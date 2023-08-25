تطوير لعبة بدون كود

يشير تطوير ألعاب No-Code إلى عملية إنشاء وتصميم ونشر ألعاب الفيديو التفاعلية دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية أو الخبرة في لغات البرمجة. وقد ارتفعت شعبية هذا النهج في تطوير الألعاب، وذلك بفضل انتشار منصات التطوير no-code مثل AppMaster التي تمكن المطورين المحترفين والمطورين المواطنين من إنشاء وإطلاق أنواع مختلفة من التطبيقات، بما في ذلك الألعاب، مع الحد الأدنى من المعرفة بالبرمجة أو عدم وجود معرفة بها على الإطلاق. يعد الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات التعلم الآلي، والأتمتة الذكية من بين المحركات الرئيسية لهذه الثورة no-code التي تساعد المستخدمين على الحفاظ على مستوى أعلى من التجريد أثناء العمل على مشاريعهم، وبالتالي تقليل وقت التطوير والتكلفة والتعقيد بشكل كبير.

تشير العديد من الدراسات إلى أن منصات التطوير no-code تسير على الطريق الصحيح لتستحوذ على حصة كبيرة من سوق تطوير التطبيقات العالمية. من خلال تمكين تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، تعمل هذه المنصات على توسيع إمكانية الوصول إلى تطوير الألعاب للأشخاص من خلفيات ومستويات مهارات مختلفة، وبالتالي تعزيز الشمولية والتنوع في صناعة الألعاب. مع استمرار تطور صناعة الألعاب، والتي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من اللاعبين على أجهزة متعددة مثل الهاتف المحمول وسطح المكتب ووحدة التحكم والواقع الافتراضي والواقع المعزز، أصبح الطلب على عناوين الألعاب الجديدة أقوى من أي وقت مضى. في مثل هذا السيناريو، يعد تطوير الألعاب no-code بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للمطورين الذين يهدفون إلى تحقيق أفكارهم على أرض الواقع بسرعة وكفاءة.

يستخدم No-Code Game Development مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات لإنشاء عناصر اللعبة والمنطق والتفاعلات من خلال نهج التطوير المرئي. يتيح سحب وإفلات العناصر والأصول والبرامج النصية المعدة مسبقًا في محرر مرئي للمستخدمين إنشاء مشاهد اللعبة والشخصيات والرسوم المتحركة والفيزياء وآليات اللعب وسلوك الذكاء الاصطناعي والمزيد دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الأنظمة no-code تضمين الميزات المتقدمة مثل البيانات التحليلية، واستراتيجيات تحقيق الدخل، وتكامل الشبكات الاجتماعية في الألعاب دون الحاجة إلى فهم عميق لهذه المجالات.

AppMaster عبارة عن منصة مثالية no-code تقدم مجموعة واسعة من الأدوات والميزات التي تلبي احتياجات تطوير الألعاب بشكل خاص من خلال تزويد المستخدمين بالقدرة على إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS بشكل مرئي. يمكن للمستخدمين إنشاء تجارب ألعاب قوية ببضع نقرات من خلال استخدام مصمم BP المرئي، ومصمم Web BP، ومصمم Mobile BP لصياغة تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. من خلال إنشاء التطبيقات وتجميعها واختبارها ونشرها تلقائيًا على السحابة، يزيل AppMaster تعقيدات النشر ويمكّن المبدعين من التركيز على طريقة اللعب الأساسية وتجربة المستخدم. هذه الإمكانات تجعلها خيارًا مثاليًا للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء ألعاب لمختلف المنصات والأجهزة والدقة.

ربما تكون أكبر ميزة لتطوير الألعاب no-code هي إمكانية التكرار السريع والنماذج الأولية. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، يمكن للمطورين إجراء تغييرات على آليات اللعبة أو أصولها أو مستوياتها أو مفاهيم اللعبة بأكملها وإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية دون مواجهة أي ديون فنية. تعمل هذه المرونة والسرعة غير المسبوقة على تمكين فرق التطوير من تجربة أفكار متنوعة، وجمع تعليقات المستخدمين، وإجراء التحسينات، ودفع التحديثات بسرعة. وبالتالي، يمكن للفرق تحسين تجربة اللعب وتحقيق ملاءمة لسوق المنتج قبل استثمار وقت وموارد كبيرة في بناء نسخة مصقولة من اللعبة.

يستفيد No-Code Game Development أيضًا من النظام البيئي المزدهر للمكونات الإضافية والقوالب ومكتبات الأصول والوظائف الإضافية التي تعمل على تسريع عملية التطوير وتساهم في مستودع متزايد باستمرار لمكونات اللعبة القابلة لإعادة الاستخدام. أحد الأمثلة على ذلك هو نهج AppMaster القائم على الخادم، والذي يسمح للمستخدمين بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يقلل بشكل فعال من أوقات التحديث ويبسط تجربة المستخدم.

مع تبني المزيد والمزيد من المطورين لتطوير الألعاب no-code ، تستمر جودة الألعاب المنتجة باستخدام هذه المنصات في التحسن، مما يدفع حدود ما يمكن تحقيقه دون كتابة تعليمات برمجية. مع أطر الألعاب المتقدمة مثل Unity وUnreal Engine وGodo التي تتبنى المزيد من البرمجة النصية المرئية وميزات no-code ، تضيق الفجوة بين تطوير الألعاب القائمة على التعليمات البرمجية وتلك no-code. باختصار، يعمل تطوير No-Code Game على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع الألعاب، مما يمكّن مجموعة واسعة من المبدعين من التعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم من خلال تجارب تفاعلية وجذابة يمكن تقديمها بسرعة إلى السوق بأقل قدر من الاحتكاك والاستثمار.