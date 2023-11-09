هندسة الفوضى هي منهج تجريبي ومنهجي لتحديد ومعالجة نقاط الضعف والإخفاقات المحتملة في الأنظمة المعقدة والموزعة، لا سيما في سياق الحوسبة بدون خادم. الهدف الأساسي لهندسة الفوضى هو ضمان مرونة وموثوقية واستقرار التطبيقات والبنية التحتية، خاصة في مواجهة المشكلات غير المتوقعة والمشهد التكنولوجي سريع التطور. من خلال محاكاة سيناريوهات الفشل المختلفة وتحليل سلوك النظام، يمكن للمطورين اكتشاف الأخطاء المخفية واختناقات الأداء ونقاط الضعف وتحسين القوة العامة لتطبيقاتهم.

باعتبارها منصة بارزة لتطوير البرمجيات، تستغل AppMaster قوة Chaos Engineering لتقديم تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية موثوقة وعالية الجودة وقابلة للتطوير من خلال الاستفادة من مجموعة أدواتها no-code. في هذا السياق، تعد هندسة الفوضى أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص نظرًا لأن نموذج الحوسبة بدون خادم يستلزم العديد من التحديات والمتطلبات الفريدة نظرًا لبنيتها القائمة على الأحداث، وموارد الحوسبة سريعة الزوال، والتعقيد المتأصل في إدارة العديد من المكونات المتشابكة.

تعتمد هندسة الفوضى على أربعة مبادئ رئيسية:

تخطيط وتحديد فرضية واضحة: تطوير فهم قوي للسلوك الطبيعي للنظام، والتنبؤ بنتائج التجارب في ظل ظروف مختلفة وصياغة فرضيات محددة قابلة للاختبار. تقديم مستويات مختلفة من الفوضى الخاضعة للرقابة: تعمد إدخال الأخطاء وزمن الوصول وقيود الموارد في النظام لتقليد حوادث العالم الحقيقي، مثل فشل الأجهزة أو ازدحام الشبكة أو انقطاع خدمة الطرف الثالث. مراقبة ومراقبة سلوك النظام: تحليل كيفية استجابة النظام للظروف المعاكسة، ومراقبة المقاييس والبيانات ذات الصلة، ومقارنة النتائج المرصودة بالفرضيات الأولية. تكرار التجارب وتحسينها: توثيق الدروس المستفادة وإجراء مراجعات منتظمة وتحسين النظام بشكل مستمر بناءً على الأفكار المستمدة من تجارب الفوضى.

في سياق AppMaster ، تمكّن Chaos Engineering فرق المطورين من اكتشاف المخاطر المحتملة بشكل استباقي والتخفيف منها من خلال تصميم أنظمة مرنة يمكنها تحمل مجموعة واسعة من ظروف التشغيل، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين استقرار التطبيق وأدائه. ونتيجة لذلك، تمكن منصة AppMaster no-code الشركات من إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير بشكل سريع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، بدون الديون الفنية التي تنشأ عادةً من أساليب التطوير التقليدية.

غالبًا ما يتضمن تنفيذ هندسة الفوضى في الحوسبة بدون خادم إجراء العديد من أنواع التجارب الراسخة، مثل:

استنفاد الموارد: محاكاة استنفاد الموارد مثل وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة أو مساحة القرص لاختبار قدرة النظام على التعامل مع قيود الموارد والشفاء الذاتي.

حقن زمن الوصول: تقديم تأخيرات مصطنعة أو زمن انتقال في الاتصال بين المكونات لفهم التأثير على أداء النظام.

حقن الفشل: إثارة حالات فشل وظيفية أو فشل متعمد في الأداء في مكونات محددة لتحليل كيفية استجابة النظام وتكيفه.

اختبار التحميل: إخضاع النظام لأحمال عمل كبيرة، بما يتجاوز قدرته العادية، لاختبار قابلية التوسع والأداء تحت الضغط.

أثبتت هندسة الفوضى أنها مفيدة بشكل خاص للمؤسسات والفرق التي تتبنى الحوسبة بدون خادم، كما يتضح من العديد من الفوائد الرئيسية:

تقليل المخاطر التشغيلية: يؤدي اتباع نهج استباقي لاكتشاف الأعطال وحلها إلى تقليل احتمالات انقطاع النظام وحوادثه بشكل كبير.

أداء محسّن للتطبيقات: يؤدي تحديد ومعالجة اختناقات الأداء وأوجه القصور إلى تطبيقات أسرع وأكثر موثوقية وتحسين تجارب المستخدم.

زيادة كفاءة التطوير: تتيح حلقة التعليقات المتسقة، المستندة إلى التحليل الشامل للنظام، للمطورين تحديد أولويات التحسينات والتحسينات الأكثر تأثيرًا.

التعاون المكثف: تعمل الفرق متعددة التخصصات التي شكلتها شركة Chaos Engineering على تعزيز التواصل الأكثر انفتاحًا، وتعزيز المسؤولية المشتركة عن استقرار التطبيقات، وتنمية ثقافة هندسية شاملة أكثر قوة داخل المؤسسات.

في الختام، تعد هندسة الفوضى منهجية لا تقدر بثمن لتعزيز أنظمة وتطبيقات الحوسبة بدون خادم، والتي تكتسب شعبية بسرعة بسبب طبيعتها القابلة للتطوير والمرونة والفعالة من حيث التكلفة. ومن خلال اعتماد هذا النهج التجريبي الاستباقي، يمكن للمطورين ضمان استمرار موثوقية وأداء حلولهم مع تقليل المخاطر المحتملة في المشهد التكنولوجي المتغير باستمرار. يجسد AppMaster هذا الالتزام بالتميز والابتكار من خلال دمج مبادئ Chaos Engineering في نظامها الأساسي no-code ، وتمكين العملاء من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بسرعة وبتكلفة معقولة والتي لا تكون غنية بالميزات وقابلة للتطوير فحسب، بل أيضًا مستقرة ومرنة بطبيعتها.