatie.

Het kruimelpad bovenaan de pagina plaatsen, meestal onder de hoofdkop, zodat gebruikers deze indien nodig gemakkelijk kunnen identificeren en openen.

Elk niveau wordt gescheiden met visueel onderscheidende en herkenbare pictogrammen, zoals pijlen of punthaken, om de voortgang aan te geven en duidelijke begeleiding te bieden.

Het vermijden van het gebruik van broodkruimels als primaire navigatie, aangezien deze dienen als secundair en aanvullend navigatiehulpmiddel en niet als vervanging voor primaire menu's.

Regelmatig evalueren en verfijnen van de implementatie van broodkruimels om de algehele gebruikerservaring te verbeteren op basis van gebruikersfeedback en analyses.

Het no-code platform van AppMaster maakt het eenvoudig om broodkruimels op te nemen als onderdeel van het ontwerpproces. Met behulp van de visuele ontwerptools van het platform kunnen klanten datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica (bedrijfsprocessen) creëren met onder meer BP Designer, REST API en WSS Endpoints. Dit vereenvoudigt de taak van het implementeren van broodkruimels met een naadloze gebruikerservaring in zowel web- als mobiele applicaties, waardoor de algehele navigeerbaarheid en bruikbaarheid worden verbeterd. Bovendien zorgen de geavanceerde mogelijkheden van AppMaster, waaronder de servergestuurde aanpak, ervoor dat gebruikers de gebruikersinterface, logica en API-sleutels van mobiele applicaties kunnen bijwerken zonder nieuwe versies in te dienen bij de App Store en Play Market, waardoor de implementatie van breadcrumbs en andere UI verder wordt gestroomlijnd. elementen.

Samenvattend zijn broodkruimels een essentieel element in de UX- en Design-context en bieden ze gebruikers een duidelijke en georganiseerde manier om door digitale platforms te navigeren. Het opnemen van broodkruimels volgens vastgestelde richtlijnen en principes zorgt voor een verbeterde gebruikerservaring, wat leidt tot een betere klanttevredenheid, meer conversies en gebruikersbehoud. Met het no-code platform van AppMaster kunnen gebruikers eenvoudig broodkruimels implementeren als onderdeel van het ontwerp van hun applicatie, wat resulteert in een beter algemeen product en een gestroomlijnd ontwikkelingsproces.