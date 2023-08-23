No-Code AR (дополненная реальность) относится к разработке и внедрению опыта и приложений дополненной реальности без необходимости традиционных навыков кодирования или программирования. Этот подход использует платформы разработки no-code, такие как AppMaster, чтобы позволить людям с ограниченными техническими знаниями проектировать, создавать и развертывать полнофункциональные AR-приложения с помощью инструментов визуальной разработки, интерфейсов drag-and-drop и готовых компонентов.

Дополненная реальность — это технология, которая накладывает цифровой контент, такой как текст, изображения, 3D-модели, анимацию и интерактивные элементы, поверх реальной среды с помощью смартфонов, планшетов, умных очков или специальных гарнитур. AR привносит дополнительный уровень информации и интерактивности в окружение пользователей и имеет приложения в различных областях, включая игры, розничную торговлю, медицину, образование и производственное обучение.

Объем мирового рынка дополненной реальности в 2020 году оценивался в 4,21 миллиарда долларов США, и ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 43,8% в период с 2021 по 2028 год. С ростом рынка AR растет спрос на квалифицированных AR-специалистов. разработчиков, но в отрасли остается значительный дефицит талантов и навыков. Разработка дополненной реальности No-code направлена ​​на устранение этого разрыва, предоставляя большему количеству людей возможность создавать приложения дополненной реальности, не требуя глубоких знаний языков программирования или инфраструктур.

AppMaster, ведущая платформа no-code, может упростить процесс разработки приложений AR, предоставляя мощные инструменты и функции, предназначенные для простого создания серверных, веб- и мобильных приложений. Пользователи могут визуально проектировать модели данных (схемы баз данных), создавать бизнес-логику с помощью визуальных дизайнеров бизнес-процессов, а также устанавливать endpoints REST API и WebSocket — и все это без написания единой строки кода.

Для веб-приложений и мобильных приложений AppMaster позволяет пользователям создавать элементы пользовательского интерфейса и определять бизнес-логику для каждого компонента с помощью конструкторов веб- и мобильных бизнес-процессов. Благодаря серверному подходу мобильной разработки AppMaster пользователи могут легко обновлять пользовательский интерфейс и логику мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в App Store или Play Market. Эта гибкость неоценима для разработки приложений AR, поскольку она часто требует частых обновлений и итераций для улучшения пользовательского опыта и удовлетворения постоянно меняющихся потребностей целевой аудитории.

Еще одним важным аспектом разработки AR no-code является совместимость с AR-фреймворками и SDK. Такие платформы, как ARKit (для iOS) и ARCore (для Android), предоставляют надежные API для создания возможностей дополненной реальности, включая возможности отслеживания, рендеринга и взаимодействия. Интеграция этих фреймворков в приложения, созданные с помощью AppMaster, которые создаются с использованием Vue3 для Интернета, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, обеспечивает бесперебойную работу AR для конечных пользователей на разных устройствах и платформах.

Автоматически генерируемый исходный код AppMaster гарантирует, что разработанные AR-приложения остаются масштабируемыми и поддерживаемыми. Платформа генерирует код Go (golang) для серверных приложений, тем самым обеспечивая невероятную масштабируемость для корпоративных случаев и сценариев использования с высокой нагрузкой. Он также поддерживает интеграцию с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, в качестве основного решения для хранения данных. Более того, пользователи имеют возможность выбирать разные уровни подписок, например подписки Business, Business+ и Enterprise, для доступа к сгенерированным двоичным файлам и исходному коду своих приложений и при необходимости размещать их локально.

Благодаря всеобъемлющему характеру AppMaster, подобному IDE, приложения AR no-code можно разрабатывать с большей эффективностью и экономичностью, что делает разработку в 10 раз быстрее и в 3 раза дешевле для широкого круга пользователей. Подводя итог, можно сказать, что разработка дополненной реальности no-code демократизирует процесс создания решений дополненной реальности, давая возможность отдельным лицам и предприятиям использовать возможности дополненной реальности, не тратя значительного времени и ресурсов на приобретение опыта кодирования.