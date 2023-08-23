Kodsuz AR (Artırılmış Gerçeklik)

No-Code AR (Artırılmış Gerçeklik), artırılmış gerçeklik deneyimlerinin ve uygulamalarının geleneksel kodlama veya programlama becerilerine ihtiyaç duymadan geliştirilmesi ve uygulanmasını ifade eder. Bu yaklaşım, sınırlı teknik uzmanlığa sahip kişilerin görsel geliştirme araçlarını, drag-and-drop arayüzlerini ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanarak tamamen işlevsel AR deneyimleri tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak sağlamak için AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarından yararlanır.

Artırılmış gerçeklik, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı gözlükler veya özel kulaklıklar kullanılarak metin, görseller, 3D modeller, animasyonlar ve etkileşimli öğeler gibi dijital içeriği gerçek dünya ortamlarının üzerine yerleştiren bir teknolojidir. AR, kullanıcıların çevresine ek bir bilgi ve etkileşim katmanı getiriyor ve oyun, perakende, tıp, eğitim ve endüstriyel eğitim dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulamalara sahip.

Küresel artırılmış gerçeklik pazarının büyüklüğü 2020'de 4,21 milyar ABD doları olarak değerlendirildi ve 2021'den 2028'e kadar %43,8'lik bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi bekleniyor. AR pazarının büyümesiyle birlikte, yetenekli AR'ye olan talep de artıyor. geliştiriciler, ancak sektörde önemli bir yetenek ve beceri açığı var. No-code AR geliştirme, daha fazla kişinin programlama dilleri veya çerçeveleri hakkında derinlemesine bilgi gerektirmeden AR uygulamaları oluşturmasını sağlayarak bu açığı kapatmayı amaçlamaktadır.

Önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmaya odaklanan güçlü araçlar ve işlevler sağlayarak AR uygulamaları geliştirme sürecini kolaylaştırabilir. Kullanıcılar tek bir kod satırı bile yazmadan veri modellerini (veritabanı şemaları) görsel olarak tasarlayabilir, görsel iş süreci tasarımcıları aracılığıyla iş mantığı oluşturabilir ve REST API ve WebSocket endpoints oluşturabilir.

Web ve mobil uygulamalar için AppMaster, web ve mobil iş süreci tasarımcılarını kullanarak kullanıcıların UI öğeleri oluşturmasına ve her bileşen için iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. AppMaster mobil geliştirmesindeki sunucu odaklı yaklaşım sayesinde kullanıcılar, App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü ve mantığını sorunsuz bir şekilde güncelleyebilir. Bu esneklik, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hedef kitlenin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sıklıkla güncellemeler ve yinelemeler gerektirdiğinden AR uygulama geliştirme için çok değerlidir.

no-code AR geliştirmenin bir diğer önemli yönü AR çerçeveleri ve SDK'larla uyumluluktur. ARKit (iOS için) ve ARCore (Android için) gibi platformlar, izleme, oluşturma ve etkileşim yetenekleri de dahil olmak üzere AR deneyimleri oluşturmak için güçlü API'ler sağlar. Bu çerçevelerin web için Vue3, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanılarak oluşturulan AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalara entegre edilmesi, farklı cihaz ve platformlardaki son kullanıcılar için kusursuz bir AR deneyimi sağlar.

AppMaster otomatik olarak oluşturulan kaynak kodu, geliştirilen AR uygulamalarının ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir kalmasını sağlar. Platform, arka uç uygulamaları için Go (golang) kodu oluşturarak kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için inanılmaz ölçeklenebilirlik sağlar. Ayrıca birincil veri depolama çözümleri olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla entegrasyonu da destekler. Ayrıca kullanıcılar, uygulamaları için oluşturulan ikili dosyalara ve kaynak kodlarına erişmek ve gerekirse bunları şirket içinde barındırmak için Business, Business+ ve Enterprise abonelikleri gibi farklı abonelik düzeylerini seçme seçeneğine de sahiptir.

AppMaster kapsamlı IDE benzeri doğası sayesinde, no-code AR uygulamaları daha yüksek verimlilik ve maliyet etkinliğiyle geliştirilebilir, bu da geniş bir kullanıcı yelpazesi için geliştirmeyi 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha ucuz hale getirir. Özetle, no-code AR geliştirme, artırılmış gerçeklik çözümleri oluşturma sürecini demokratikleştirerek bireylere ve işletmelere, kodlama uzmanlığı kazanmak için önemli miktarda zaman ve kaynak harcamadan AR'nin gücünden yararlanma olanağı sağlar.