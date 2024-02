AR sans code (réalité augmentée)

No-Code AR (Augmented Reality) fait référence au développement et à la mise en œuvre d'expériences et d'applications de réalité augmentée sans avoir besoin de compétences traditionnelles en codage ou en programmation. Cette approche s'appuie sur des plateformes de développement no-code, telles AppMaster, pour permettre aux personnes ayant une expertise technique limitée de concevoir, créer et déployer des expériences de réalité augmentée entièrement fonctionnelles en utilisant des outils de développement visuel, des interfaces drag-and-drop et des composants prédéfinis.

La réalité augmentée est une technologie qui superpose du contenu numérique, tel que du texte, des images, des modèles 3D, des animations et des éléments interactifs, sur des environnements réels grâce à l'utilisation de smartphones, de tablettes, de lunettes intelligentes ou de casques dédiés. La RA apporte une couche supplémentaire d'information et d'interactivité à l'environnement des utilisateurs et a des applications dans divers domaines, notamment les jeux, la vente au détail, la médecine, l'éducation et la formation industrielle.

La taille du marché mondial de la réalité augmentée était évaluée à 4,21 milliards de dollars en 2020 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 43,8 % de 2021 à 2028. La croissance du marché de la réalité augmentée s'accompagne d'une demande croissante de professionnels de la réalité augmentée. développeurs, mais il subsiste un déficit important de talents et de compétences dans l’industrie. Le développement de RA No-code vise à combler cette lacune en permettant à davantage de personnes de créer des applications de RA sans nécessiter une connaissance approfondie des langages ou des frameworks de programmation.

AppMaster, une plate-forme no-code leader, peut rationaliser le processus de développement d'applications AR en fournissant des outils et des fonctionnalités puissants axés sur la création facile d'applications backend, Web et mobiles. Les utilisateurs peuvent concevoir visuellement des modèles de données (schémas de base de données), créer une logique métier via des concepteurs visuels de processus métier et établir endpoints d'API REST et WebSocket, le tout sans écrire une seule ligne de code.

Pour les applications Web et mobiles, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des éléments d'interface utilisateur et de définir une logique métier pour chaque composant à l'aide de ses concepteurs de processus métier Web et mobiles. Grâce à l'approche serveur du développement mobile d' AppMaster, les utilisateurs peuvent mettre à jour de manière transparente l'interface utilisateur et la logique des applications mobiles sans avoir besoin de soumettre de nouvelles versions à l'App Store ou au Play Market. Cette flexibilité est inestimable pour le développement d’applications AR, car elle nécessite souvent des mises à jour et des itérations fréquentes pour améliorer l’expérience utilisateur et répondre aux besoins en constante évolution du public cible.

Un autre aspect crucial du développement AR no-code est la compatibilité avec les frameworks AR et les SDK. Des plates-formes telles que ARKit (pour iOS) et ARCore (pour Android) fournissent des API robustes pour créer des expériences de réalité augmentée, notamment des capacités de suivi, de rendu et d'interaction. L'intégration de ces frameworks dans les applications générées par AppMaster, construites à l'aide de Vue3 pour le Web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, garantit une expérience AR transparente pour les utilisateurs finaux sur différents appareils et plates-formes.

Le code source généré automatiquement par AppMaster garantit que les applications AR développées restent évolutives et maintenables. La plate-forme génère du code Go (golang) pour les applications backend, offrant ainsi une évolutivité incroyable pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. Il prend également en charge l'intégration avec des bases de données compatibles PostgreSQL en tant que solutions de stockage de données principales. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de choisir différents niveaux d'abonnement, comme les abonnements Business, Business+ et Enterprise, pour accéder aux binaires générés et au code source de leurs applications et les héberger sur site si nécessaire.

Grâce à la nature complète d' AppMaster, semblable à celle d'un IDE, les applications AR no-code peuvent être développées avec une plus grande efficacité et une plus grande rentabilité, rendant le développement jusqu'à 10 fois plus rapide et 3 fois moins cher pour un large éventail d'utilisateurs. En résumé, le développement de la RA no-code démocratise le processus de création de solutions de réalité augmentée, permettant aux particuliers et aux entreprises d'exploiter la puissance de la RA sans consacrer beaucoup de temps et de ressources à acquérir une expertise en codage.