AR sem código (realidade aumentada)

No-Code AR (Realidade Aumentada) refere-se ao desenvolvimento e implementação de experiências e aplicativos de realidade aumentada sem a necessidade de codificação tradicional ou habilidades de programação. Essa abordagem aproveita plataformas de desenvolvimento no-code, como AppMaster, para permitir que indivíduos com conhecimento técnico limitado projetem, construam e implantem experiências de AR totalmente funcionais usando ferramentas de desenvolvimento visual, interfaces drag-and-drop e componentes pré-construídos.

A realidade aumentada é uma tecnologia que sobrepõe conteúdo digital, como texto, imagens, modelos 3D, animações e elementos interativos, a ambientes do mundo real por meio do uso de smartphones, tablets, óculos inteligentes ou fones de ouvido dedicados. AR traz uma camada adicional de informação e interatividade ao ambiente dos usuários e tem aplicações em vários domínios, incluindo jogos, varejo, medicina, educação e treinamento industrial.

O tamanho do mercado global de realidade aumentada foi avaliado em US$ 4,21 bilhões em 2020 e deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 43,8% de 2021 a 2028. Com o crescimento do mercado de AR vem uma demanda crescente por AR qualificado. desenvolvedores, mas ainda há uma lacuna significativa de talentos e habilidades na indústria. O desenvolvimento de AR No-code visa preencher essa lacuna, capacitando mais pessoas a criar aplicativos de AR sem exigir conhecimento profundo de linguagens de programação ou estruturas.

AppMaster, uma plataforma no-code líder, pode agilizar o processo de desenvolvimento de aplicativos de AR, fornecendo ferramentas e funcionalidades poderosas focadas na criação de aplicativos de back-end, web e móveis com facilidade. Os usuários podem projetar modelos de dados visualmente (esquemas de banco de dados), criar lógica de negócios por meio de designers de processos de negócios visuais e estabelecer API REST e endpoints WebSocket – tudo isso sem escrever uma única linha de código.

Para aplicativos web e móveis, AppMaster permite que os usuários criem elementos de UI e definam a lógica de negócios para cada componente usando seus designers de processos de negócios web e móveis. Com a abordagem orientada ao servidor do desenvolvimento móvel do AppMaster, os usuários podem atualizar perfeitamente a interface e a lógica dos aplicativos móveis sem a necessidade de enviar novas versões para a App Store ou Play Market. Esta flexibilidade é inestimável para o desenvolvimento de aplicações de AR, pois muitas vezes requer atualizações e iterações frequentes para melhorar a experiência do usuário e atender às necessidades em constante mudança do público-alvo.

Outro aspecto crucial do desenvolvimento de AR no-code é a compatibilidade com estruturas e SDKs de AR. Plataformas como ARKit (para iOS) e ARCore (para Android) fornecem APIs robustas para construir experiências de AR – incluindo recursos de rastreamento, renderização e interação. A integração dessas estruturas em aplicativos gerados pelo AppMaster, que são desenvolvidos usando Vue3 para web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, garante uma experiência de AR perfeita para usuários finais em diferentes dispositivos e plataformas.

O código-fonte gerado automaticamente do AppMaster garante que os aplicativos de AR desenvolvidos permaneçam escalonáveis ​​e fáceis de manter. A plataforma gera código Go (golang) para aplicativos de back-end, fornecendo assim uma escalabilidade incrível para casos de uso corporativos e de alta carga. Ele também oferece suporte à integração com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como soluções primárias de armazenamento de dados. Além disso, os usuários têm a opção de escolher diferentes níveis de assinaturas, como assinaturas Business, Business+ e Enterprise, para acessar os binários gerados e o código-fonte de seus aplicativos e hospedá-los localmente, se necessário.

Graças à natureza abrangente do AppMaster, semelhante a IDE, aplicativos AR no-code podem ser desenvolvidos com maior eficiência e economia, tornando o desenvolvimento até 10x mais rápido e 3x mais barato para uma ampla gama de usuários. Em resumo, o desenvolvimento de AR no-code democratiza o processo de criação de soluções de realidade aumentada, capacitando indivíduos e empresas a aproveitar o poder da AR sem gastar tempo e recursos significativos para obter conhecimento de codificação.