AR bez kodu (rzeczywistość rozszerzona)

No-Code AR (Augmented Reality) odnosi się do opracowywania i wdrażania doświadczeń i aplikacji rzeczywistości rozszerzonej bez konieczności posiadania tradycyjnych umiejętności kodowania i programowania. Podejście to wykorzystuje platformy programistyczne no-code, takie jak AppMaster, aby umożliwić osobom z ograniczoną wiedzą techniczną projektowanie, budowanie i wdrażanie w pełni funkcjonalnych doświadczeń AR za pomocą narzędzi do tworzenia wizualnych, interfejsów drag-and-drop oraz gotowych komponentów.

Rzeczywistość rozszerzona to technologia, która nakłada treści cyfrowe, takie jak tekst, obrazy, modele 3D, animacje i elementy interaktywne, na środowiska świata rzeczywistego za pomocą smartfonów, tabletów, inteligentnych okularów lub dedykowanych zestawów słuchawkowych. AR wnosi dodatkową warstwę informacji i interaktywności do otoczenia użytkowników i ma zastosowania w różnych dziedzinach, w tym w grach, handlu detalicznym, medycynie, edukacji i szkoleniach przemysłowych.

Wielkość globalnego rynku rzeczywistości rozszerzonej wyceniono na 4,21 miliarda dolarów w 2020 r. i oczekuje się, że w latach 2021–2028 będzie rosła przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 43,8%. Wraz z rozwojem rynku AR rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów AR programistów, jednak w branży nadal istnieje znaczna luka w talentach i umiejętnościach. Rozwój AR No-code ma na celu wypełnienie tej luki, umożliwiając większej liczbie osób tworzenie aplikacji AR bez konieczności posiadania dogłębnej znajomości języków i frameworków programowania.

AppMaster, wiodąca platforma no-code, może usprawnić proces tworzenia aplikacji AR, udostępniając potężne narzędzia i funkcjonalności skupiające się na łatwym tworzeniu aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Użytkownicy mogą wizualnie projektować modele danych (schematy baz danych), tworzyć logikę biznesową za pomocą wizualnych projektantów procesów biznesowych oraz ustanawiać endpoints REST API i WebSocket – a wszystko to bez pisania ani jednej linii kodu.

W przypadku aplikacji internetowych i mobilnych AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie elementów interfejsu użytkownika i definiowanie logiki biznesowej dla każdego komponentu za pomocą projektantów procesów biznesowych dla sieci i urządzeń mobilnych. Dzięki opartemu na serwerze podejściu do tworzenia aplikacji mobilnych AppMaster użytkownicy mogą bezproblemowo aktualizować interfejs użytkownika i logikę aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store lub Play Market. Ta elastyczność jest nieoceniona przy tworzeniu aplikacji AR, ponieważ często wymaga częstych aktualizacji i iteracji w celu poprawy komfortu użytkowania i zaspokojenia stale zmieniających się potrzeb docelowych odbiorców.

Kolejnym kluczowym aspektem rozwoju AR no-code jest kompatybilność ze frameworkami AR i pakietami SDK. Platformy takie jak ARKit (dla iOS) i ARCore (dla Androida) zapewniają niezawodne interfejsy API do tworzenia doświadczeń AR – w tym możliwości śledzenia, renderowania i interakcji. Integracja tych frameworków z aplikacjami generowanymi przez AppMaster, które są zbudowane przy użyciu Vue3 dla sieci Web, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, zapewnia płynne doświadczenie AR dla użytkowników końcowych na różnych urządzeniach i platformach.

Automatycznie generowany kod źródłowy AppMaster gwarantuje, że opracowane aplikacje AR pozostaną skalowalne i łatwe w utrzymaniu. Platforma generuje kod Go (golang) dla aplikacji backendowych, zapewniając w ten sposób niesamowitą skalowalność dla zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia. Obsługuje także integrację z bazami danych kompatybilnymi z PostgreSQL jako podstawowe rozwiązania do przechowywania danych. Co więcej, użytkownicy mają możliwość wyboru różnych poziomów subskrypcji, takich jak subskrypcje Business, Business+ i Enterprise, aby uzyskać dostęp do wygenerowanych plików binarnych i kodu źródłowego swoich aplikacji oraz, jeśli to konieczne, hostować je lokalnie.

Dzięki wszechstronnemu charakterowi AppMaster, podobnemu do IDE, aplikacje AR no-code mogą być tworzone z większą wydajnością i opłacalnością, dzięki czemu programowanie jest do 10 razy szybsze i 3 razy tańsze dla szerokiego grona użytkowników. Podsumowując, rozwój AR no-code demokratyzuje proces tworzenia rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej, umożliwiając osobom i firmom wykorzystanie mocy AR bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu i zasobów na zdobywanie wiedzy z zakresu kodowania.