AR zonder code (Augmented Reality)

No-Code AR (Augmented Reality) verwijst naar de ontwikkeling en implementatie van augmented reality-ervaringen en -toepassingen zonder de noodzaak van traditionele codeer- of programmeervaardigheden. Deze aanpak maakt gebruik van ontwikkelingsplatforms no-code, zoals AppMaster, om individuen met beperkte technische expertise in staat te stellen volledig functionele AR-ervaringen te ontwerpen, bouwen en implementeren met behulp van visuele ontwikkelingstools, drag-and-drop interfaces en vooraf gebouwde componenten.

Augmented reality is een technologie die digitale inhoud, zoals tekst, afbeeldingen, 3D-modellen, animaties en interactieve elementen, over de echte wereld heen legt door het gebruik van smartphones, tablets, slimme brillen of speciale headsets. AR brengt een extra laag informatie en interactiviteit naar de omgeving van de gebruiker en heeft toepassingen in verschillende domeinen, waaronder gaming, detailhandel, medisch, onderwijs en industriële training.

De wereldwijde omvang van de augmented reality-markt werd in 2020 geschat op 4,21 miljard dollar en zal naar verwachting tussen 2021 en 2028 groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 43,8%. Met de groei van de AR-markt komt er een toenemende vraag naar ervaren AR ontwikkelaars, maar er blijft een aanzienlijke kloof op het gebied van talent en vaardigheden in de branche. No-code AR-ontwikkeling heeft tot doel deze kloof te overbruggen door meer mensen in staat te stellen AR-applicaties te maken zonder dat daarvoor diepgaande kennis van programmeertalen of frameworks nodig is.

AppMaster, een toonaangevend platform no-code, kan het proces van het ontwikkelen van AR-applicaties stroomlijnen door krachtige tools en functionaliteiten te bieden die gericht zijn op het gemakkelijk maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Gebruikers kunnen datamodellen (databaseschema's) visueel ontwerpen, bedrijfslogica creëren via visuele bedrijfsprocesontwerpers en REST API- en WebSocket- endpoints opzetten – allemaal zonder ook maar één regel code te schrijven.

Voor web- en mobiele applicaties stelt AppMaster gebruikers in staat UI-elementen te creëren en bedrijfslogica voor elke component te definiëren met behulp van de web- en mobiele bedrijfsprocesontwerpers. Met de servergestuurde aanpak van de mobiele ontwikkeling van AppMaster kunnen gebruikers de gebruikersinterface en logica van mobiele applicaties naadloos bijwerken zonder dat ze nieuwe versies hoeven in te dienen bij de App Store of Play Market. Deze flexibiliteit is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van AR-applicaties, omdat er vaak frequente updates en iteraties nodig zijn om de gebruikerservaring te verbeteren en tegemoet te komen aan de steeds veranderende behoeften van de doelgroep.

Een ander cruciaal aspect van AR-ontwikkeling no-code is compatibiliteit met AR-frameworks en SDK's. Platforms zoals ARKit (voor iOS) en ARCore (voor Android) bieden robuuste API’s voor het bouwen van AR-ervaringen – inclusief tracking-, rendering- en interactiemogelijkheden. De integratie van deze raamwerken in door AppMaster gegenereerde applicaties, die zijn gebouwd met Vue3 voor het web, Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS, zorgt voor een naadloze AR-ervaring voor eindgebruikers op verschillende apparaten en platforms.

De automatisch gegenereerde broncode van AppMaster zorgt ervoor dat de ontwikkelde AR-applicaties schaalbaar en onderhoudbaar blijven. Het platform genereert Go-(golang)-code voor backend-applicaties en biedt daarmee ongelooflijke schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en gebruiksscenario's met hoge belasting. Het ondersteunt ook de integratie met PostgreSQL-compatibele databases als primaire oplossingen voor gegevensopslag. Bovendien hebben gebruikers de mogelijkheid om verschillende abonnementsniveaus te kiezen, zoals Business-, Business+- en Enterprise-abonnementen, om toegang te krijgen tot de gegenereerde binaire bestanden en broncode voor hun applicaties en deze indien nodig op locatie te hosten.

Dankzij het uitgebreide IDE-achtige karakter van AppMaster kunnen AR-applicaties no-code met grotere efficiëntie en kosteneffectiviteit worden ontwikkeld, waardoor de ontwikkeling tot 10x sneller en 3x goedkoper wordt voor een breed scala aan gebruikers. Samenvattend democratiseert no-code AR-ontwikkeling het proces van het creëren van augmented reality-oplossingen, waardoor individuen en bedrijven de kracht van AR kunnen benutten zonder veel tijd en middelen te besteden aan het opdoen van codeerexpertise.