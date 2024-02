No-Code AR (Augmented Reality) bezieht sich auf die Entwicklung und Implementierung von Augmented-Reality-Erlebnissen und -Anwendungen, ohne dass traditionelle Codierungs- oder Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dieser Ansatz nutzt no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster, um es Personen mit begrenztem technischem Fachwissen zu ermöglichen, voll funktionsfähige AR-Erlebnisse zu entwerfen, zu erstellen und bereitzustellen, indem sie visuelle Entwicklungstools, drag-and-drop Schnittstellen und vorgefertigte Komponenten verwenden.

Augmented Reality ist eine Technologie, die mithilfe von Smartphones, Tablets, Datenbrillen oder speziellen Headsets digitale Inhalte wie Texte, Bilder, 3D-Modelle, Animationen und interaktive Elemente über reale Umgebungen legt. AR bringt eine zusätzliche Ebene an Informationen und Interaktivität in die Umgebung der Benutzer und bietet Anwendungen in verschiedenen Bereichen, darunter Spiele, Einzelhandel, Medizin, Bildung und industrielle Ausbildung.

Die globale Augmented-Reality-Marktgröße wurde im Jahr 2020 auf 4,21 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird von 2021 bis 2028 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43,8 % wachsen. Mit dem Wachstum des AR-Marktes steigt die Nachfrage nach qualifizierter AR Es gibt jedoch nach wie vor erhebliche Talent- und Qualifikationslücken in der Branche. No-code AR-Entwicklung zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen, indem mehr Menschen in die Lage versetzt werden, AR-Anwendungen zu erstellen, ohne dass tiefgreifende Kenntnisse in Programmiersprachen oder Frameworks erforderlich sind.

AppMaster, eine führende no-code Plattform, kann den Prozess der Entwicklung von AR-Anwendungen rationalisieren, indem es leistungsstarke Tools und Funktionalitäten bereitstellt, die sich auf die einfache Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen konzentrieren. Benutzer können Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell entwerfen, Geschäftslogik durch visuelle Geschäftsprozessdesigner erstellen und REST-API- und WebSocket- endpoints einrichten – alles ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.

Für Web- und mobile Anwendungen ermöglicht AppMaster Benutzern die Erstellung von UI-Elementen und die Definition der Geschäftslogik für jede Komponente mithilfe seiner Web- und mobilen Geschäftsprozessdesigner. Mit dem servergesteuerten Ansatz der mobilen Entwicklung von AppMaster können Benutzer die Benutzeroberfläche und Logik mobiler Anwendungen nahtlos aktualisieren, ohne neue Versionen im App Store oder Play Market einreichen zu müssen. Diese Flexibilität ist für die Entwicklung von AR-Anwendungen von unschätzbarem Wert, da häufig häufige Aktualisierungen und Iterationen erforderlich sind, um das Benutzererlebnis zu verbessern und den sich ständig ändernden Anforderungen der Zielgruppe gerecht zu werden.

Ein weiterer entscheidender Aspekt der no-code AR-Entwicklung ist die Kompatibilität mit AR-Frameworks und SDKs. Plattformen wie ARKit (für iOS) und ARCore (für Android) bieten robuste APIs zum Erstellen von AR-Erlebnissen – einschließlich Tracking-, Rendering- und Interaktionsfunktionen. Die Integration dieser Frameworks in von AppMaster generierte Anwendungen, die mit Vue3 für Web, Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS erstellt werden, gewährleistet ein nahtloses AR-Erlebnis für Endbenutzer auf verschiedenen Geräten und Plattformen.

Der automatisch generierte Quellcode von AppMaster stellt sicher, dass die entwickelten AR-Anwendungen skalierbar und wartbar bleiben. Die Plattform generiert Go-Code (Golang) für Backend-Anwendungen und bietet so eine unglaubliche Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle. Es unterstützt auch die Integration mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken als primäre Datenspeicherlösungen. Darüber hinaus haben Benutzer die Möglichkeit, unterschiedliche Abonnementstufen zu wählen, z. B. Business-, Business+- und Enterprise-Abonnements, um auf die generierten Binärdateien und den Quellcode für ihre Anwendungen zuzugreifen und diese bei Bedarf vor Ort zu hosten.

Dank der umfassenden IDE-ähnlichen Natur von AppMaster können AR-Anwendungen no-code effizienter und kostengünstiger entwickelt werden, wodurch die Entwicklung für ein breites Spektrum von Benutzern bis zu 10-mal schneller und 3-mal günstiger wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, no-code AR-Entwicklung den Prozess der Erstellung von Augmented-Reality-Lösungen demokratisiert und es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit von AR zu nutzen, ohne viel Zeit und Ressourcen für den Erwerb von Programmierkenntnissen aufzuwenden.