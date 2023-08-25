دليل السفر بدون رمز

يشير دليل السفر No-Code إلى مصدر معرفي شامل مصمم خصيصًا للأفراد والشركات التي تتطلع إلى إنشاء ونشر تطبيقات الهاتف المحمول والويب والواجهة الخلفية القابلة للتطوير والفعالة باستخدام منهجية no-code. يعمل الدليل بمثابة خريطة طريق تنقل المستخدمين عبر المراحل الأساسية لإنشاء التطبيقات باستخدام أدوات no-code ، مثل AppMaster ، من خلال تقديم إرشادات دقيقة وأفضل الممارسات وأمثلة واقعية ورؤى مهمة لضمان التنفيذ الناجح للأدوات no-code. مشاريع no-code.

في السنوات الأخيرة، اكتسب التطوير no-code تقدمًا كبيرًا بسبب الطلب المتزايد على التحول الرقمي والندرة المتزايدة للمبرمجين المهرة. وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة Gartner، فإن ما يقرب من 65% من جميع عمليات تطوير التطبيقات ستتضمن أدوات no-code أو أدوات low-code بحلول عام 2024. وقد أدى ظهور الحلول no-code مثل AppMaster إلى تعطيل صناعة تطوير البرمجيات من خلال تزويد المؤسسات والأفراد بحل أسرع نهج فعال من حيث التكلفة وخالي من المتاعب لبناء التطبيقات دون معرفة أو خبرة سابقة في البرمجة.

يتكون دليل السفر No-Code من الأقسام الرئيسية التالية التي، عند دمجها، توفر فهمًا شاملاً للموضوع وتمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء رحلتهم no-code:

ظهور تطوير No-Code: يلقي هذا القسم الضوء على تاريخ وفوائد وأهمية تطوير no-code ، بالاستناد إلى أبحاث وإحصائيات الصناعة. وهو يدرس الأسباب الكامنة وراء الظهور السريع لحركة no-code ، مثل الحاجة إلى سد فجوة المهارات، وتحسين سرعة الحركة، وخفض التكاليف المرتبطة بمنهجيات التنمية التقليدية.

التعرف على الأنظمة الأساسية No-Code: هنا، يتم تعريف المستخدمين بإمكانيات وميزات الأنظمة الأساسية التي no-code ، مع التركيز بشكل أساسي على AppMaster. يتعمق القسم في مكونات النظام الأساسي المختلفة، بما في ذلك نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة تطبيقات REST endpoints WSS، قبل شرح كيفية قيام AppMaster بإنشاء كود المصدر باستخدام Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose لمختلف جوانب حزمة التطبيقات.

أفضل الممارسات وحالات الاستخدام الشائع: يقدم هذا الجزء من الدليل رؤى مهمة حول الاعتماد الاستراتيجي لممارسات التطوير no-code استنادًا إلى أمثلة من العالم الحقيقي وقصص نجاح الصناعة. وهو يسلط الضوء على كيفية قيام المؤسسات في جميع أنحاء العالم بتسخير قوة الأدوات التي no-code مثل AppMaster لتبسيط عملياتها التجارية ودفع الابتكار.

الوثائق والبرامج التعليمية: أحد الأهداف الأساسية لهذا الدليل هو نقل المعرفة والخبرة التقنية. يقدم هذا القسم موارد تعليمية متنوعة، بما في ذلك الوثائق التفصيلية والبرامج التعليمية وأمثلة التطبيقات التي يمكن للمستخدمين استكشافها لفهم أساسيات منصة AppMaster والمنهجيات no-code بشكل عام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم المستمر: لا تكتمل أي محاولة لتطوير التطبيقات بدون آليات فعالة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم. يشتمل هذا الجزء من الدليل على معلومات تتعلق بتصحيح الأخطاء وحل المشكلات الشائعة التي قد تنشأ أثناء عملية التطوير. علاوة على ذلك، فهو يعرّف المستخدمين بموارد الدعم المتاحة، مثل منتديات المستخدمين، والأسئلة الشائعة، والندوات عبر الإنترنت، وأنظمة الدردشة عبر الإنترنت.

في الختام، يعد دليل السفر No-Code بمثابة مستودع معرفي محدد يلبي جميع جوانب التطوير no-code مع التركيز بشكل خاص على AppMaster باعتباره لاعبًا رائدًا في هذا المجال. مع استمرار ارتفاع الطلب على الحلول التي no-code ، يعد الدليل بمثابة مصدر قيم للشركات والأفراد الذين يبحثون عن أساليب منهجية وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لإنشاء التطبيقات. من خلال اتباع الإرشادات المقدمة في دليل السفر No-Code ، يمكن للمستخدمين البدء بنجاح في رحلتهم إلى التحول الرقمي وتحقيق أهداف تطوير البرمجيات الخاصة بهم في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وتعاونية.