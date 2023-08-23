ETL بدون رمز (استخراج، تحويل، تحميل)

يشير No-Code ETL، أو Extract، Transform، and Load، إلى نهج حديث في مجال تكامل البيانات وإدارة البيانات، والذي يمكّن المستخدمين، وخاصة غير التقنيين، من معالجة البيانات ومعالجتها ونقلها تلقائيًا من بيانات متعددة المصادر إلى مستودع بيانات مركزي أو وجهة دون كتابة أي تعليمات برمجية أو نصوص برمجية معقدة. تقليديًا، تتضمن عمليات ETL كتابة التعليمات البرمجية لأداء مهام مختلفة مثل استخراج البيانات وتنقيتها وتحويلها وتحميلها، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء وتتطلب مهارات ترميز احترافية. ومع ذلك، مع ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، أصبحت إجراءات ETL أسرع وأبسط وأكثر موثوقية بشكل ملحوظ، مما يمكّن الشركات من فتح رؤى قيمة واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي دون الاعتماد بشكل كبير على فرق تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات.

تعمل ETL No-code على التخلص من التحديات والاختناقات المرتبطة غالبًا بأساليب ETL التقليدية القائمة على التعليمات البرمجية من خلال تقديم واجهة سهلة الاستخدام وغنية بصريًا حيث يمكن للمستخدمين بسهولة تكوين وتصميم وتنفيذ سير عمل ETL، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على هندسة البيانات وتقليل الاعتماد على الموارد النادرة موارد الترميز. تشتمل المكونات الرئيسية لمنصات ETL no-code عادةً على عناصر تحكم drag-and-drop لتصميم خطوط أنابيب البيانات وسير العمل، والقوالب والموصلات المعدة مسبقًا لتبسيط التكامل مع مجموعة واسعة من مصادر البيانات وتنسيقاتها، وأدوات تعيين البيانات المرئية لنموذج التحولات المعقدة وآليات مراقبة وتنبيه قوية لضمان جودة البيانات وسلامتها.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code مصممة خصيصًا لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية وتحسينها وصيانتها، توفر طريقة سلسة وفعالة لدمج البيانات من مصادر وأنواع متباينة باستخدام إمكانات ETL المضمنة no-code. تتيح هذه الميزات للمستخدمين إمكانية إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وإنشاء منطق الأعمال من خلال العمليات التجارية (BP)، ودمج REST API endpoints WSS دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية، مما يقلل بشكل كبير من عوائق الدخول للعملاء العاديين. يدعم AppMaster مجموعة متنوعة من مصادر البيانات، بما في ذلك قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يسمح للمطورين بتكوين تطبيقاتهم وتصميمها بسهولة، والاستفادة من بنية قوية تعتمد على الخادم لتحسين قابلية التوسع والأداء في المواقف عالية التحميل.

مع ظهور حلول ETL no-code ، تم التخفيف بشكل كبير من المشكلات التقليدية المرتبطة بعمليات ETL القائمة على الكود، مثل دورات التطوير الطويلة، ومنحنيات التعلم العالية، والاعتماد على موارد المطورين، وزيادة خطر الأخطاء. بدلاً من ذلك، مهدت ETL no-code الطريق لعصر جديد في إدارة البيانات، حيث يمكن للأفراد والشركات التركيز على تحقيق أهدافهم واستخلاص رؤى قيمة من بياناتهم، بدلاً من التورط في تعقيدات الترميز. ونتيجة لذلك، أصبح تطوير التطبيقات ومعالجة البيانات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من العملاء بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

إحدى المزايا الفريدة لاستخدام AppMaster في سياق ETL no-code هي حقيقة أن النظام الأساسي يقوم تلقائيًا بإنشاء تطبيقات كاملة وقابلة للتنفيذ من المخططات التي ينشئها المستخدم. وهذا يضمن أن كل تطبيق تم إنشاؤه باستخدام AppMaster خالٍ من الديون الفنية ويسمح بالاستضافة المحلية، مما يزيد من مرونة النظام الأساسي وقدرته على التكيف. مع القدرة على إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لمنصات Android وiOS باستخدام Kotlin و SwiftUI ، على التوالي، يغطي AppMaster جميع القواعد اللازمة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة وموثوقية وقوية، دون أي تعليمات برمجية.

تمثل No-Code ETL تحولًا كبيرًا بعيدًا عن أساليب إدارة البيانات التقليدية والمستهلكة للوقت والقائمة على التعليمات البرمجية، وتبني نموذج أكثر مرونة وتركيزًا على المستخدم ويمكن الوصول إليه والذي يمكّن مستخدمي الأعمال من تسخير الإمكانات الكاملة لبياناتهم، دون الاعتماد على على الموارد التقنية الشحيحة. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات تبسيط عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بها، وزيادة كفاءة التكلفة إلى أقصى حد، والحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.