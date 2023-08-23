无代码 AR（增强现实）

No-Code AR（增强现实）是指无需传统编码或编程技能即可开发和实施增强现实体验和应用程序。这种方法利用no-code开发平台（例如AppMaster ，使技术专业知识有限的个人能够通过使用可视化开发工具、 drag-and-drop界面和预构建组件来设计、构建和部署功能齐全的 AR 体验。

增强现实是一种通过使用智能手机、平板电脑、智能眼镜或专用耳机将数字内容（例如文本、图像、3D 模型、动画和交互元素）叠加在现实世界环境之上的技术。 AR 为用户周围的环境带来了一层额外的信息和交互性，并在各个领域都有应用，包括游戏、零售、医疗、教育和工业培训。

2020年全球增强现实市场规模为42.1亿美元，预计2021年至2028年将以43.8%的复合年增长率(CAGR)增长。随着AR市场的增长，对熟练AR技术的需求不断增加开发人员，但该行业仍然存在巨大的人才和技能差距。 No-code AR 开发旨在弥合这一差距，让更多人能够创建 AR 应用程序，而无需深入了解编程语言或框架。

AppMaster是领先的no-code平台，可以通过提供专注于轻松创建后端、Web 和移动应用程序的强大工具和功能来简化 AR 应用程序的开发流程。用户可以直观地设计数据模型（数据库模式），通过可视化业务流程设计器创建业务逻辑，并建立 REST API 和 WebSocket endpoints - 所有这些都无需编写一行代码。

对于 Web 和移动应用程序， AppMaster允许用户使用其 Web 和移动业务流程设计器创建 UI 元素并定义每个组件的业务逻辑。借助AppMaster移动开发的服务器驱动方法，用户可以无缝更新移动应用程序的UI和逻辑，而无需向App Store或Play Market提交新版本。这种灵活性对于 AR 应用程序开发来说非常宝贵，因为它通常需要频繁的更新和迭代来增强用户体验并满足目标受众不断变化的需求。

no-code AR 开发的另一个重要方面是与 AR 框架和 SDK 的兼容性。 ARKit（适用于 iOS）和 ARCore（适用于 Android）等平台提供了用于构建 AR 体验的强大 API，包括跟踪、渲染和交互功能。将这些框架集成到 AppMaster 生成的应用程序中，这些应用程序是使用适用于 Web 的 Vue3、适用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及适用于 iOS 的SwiftUI构建的，可确保为不同设备和平台的最终用户提供无缝的 AR 体验。

AppMaster自动生成的源代码可确保开发的 AR 应用程序保持可扩展性和可维护性。该平台为后端应用程序生成 Go (golang) 代码，从而为企业和高负载用例提供令人难以置信的可扩展性。它还支持与 PostgreSQL 兼容的数据库集成作为主要数据存储解决方案。此外，用户可以选择不同级别的订阅，例如 Business、Business+ 和 Enterprise 订阅，以访问为其应用程序生成的二进制文件和源代码，并在必要时在本地托管它们。

得益于AppMaster类似于 IDE 的全面特性，可以以更高的效率和成本效益来开发no-code AR 应用程序，使广大用户的开发速度提高 10 倍，成本降低 3 倍。总之， no-code AR 开发使创建增强现实解决方案的过程变得民主化，使个人和企业能够利用 AR 的力量，而无需花费大量时间和资源来获得编码专业知识。