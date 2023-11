Permissões de camadas Lambda, no contexto da computação sem servidor, referem-se a um mecanismo estruturado que controla o acesso e a utilização de recursos compartilhados, como bibliotecas, código de tempo de execução e tempo de execução personalizado dentro de uma função AWS Lambda. Ele abrange um conjunto abrangente de políticas, funções e configurações que permitem o gerenciamento seguro e refinado de código reutilizável em diferentes funções do Lambda, mantendo a eficiência, a segurança e a escalabilidade de aplicativos sem servidor.

A adoção de plataformas de computação sem servidor, como o AWS Lambda, que agiliza a implantação de aplicativos escalonáveis ​​e orientados a eventos com sobrecarga mínima de gerenciamento, não é mais uma novidade. De acordo com um relatório da Datadog, em 2020, a adoção do AWS Lambda cresceu 33%. Essa rápida adoção ressalta a importância do gerenciamento de recursos compartilhados e da simplificação de permissões para garantir acesso contínuo e seguro aos componentes necessários. Lambda Layers representa uma técnica eficaz para oferecer suporte ao compartilhamento de código e gerenciamento de permissões para aplicativos sem servidor.

Uma camada Lambda é um pacote de recursos compartilhados, como bibliotecas, tempo de execução personalizado ou código de função, que pode ser usado em várias funções do Lambda. Ele facilita que os desenvolvedores gerenciem e mantenham facilmente dependências de código, eliminando redundância e melhorando a capacidade de reutilização. Ao retirar componentes de código comuns de funções individuais e agrupá-los em camadas separadas, os desenvolvedores podem otimizar o desempenho e o consumo de recursos de seus aplicativos.

Para manter um ambiente seguro e controlado para funções Lambda e suas camadas associadas, a AWS introduziu permissões de camadas Lambda, que fornece um mecanismo abrangente e flexível para definir e controlar o acesso a recursos compartilhados. As permissões podem ser atribuídas em vários níveis, como contas da AWS, funções específicas ou globalmente em todas as funções de um aplicativo. As permissões das camadas Lambda são regidas por três componentes principais:

As políticas de recursos definem as permissões de acesso concedidas a uma camada Lambda específica. Estas políticas determinam quem pode acessar a camada e o escopo das ações que podem executar. Ele encapsula o conceito de "privilégio mínimo", permitindo o acesso com base na necessidade de conhecimento. As funções de execução determinam o conjunto de recursos da AWS com os quais uma função do Lambda pode interagir. Ao atribuir uma função de execução apropriada, os desenvolvedores podem conceder as permissões necessárias para que uma função Lambda específica acesse e utilize uma camada Lambda específica. O versionamento e os aliases facilitam o gerenciamento de múltiplas versões de camadas Lambda e agilizam seu controle de acesso. Ao atribuir números de versão exclusivos ou aliases a diferentes iterações de camadas, os desenvolvedores podem gerenciar permissões com eficiência e utilizar versões específicas de recursos compartilhados em seus aplicativos.

Garantir o gerenciamento robusto de permissões de camadas Lambda é essencial para manter a segurança, o desempenho e a escalabilidade de aplicativos sem servidor. AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, reconhece a importância do controle de acesso contínuo e incorpora permissões de camadas Lambda para facilitar o processo de desenvolvimento eficiente e seguro para aplicativos de computação sem servidor.

AppMaster permite que os clientes criem modelos de dados, lógica de negócios e endpoints de API REST visualmente, usando seu Business Process Designer intuitivo. Ao gerar aplicativos do zero, AppMaster elimina dívidas técnicas e garante um desenvolvimento de aplicativos tranquilo e eficiente. Seu suporte à computação sem servidor, juntamente com a incorporação de permissões de camadas Lambda, facilita aos clientes o desenvolvimento de aplicativos seguros, otimizados e escaláveis, sem preocupações com compartilhamento de recursos e limitações de controle de acesso.

A estrutura versátil e abrangente oferecida pelo AppMaster não apenas agiliza o desenvolvimento de aplicativos, mas também impõe controle de acesso robusto em um ambiente de computação sem servidor. Essa pilha de tecnologia projetada por especialistas se integra a uma vasta gama de ferramentas e componentes, garantindo que os desenvolvedores possam fornecer aplicativos eficientes e de alta qualidade que estejam em conformidade com as melhores práticas de permissões de camadas AWS Lambda e gerenciamento de acesso seguro. Seguindo os princípios estabelecidos em Permissões de camadas Lambda e adotando os poderosos recursos da plataforma AppMaster, os desenvolvedores podem criar, manter e dimensionar aplicativos sem servidor com facilidade e confiança.