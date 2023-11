Le autorizzazioni dei livelli Lambda, nel contesto del serverless computing, si riferiscono a un meccanismo strutturato che controlla l'accesso e l'utilizzo delle risorse condivise, come librerie, codice runtime e runtime personalizzato all'interno di una funzione AWS Lambda. Comprende un set completo di policy, ruoli e configurazioni che consentono una gestione granulare e sicura del codice riutilizzabile tra diverse funzioni Lambda mantenendo l'efficienza, la sicurezza e la scalabilità delle applicazioni serverless.

L’adozione di piattaforme di elaborazione serverless come AWS Lambda, che accelera la distribuzione di applicazioni scalabili e guidate da eventi con un sovraccarico di gestione minimo, non è più una novità. Secondo un rapporto di Datadog, nel 2020, l'adozione di AWS Lambda è cresciuta del 33%. Questa rapida adozione sottolinea l’importanza della gestione delle risorse condivise e della razionalizzazione delle autorizzazioni per garantire un accesso continuo e sicuro ai componenti richiesti. I livelli Lambda rappresentano una tecnica così efficace per supportare la condivisione del codice e la gestione delle autorizzazioni per le applicazioni serverless.

Un livello Lambda è un pacchetto di risorse condivise, come librerie, runtime personalizzato o codice funzione, che può essere utilizzato su più funzioni Lambda. Aiuta gli sviluppatori a gestire e mantenere facilmente le dipendenze del codice, eliminando la ridondanza e migliorando la riusabilità. Eliminando i componenti di codice comuni dalle singole funzioni e racchiudendoli in livelli separati, gli sviluppatori possono ottimizzare le prestazioni delle loro applicazioni e il consumo di risorse.

Per mantenere un ambiente sicuro e controllato per le funzioni Lambda e i relativi livelli associati, AWS ha introdotto le autorizzazioni dei livelli Lambda, che forniscono un meccanismo completo e flessibile per definire e controllare l'accesso alle risorse condivise. Le autorizzazioni possono essere assegnate a vari livelli, come account AWS, funzioni specifiche o a livello globale su tutte le funzioni all'interno di un'applicazione. Le autorizzazioni dei livelli Lambda sono regolate da tre componenti principali:

Le policy delle risorse definiscono le autorizzazioni di accesso concesse a uno specifico livello Lambda. Queste policy determinano chi può accedere al livello e l'ambito delle azioni che può eseguire. Incapsula il concetto di "privilegio minimo" consentendo l'accesso in base alla necessità di sapere. I ruoli di esecuzione determinano l'insieme di risorse AWS con cui una funzione Lambda può interagire. Assegnando un ruolo di esecuzione appropriato, gli sviluppatori possono concedere le autorizzazioni necessarie affinché una specifica funzione Lambda possa accedere e utilizzare un particolare livello Lambda. Il controllo delle versioni e gli alias facilitano la gestione di più versioni di livelli Lambda e semplificano il controllo degli accessi. Assegnando numeri di versione o alias univoci a diverse iterazioni di livello, gli sviluppatori possono gestire le autorizzazioni in modo efficiente e utilizzare versioni specifiche delle risorse condivise nelle loro applicazioni.

Garantire una solida gestione delle autorizzazioni dei livelli Lambda è essenziale per mantenere la sicurezza, le prestazioni e la scalabilità delle applicazioni serverless. AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili, riconosce l'importanza di un controllo degli accessi continuo e incorpora autorizzazioni di livelli Lambda per facilitare il processo di sviluppo efficiente e sicuro per applicazioni di elaborazione serverless.

AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati, logica di business ed endpoints API REST, utilizzando il suo intuitivo Business Process Designer. Generando applicazioni da zero, AppMaster elimina il debito tecnico e garantisce uno sviluppo delle applicazioni fluido ed efficiente. Il suo supporto informatico serverless, abbinato all'incorporazione delle autorizzazioni dei livelli Lambda, consente ai clienti di sviluppare applicazioni sicure, ottimizzate e scalabili senza preoccuparsi della condivisione delle risorse e delle limitazioni del controllo degli accessi.

Il framework versatile e completo offerto da AppMaster non solo accelera lo sviluppo delle applicazioni, ma applica anche un solido controllo degli accessi in un ambiente informatico serverless. Questo stack tecnologico progettato da esperti si integra con una vasta gamma di strumenti e componenti, garantendo agli sviluppatori la possibilità di fornire applicazioni efficienti e di alta qualità conformi alle migliori pratiche di AWS Lambda Layers Autorizzazioni e gestione sicura degli accessi. Seguendo i principi stabiliti nelle autorizzazioni dei livelli Lambda e abbracciando le potenti funzionalità della piattaforma AppMaster, gli sviluppatori possono creare, mantenere e scalare applicazioni serverless con facilità e sicurezza.