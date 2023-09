Nel contesto dell'esperienza utente (UX) e del design, i "breadcrumb" si riferiscono a un aiuto essenziale alla navigazione che consente agli utenti di tenere traccia della propria posizione all'interno di un sito Web, un'applicazione Web o un'applicazione mobile. Si tratta di elementi di navigazione secondari che forniscono collegamenti alla gerarchia delle pagine o delle schermate visitate, rendendo meno complicato per gli utenti comprendere la struttura e semplificando l'esperienza di navigazione complessiva. I breadcrumb offrono agli utenti una migliore consapevolezza del proprio percorso di navigazione, garantendo un viaggio più conveniente e organizzato all'interno delle piattaforme digitali.

Il concetto di pangrattato deriva dalla famosa fiaba "Hansel e Gretel", in cui i protagonisti lasciano cadere le briciole di pane per tracciare la via del ritorno attraverso la foresta. Allo stesso modo, nel regno digitale, i breadcrumb forniscono una visualizzazione del percorso di navigazione dell'utente, consentendogli di ripercorrere i propri passi in modo chiaro e coerente.

Poiché il panorama digitale diventa sempre più complesso, incorporare i breadcrumb nelle moderne piattaforme digitali è diventato cruciale. Secondo un sondaggio condotto dal Nielsen Norman Group, gli utenti hanno una percentuale di successo più elevata quando navigano attraverso siti Web complessi dotati di breadcrumb, completando le attività fino al 77% in modo più efficiente rispetto a quelli senza. Questa statistica evidenzia l’importanza di incorporare i breadcrumb su tutte le piattaforme, indipendentemente dalla loro complessità.

Esistono tre tipi principali di breadcrumb, ciascuno con uno scopo specifico nel migliorare l'esperienza dell'utente e la navigazione:

Breadcrumb basati sulla posizione: indicano la posizione attuale dell'utente all'interno della gerarchia del sito Web o dell'applicazione considerando la struttura del sito. Questo tipo è particolarmente utile per i siti Web con più livelli di contenuto, come piattaforme di e-commerce e siti Web basati sui contenuti. Breadcrumb basati sugli attributi: mostrano gli attributi o le categorie relative a un articolo specifico, aiutando gli utenti a comprenderne meglio le proprietà. I breadcrumb basati sugli attributi sono particolarmente applicabili ai siti Web di e-commerce in cui i prodotti possono essere ordinati o filtrati in base a più attributi. Breadcrumb basati sul percorso: mostrano la cronologia di navigazione unica dell'utente, riflettendo il percorso di navigazione dell'utente piuttosto che la struttura gerarchica del sito. I breadcrumb basati sul percorso vengono utilizzati principalmente in siti Web o applicazioni orientati alle attività, in cui gli utenti navigano attraverso più pagine per completare un obiettivo specifico.

L'implementazione efficace dei breadcrumb richiede un'attenta considerazione dei principi UX e delle linee guida di progettazione. Alcune migliori pratiche includono:

Selezione del tipo di breadcrumb appropriato in base alla natura e alla struttura del sito Web o dell'applicazione.

Posizionamento del percorso breadcrumb nella parte superiore della pagina, in genere sotto l'intestazione principale, in modo che gli utenti possano identificarlo facilmente e accedervi secondo necessità.

Separare ogni livello con icone visivamente distinte e riconoscibili, come frecce o galloni, per indicare la progressione e fornire una guida chiara.

Evitare l'uso dei breadcrumb come navigazione primaria, poiché servono come aiuto alla navigazione secondario e complementare, non in sostituzione dei menu primari.

Valutare e perfezionare regolarmente l'implementazione dei breadcrumb per migliorare l'esperienza utente complessiva in base al feedback e all'analisi degli utenti.

Valutare e perfezionare regolarmente l'implementazione dei breadcrumb per migliorare l'esperienza utente complessiva in base al feedback e all'analisi degli utenti.

In sintesi, i breadcrumb sono un elemento vitale nel contesto UX e Design, offrendo agli utenti un mezzo chiaro e organizzato per navigare attraverso le piattaforme digitali. Incorporare i breadcrumb seguendo linee guida e principi stabiliti garantisce una migliore esperienza utente, portando a una migliore soddisfazione del cliente, aumento delle conversioni e fidelizzazione degli utenti.