Lambda 层权限

在无服务器计算的上下文中，Lambda 层权限是指控制共享资源（例如 AWS Lambda 函数中的库、运行时代码和自定义运行时）的访问和使用的结构化机制。它包含一整套策略、角色和配置，可跨不同 Lambda 函数对可重用代码进行细粒度和安全管理，同时保持无服务器应用程序的效率、安全性和可扩展性。

采用 AWS Lambda 等无服务器计算平台已不再是新鲜事，它可以以最小的管理开销加快可扩展、事件驱动的应用程序的部署。根据 Datadog 的报告，2020 年，AWS Lambda 采用率增长了 33%。这种快速采用凸显了管理共享资源和简化权限以确保无缝、安全地访问所需组件的重要性。 Lambda Layers 代表了一种支持无服务器应用程序的代码共享和权限管理的有效技术。

Lambda 层是共享资源的包，例如库、自定义运行时或函数代码，可以跨多个 Lambda 函数使用。它方便开发人员轻松管理和维护代码依赖关系，消除冗余并增强可重用性。通过从各个函数中剥离通用代码组件并将它们包装在单独的层中，开发人员可以优化其应用程序的性能和资源消耗。

为了维护 Lambda 函数及其关联层的安全且受控的环境，AWS 引入了 Lambda Layers Permissions，它提供了全面且灵活的机制来定义和控制对共享资源的访问。可以在各个级别上分配权限，例如 AWS 帐户、特定功能，或在应用程序内的所有功能上进行全局分配。 Lambda 层权限由三个主要组件控制：

资源策略定义授予特定 Lambda 层的访问权限。这些策略规定了谁可以访问该层以及他们可以执行的操作范围。它通过允许在需要知道的基础上进行访问来封装“最小权限”的概念。 执行角色确定 Lambda 函数可以与之交互的 AWS 资源集。通过分配适当的执行角色，开发人员可以为特定 Lambda 函数授予访问和使用特定 Lambda 层所需的权限。 版本控制和别名有助于管理多个 Lambda Layers 版本并简化其访问控制。通过为不同层迭代分配唯一的版本号或别名，开发人员可以有效地管理权限并在应用程序中利用特定版本的共享资源。

确保强大的 Lambda Layers 权限管理对于维护无服务器应用程序的安全性、性能和可扩展性至关重要。 AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，它认识到无缝访问控制的重要性，并结合 Lambda 层权限来促进无服务器计算应用程序的高效、安全的开发过程。

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