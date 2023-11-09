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Разрешения для слоев Lambda

09, нояб. 2023

Разрешения слоев Lambda в контексте бессерверных вычислений относятся к структурированному механизму, который контролирует доступ и использование общих ресурсов, таких как библиотеки, код среды выполнения и пользовательскую среду выполнения в функции AWS Lambda. Он включает в себя комплексный набор политик, ролей и конфигураций, которые обеспечивают детальное и безопасное управление повторно используемым кодом в различных функциях Lambda, сохраняя при этом эффективность, безопасность и масштабируемость бессерверных приложений.

Внедрение бессерверных вычислительных платформ, таких как AWS Lambda, которые ускоряют развертывание масштабируемых, управляемых событиями приложений с минимальными затратами на управление, больше не является новинкой. Согласно отчету Datadog, в 2020 году внедрение AWS Lambda выросло на 33%. Такое быстрое внедрение подчеркивает важность управления общими ресурсами и оптимизации разрешений для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа к необходимым компонентам. Lambda Layers представляет собой один из таких эффективных методов поддержки совместного использования кода и управления разрешениями для бессерверных приложений.

Слой Lambda — это пакет общих ресурсов, таких как библиотеки, пользовательская среда выполнения или код функции, которые можно использовать в нескольких функциях Lambda. Это позволяет разработчикам легко управлять зависимостями кода и поддерживать их, устраняя избыточность и повышая возможность повторного использования. Отделяя общие компоненты кода от отдельных функций и помещая их в отдельные уровни, разработчики могут оптимизировать производительность своих приложений и потребление ресурсов.

Чтобы поддерживать безопасную и контролируемую среду для функций Lambda и связанных с ними уровней, AWS представила разрешения для слоев Lambda, которые предоставляют комплексный и гибкий механизм для определения и контроля доступа к общим ресурсам. Разрешения можно назначать на разных уровнях, например для учетных записей AWS, определенных функций или глобально для всех функций в приложении. Разрешения для слоев Lambda регулируются тремя основными компонентами:

  1. Политики ресурсов определяют права доступа, предоставляемые определенному слою Lambda. Эти политики определяют, кто может получить доступ к слою и какие действия они могут выполнять. Он воплощает в себе концепцию «наименьших привилегий», разрешая доступ на основе служебной необходимости.
  2. Роли выполнения определяют набор ресурсов AWS, с которыми может взаимодействовать функция Lambda. Назначая соответствующую роль выполнения, разработчики могут предоставить необходимые разрешения для конкретной функции Lambda для доступа и использования определенного слоя Lambda.
  3. Управление версиями и псевдонимами упрощают управление несколькими версиями Lambda Layers и оптимизируют контроль доступа к ним. Назначая уникальные номера версий или псевдонимы различным итерациям слоев, разработчики могут эффективно управлять разрешениями и использовать определенные версии общих ресурсов в своих приложениях.

Обеспечение надежного управления разрешениями слоев Lambda имеет важное значение для обеспечения безопасности, производительности и масштабируемости бессерверных приложений. AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность плавного контроля доступа и включает разрешения Lambda Layers, чтобы облегчить эффективный и безопасный процесс разработки приложений для бессерверных вычислений.

AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных, бизнес-логику и endpoints REST API, используя интуитивно понятный конструктор бизнес-процессов. Создавая приложения с нуля, AppMaster устраняет техническую задолженность и обеспечивает плавную и эффективную разработку приложений. Поддержка бессерверных вычислений в сочетании с использованием разрешений Lambda Layers позволяет клиентам разрабатывать безопасные, оптимизированные и масштабируемые приложения, не беспокоясь об ограничениях совместного использования ресурсов и контроля доступа.

Универсальная и комплексная платформа, предлагаемая AppMaster не только ускоряет разработку приложений, но и обеспечивает надежный контроль доступа в бессерверной вычислительной среде. Этот профессионально разработанный стек технологий интегрируется с огромным набором инструментов и компонентов, что позволяет разработчикам создавать высококачественные и эффективные приложения, соответствующие передовым практикам AWS Lambda Layers Permissions и безопасному управлению доступом. Следуя принципам, изложенным в разделе «Разрешения слоев Lambda», и используя мощные возможности платформы AppMaster, разработчики могут с легкостью и уверенностью создавать, поддерживать и масштабировать бессерверные приложения.

Изучите больше терминов:
Azure Монитор CloudFormation Вызов ДинамоБД Лямбда-функция Масштабирование Неизменяемая инфраструктура Облачные функции Облачный мониторинг Google Облачный планировщик Google Отказоустойчивость Приложения логики Azure Тайм-аут Функция как услуга (FaaS) Хаос-инжиниринг Шаблоны Azure Resource Manager (ARM)

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