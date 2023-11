Les autorisations des couches Lambda, dans le contexte de l'informatique sans serveur, font référence à un mécanisme structuré qui contrôle l'accès et l'utilisation des ressources partagées, telles que les bibliothèques, le code d'exécution et le temps d'exécution personnalisé au sein d'une fonction AWS Lambda. Il englobe un ensemble complet de politiques, de rôles et de configurations qui permettent une gestion précise et sécurisée du code réutilisable dans différentes fonctions Lambda tout en maintenant l'efficacité, la sécurité et l'évolutivité des applications sans serveur.

L'adoption de plates-formes informatiques sans serveur comme AWS Lambda, qui accélèrent le déploiement d'applications évolutives basées sur des événements avec une charge de gestion minimale, n'est plus une nouveauté. Selon un rapport de Datadog, en 2020, l'adoption d'AWS Lambda a augmenté de 33 %. Cette adoption rapide souligne l’importance de la gestion des ressources partagées et de la rationalisation des autorisations pour garantir un accès transparent et sécurisé aux composants requis. Les couches Lambda représentent l'une de ces techniques efficaces pour prendre en charge le partage de code et la gestion des autorisations pour les applications sans serveur.

Une couche Lambda est un ensemble de ressources partagées, telles que des bibliothèques, un environnement d'exécution personnalisé ou un code de fonction, qui peuvent être utilisées dans plusieurs fonctions Lambda. Il permet aux développeurs de gérer et de maintenir facilement les dépendances de code, en éliminant la redondance et en améliorant la réutilisabilité. En supprimant les composants de code communs des fonctions individuelles et en les encapsulant dans des couches distinctes, les développeurs peuvent optimiser les performances et la consommation de ressources de leurs applications.

Afin de maintenir un environnement sécurisé et contrôlé pour les fonctions Lambda et leurs couches associées, AWS a introduit les autorisations des couches Lambda, qui fournissent un mécanisme complet et flexible pour définir et contrôler l'accès aux ressources partagées. Les autorisations peuvent être attribuées à différents niveaux, tels que les comptes AWS, des fonctions spécifiques ou globalement pour toutes les fonctions d'une application. Les autorisations des couches Lambda sont régies par trois composants principaux :

Les stratégies de ressources définissent les autorisations d'accès accordées à une couche Lambda spécifique. Ces politiques déterminent qui peut accéder à la couche et la portée des actions qu'ils peuvent effectuer. Il résume le concept de « moindre privilège » en autorisant l'accès en fonction du besoin de connaître. Les rôles d'exécution déterminent l'ensemble de ressources AWS avec lesquelles une fonction Lambda peut interagir. En attribuant un rôle d'exécution approprié, les développeurs peuvent accorder les autorisations requises pour qu'une fonction Lambda spécifique puisse accéder et utiliser une couche Lambda particulière. La gestion des versions et les alias facilitent la gestion de plusieurs versions de Lambda Layers et rationalisent leur contrôle d'accès. En attribuant des numéros de version ou des alias uniques aux différentes itérations de couche, les développeurs peuvent gérer efficacement les autorisations et utiliser des versions spécifiques des ressources partagées dans leurs applications.

Assurer une gestion robuste des autorisations des couches Lambda est essentiel pour maintenir la sécurité, les performances et l’évolutivité des applications sans serveur. AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, reconnaît l'importance d'un contrôle d'accès transparent et intègre les autorisations des couches Lambda pour faciliter le processus de développement efficace et sécurisé des applications informatiques sans serveur.

AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données, une logique métier et endpoints d'API REST, à l'aide de son Business Process Designer intuitif. En générant des applications à partir de zéro, AppMaster élimine la dette technique et garantit un développement d'applications fluide et efficace. Sa prise en charge informatique sans serveur, associée à l'incorporation des autorisations des couches Lambda, permet aux clients de développer des applications sécurisées, optimisées et évolutives sans se soucier du partage des ressources et des limitations du contrôle d'accès.

Le cadre polyvalent et complet proposé par AppMaster accélère non seulement le développement d'applications, mais applique également un contrôle d'accès robuste dans un environnement informatique sans serveur. Cette pile technologique conçue par des experts s'intègre à une vaste gamme d'outils et de composants, garantissant que les développeurs peuvent fournir des applications efficaces et de haute qualité, conformes aux meilleures pratiques en matière d'autorisations des couches Lambda AWS et de gestion sécurisée des accès. En suivant les principes énoncés dans les autorisations des couches Lambda et en adoptant les puissantes capacités de la plateforme AppMaster, les développeurs peuvent créer, maintenir et faire évoluer des applications sans serveur en toute simplicité et en toute confiance.