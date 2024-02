AR (Realtà Aumentata) senza codice

No-Code AR (Augmented Reality) si riferisce allo sviluppo e all'implementazione di esperienze e applicazioni di realtà aumentata senza la necessità di competenze di codifica o programmazione tradizionali. Questo approccio sfrutta piattaforme di sviluppo no-code, come AppMaster, per consentire a persone con competenze tecniche limitate di progettare, creare e distribuire esperienze AR completamente funzionali utilizzando strumenti di sviluppo visivo, interfacce drag-and-drop e componenti predefiniti.

La realtà aumentata è una tecnologia che sovrappone contenuti digitali, come testo, immagini, modelli 3D, animazioni ed elementi interattivi, ad ambienti del mondo reale attraverso l'uso di smartphone, tablet, occhiali intelligenti o cuffie dedicate. L'AR apporta un ulteriore livello di informazioni e interattività all'ambiente circostante gli utenti e ha applicazioni in vari settori, tra cui giochi, vendita al dettaglio, medicina, istruzione e formazione industriale.

La dimensione globale del mercato della realtà aumentata è stata valutata a 4,21 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 43,8% dal 2021 al 2028. Con la crescita del mercato AR arriva una crescente domanda di professionisti AR qualificati. sviluppatori, ma rimane un significativo divario di talenti e competenze nel settore. Lo sviluppo AR No-code mira a colmare questa lacuna consentendo a più persone di creare applicazioni AR senza richiedere una conoscenza approfondita dei linguaggi o dei framework di programmazione.

AppMaster, una piattaforma leader no-code, può semplificare il processo di sviluppo di applicazioni AR fornendo potenti strumenti e funzionalità incentrati sulla creazione semplice di applicazioni backend, Web e mobili. Gli utenti possono progettare visivamente modelli di dati (schemi di database), creare logica aziendale tramite progettisti visivi di processi aziendali e stabilire API REST ed endpoints WebSocket, il tutto senza scrivere una singola riga di codice.

Per le applicazioni web e mobili, AppMaster consente agli utenti di creare elementi dell'interfaccia utente e definire la logica aziendale per ciascun componente utilizzando i suoi progettisti di processi aziendali web e mobili. Con l'approccio basato su server dello sviluppo mobile di AppMaster, gli utenti possono aggiornare senza problemi l'interfaccia utente e la logica delle applicazioni mobili senza dover inviare nuove versioni all'App Store o al Play Market. Questa flessibilità è preziosa per lo sviluppo di applicazioni AR, poiché spesso richiede aggiornamenti e iterazioni frequenti per migliorare l'esperienza dell'utente e soddisfare le esigenze in continua evoluzione del pubblico di destinazione.

Un altro aspetto cruciale dello sviluppo AR no-code è la compatibilità con i framework AR e gli SDK. Piattaforme come ARKit (per iOS) e ARCore (per Android) forniscono API robuste per la creazione di esperienze AR, comprese funzionalità di tracciamento, rendering e interazione. L'integrazione di questi framework nelle applicazioni generate da AppMaster, realizzate utilizzando Vue3 per il web, Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, garantisce un'esperienza AR perfetta per gli utenti finali su diversi dispositivi e piattaforme.

Il codice sorgente generato automaticamente da AppMaster garantisce che le applicazioni AR sviluppate rimangano scalabili e manutenibili. La piattaforma genera codice Go (golang) per le applicazioni backend, fornendo così un'incredibile scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico. Supporta inoltre l'integrazione con database compatibili con PostgreSQL come soluzioni primarie di archiviazione dei dati. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di scegliere diversi livelli di abbonamento, come abbonamenti Business, Business+ ed Enterprise, per accedere ai file binari generati e al codice sorgente per le loro applicazioni e ospitarli in sede, se necessario.

Grazie alla natura completa simile a un IDE di AppMaster, le applicazioni AR no-code possono essere sviluppate con maggiore efficienza e convenienza, rendendo lo sviluppo fino a 10 volte più veloce e 3 volte più economico per un'ampia gamma di utenti. In sintesi, lo sviluppo dell’AR no-code democratizza il processo di creazione di soluzioni di realtà aumentata, consentendo a individui e aziende di sfruttare la potenza dell’AR senza spendere tempo e risorse significativi per acquisire competenze di codifica.