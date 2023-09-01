تشير مبادئ الجشطالت إلى مجموعة من المبادئ في علم النفس التي تصف كيفية إدراك البشر للمعلومات المرئية ومعالجتها لفهم بيئتهم. وتستند هذه المبادئ إلى نظرية الجشطالت، التي طورها علماء النفس الألمان ماكس فيرتهايمر، وكورت كوفكا، وولفغانغ كولر في أوائل القرن العشرين. يتم تطبيق مبادئ الجشطالت على نطاق واسع في مختلف التخصصات، بما في ذلك تجربة المستخدم (UX) والتصميم، في سياق إنشاء واجهات رقمية جذابة بصريًا وبديهية وسهلة الاستخدام. ومن خلال فهم هذه المبادئ وتطبيقها، يمكن للمصممين إنشاء تجارب تمكن المستخدمين من إدراك المعلومات واستيعابها والتفاعل معها بكفاءة وفعالية.

في سياق منصة AppMaster no-code ، تلعب مبادئ Gestalt دورًا حاسمًا في ضمان أن تكون التطبيقات التي أنشأها المستخدمون متماسكة بصريًا وبديهية، مما يساعدهم على تحقيق النتائج المرجوة بأقل جهد معرفي. يقدم AppMaster مجموعة شاملة من أدوات التصميم المرئي التي تتيح للمستخدمين تصميم واجهات وفقًا لمبادئ Gestalt، مما يسهل عليهم إنشاء تطبيقات جميلة وسهلة الاستخدام.

هناك العديد من مبادئ الجشطالت الأساسية ذات الصلة بشكل خاص بتجربة المستخدم والتصميم. وتشمل هذه ما يلي:

1. القرب: ينص هذا المبدأ على أن الأشياء القريبة من بعضها البعض تميل إلى أن ينظر إليها على أنها جزء من نفس المجموعة أو مرتبطة ببعضها البعض. في تجربة المستخدم والتصميم، يمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال تجميع العناصر ذات الصلة معًا، مثل الأزرار أو قوائم التنقل أو حقول النموذج، لخلق إحساس بالنظام والتنظيم داخل الواجهة.

2. التشابه: وفقًا لهذا المبدأ، فإن العناصر التي تشترك في سمات متشابهة، مثل اللون أو الشكل أو الحجم، يُنظر إليها على أنها جزء من نفس المجموعة. يمكن للمصممين استخدام هذا المبدأ لإنشاء تناسق مرئي وإقامة علاقات بين العناصر المختلفة على الصفحة أو داخل التطبيق.

3. الاستمرارية: ينص مبدأ الاستمرارية على أن الإدراك البشري يميل إلى اتباع مسار أو نمط مستمر، حتى عندما ينقطع. يمكن تطبيق هذا المبدأ في التصميم لتوجيه المستخدمين من خلال سلسلة من الخطوات أو الإجراءات، مما يضمن فهمهم لتدفق وتقدم الواجهة.

4. الإغلاق: يشير هذا المبدأ إلى أن البشر لديهم ميل طبيعي لإدراك الأشكال أو الأنماط غير المكتملة على أنها كاملة. في تجربة المستخدم والتصميم، يمكن للمصممين الاستفادة من هذا المبدأ لخلق شعور بالاكتمال أو الكمال داخل الواجهة، حتى عندما لا يتم عرض بعض العناصر أو ربطها بشكل واضح.

5. الشكل الأرضي: وفقًا لمبدأ الشكل الأرضي، يرى البشر الأشياء إما كأشكال (مركز الاهتمام) أو كأرضية (الخلفية). ومن خلال التمييز بوضوح بين الاثنين، يمكن للمصممين إنشاء واجهات يسهل فهمها، مما يضمن قدرة المستخدمين على تحديد العناصر المهمة بسرعة وفهم المعلومات المقدمة لهم.

6. التماثل والنظام: يشير هذا المبدأ إلى أن البشر يميلون إلى إدراك الأشياء المتماثلة والمرتبة جيدًا على أنها أكثر استقرارًا وتنظيمًا. من خلال دمج التماثل والنظام في الواجهات، يمكن للمصممين خلق شعور بالاستقرار والتماسك، مما يسهل على المستخدمين فهم الهيكل العام وتنظيم التطبيق.

من خلال الالتزام بمبادئ الجشطالت هذه، يمكن للمصممين إنشاء واجهات مستخدم بديهية بصريًا ومنظمة جيدًا وسهلة التنقل. تتيح أدوات التصميم المرئي لمنصة AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات تلبي الميول الإدراكية البشرية وتبسيط تجربة المستخدم. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الاستفادة من القرب من خلال تجميع العناصر ذات الصلة، أو دمج الاستمرارية لتوجيه المستخدمين من خلال التدفق الخطي، أو تطبيق التشابه لإنشاء اتصالات مرئية بين المكونات ذات الصلة.

ومن الجدير بالذكر أن مبادئ الجشطالت ليست قواعد توجيهية؛ بل إنها تعمل كمبادئ توجيهية يمكنها إعلام قرارات المصممين وتشكيل فهمهم لكيفية إدراك المستخدمين للمعلومات المرئية ومعالجتها. من خلال دراسة هذه المبادئ بعناية، يمكن للمصممين إنشاء تطبيقات تجذب المستخدمين بشكل فعال، وتلبي توقعاتهم، وتسهل أهدافهم، مما يؤدي إلى تجربة شاملة أفضل، وفي النهاية، زيادة الرضا والاحتفاظ بالمستخدمين.

في الختام، تلعب مبادئ الجشطالت دورًا حاسمًا في تشكيل تصميم التطبيقات في تجربة المستخدم وسياق التصميم. ومن خلال فهم هذه المبادئ وتطبيقها، يمكن للمصممين إنشاء واجهات بصرية بديهية ومنظمة تنظيمًا جيدًا وسهلة الاستخدام تتماشى مع الميول الإدراكية البشرية، وبالتالي تحسين تجربة المستخدم الشاملة. توفر منصة AppMaster no-code مجموعة من أدوات التصميم المرئي التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات تلتزم بمبادئ Gestalt، مما يؤدي إلى تطبيقات جيدة التصميم وجذابة تساهم في النهاية في زيادة رضا المستخدم والاحتفاظ به.