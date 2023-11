Lambda-lagenrechten

Lambda Layers Permissions verwijzen, in de context van serverloos computergebruik, naar een gestructureerd mechanisme dat de toegang en het gebruik van gedeelde bronnen regelt, zoals bibliotheken, runtimecode en aangepaste runtime binnen een AWS Lambda-functie. Het omvat een uitgebreide reeks beleidsregels, rollen en configuraties die een fijnmazig en veilig beheer van herbruikbare code voor verschillende Lambda-functies mogelijk maken, terwijl de efficiëntie, beveiliging en schaalbaarheid van serverloze applicaties behouden blijft.

De acceptatie van serverloze computerplatforms zoals AWS Lambda, die de implementatie van schaalbare, gebeurtenisgestuurde applicaties versnelt met minimale beheeroverhead, is niet langer nieuw. Volgens een rapport van Datadog groeide de adoptie van AWS Lambda in 2020 met 33%. Deze snelle acceptatie onderstreept het belang van het beheren van gedeelde bronnen en het stroomlijnen van machtigingen om een ​​naadloze en veilige toegang tot de vereiste componenten te garanderen. Lambda Layers vertegenwoordigt zo'n effectieve techniek om het delen van code en het beheer van machtigingen voor serverloze applicaties te ondersteunen.

Een Lambda-laag is een pakket gedeelde bronnen, zoals bibliotheken, aangepaste runtime of functiecode, die voor meerdere Lambda-functies kunnen worden gebruikt. Het stelt ontwikkelaars in staat code-afhankelijkheden eenvoudig te beheren en te onderhouden, redundantie te elimineren en de herbruikbaarheid te verbeteren. Door gemeenschappelijke codecomponenten van individuele functies te verwijderen en deze in afzonderlijke lagen te verpakken, kunnen ontwikkelaars de prestaties en het resourceverbruik van hun applicaties optimaliseren.

Om een ​​veilige en gecontroleerde omgeving voor Lambda-functies en de bijbehorende lagen te behouden, heeft AWS Lambda Layers Permissions geïntroduceerd, dat een uitgebreid en flexibel mechanisme biedt om de toegang tot gedeelde bronnen te definiëren en te controleren. Machtigingen kunnen op verschillende niveaus worden toegewezen, zoals AWS-accounts, specifieke functies of globaal voor alle functies binnen een applicatie. De machtigingen voor Lambda-lagen worden bepaald door drie hoofdcomponenten:

Resourcebeleid definieert de toegangsrechten die aan een specifieke Lambda-laag worden verleend. Dit beleid bepaalt wie toegang heeft tot de laag en de reikwijdte van de acties die zij kunnen uitvoeren. Het omvat het concept van "least privilege" door toegang toe te staan ​​op basis van 'need-to-know'. Uitvoeringsrollen bepalen de set AWS-bronnen waarmee een Lambda-functie kan communiceren. Door een geschikte uitvoeringsrol toe te wijzen, kunnen ontwikkelaars de vereiste machtigingen verlenen voor een specifieke Lambda-functie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een bepaalde Lambda-laag. Versiebeheer en aliassen vergemakkelijken het beheer van meerdere Lambda Layers-versies en stroomlijnen hun toegangscontrole. Door unieke versienummers of aliassen toe te wijzen aan verschillende laagiteraties kunnen ontwikkelaars machtigingen efficiënt beheren en specifieke versies van gedeelde bronnen in hun applicaties gebruiken.

Het garanderen van robuust Lambda Layers-machtigingenbeheer is essentieel voor het behoud van de veiligheid, prestaties en schaalbaarheid van serverloze applicaties. AppMaster, een krachtig platform no-code voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, erkent het belang van naadloze toegangscontrole en bevat Lambda Layers-machtigingen om het efficiënte en veilige ontwikkelingsproces voor serverloze computerapplicaties te vergemakkelijken.

AppMaster kunnen klanten datamodellen, bedrijfslogica en REST API- endpoints visueel creëren met behulp van de intuïtieve Business Process Designer. Door applicaties helemaal opnieuw te genereren, elimineert AppMaster technische schulden en zorgt voor een soepele en efficiënte applicatieontwikkeling. De serverloze computerondersteuning, gekoppeld aan de integratie van Lambda Layers Permissions, stelt klanten in staat veilige, geoptimaliseerde en schaalbare applicaties te ontwikkelen zonder zich zorgen te hoeven maken over het delen van bronnen en beperkingen van toegangscontrole.

Het veelzijdige en uitgebreide raamwerk dat AppMaster biedt, versnelt niet alleen de ontwikkeling van applicaties, maar dwingt ook robuuste toegangscontrole af in een serverloze computeromgeving. Deze vakkundig ontworpen technologiestapel kan worden geïntegreerd met een breed scala aan tools en componenten, waardoor ontwikkelaars hoogwaardige, efficiënte applicaties kunnen leveren die voldoen aan de best practices van AWS Lambda Layers Permissions en veilig toegangsbeheer. Door de principes te volgen die zijn uiteengezet in Lambda Layers Permissions en de krachtige mogelijkheden van het AppMaster platform te omarmen, kunnen ontwikkelaars met gemak en vertrouwen serverloze applicaties creëren, onderhouden en schalen.