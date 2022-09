Gerir o seu próprio pequeno negócio pode ser um sonho tornado realidade: é o seu próprio patrão, pode ter o emprego com que sempre sonhou e pode gerir o seu trabalho como quiser. Como você certamente já percebeu, no entanto, também é muito trabalho! Administrar uma pequena empresa requer vários conhecimentos e muitas horas de trabalho todos os dias. Mas e se você pudesse automatizar algumas de suas tarefas para economizar tempo e dinheiro? Neste artigo, ajudaremos você a entender como usar ferramentas sem código para automatizar aspectos do fluxo de trabalho de sua pequena empresa.

O que queremos dizer com "automação"?

Uma definição geral de automação é a possibilidade de produzir ou entregar trabalho com o mínimo de intervenção humana. Estamos perfeitamente cientes de que se você é um cientista, um artesão ou um terapeuta. Nenhuma máquina ou software pode substituir seu trabalho humano. Mas o que queremos dizer com automação em sua pequena empresa é outra coisa: estamos falando de automatizar alguns processos - às vezes processos muito simples, como enviar e-mails de agradecimento aos seus clientes - para que você não precise mais executá-los manualmente .

Se seguirmos nosso exemplo de e-mails de agradecimento, você pode simplesmente adivinhar quanto tempo poderia economizar se parasse de enviar esses e-mails manualmente. Isso se torna ainda mais importante se você administra um negócio de comércio eletrônico e envia e-mails de confirmação de pedido manualmente. E tudo muda quando você começa a automatizar processos cada vez mais complexos, dependendo das necessidades do seu negócio e de suas características.

Como você pode criar automação?

Uma maneira de automatizar processos é usar ferramentas de software que você pode comprar e baixar online. No entanto, existem dois limites principais para esta opção:

As ferramentas de software de automação geralmente exigem uma assinatura mensal: você não apenas tem um custo inicial, mas uma taxa recorrente todos os meses.

Você precisa ter a sorte de encontrar uma ferramenta de software que execute os processos exatamente da maneira que você precisa.

Então, existe alguma alternativa a esta opção? Um que pode superar os limites que acabamos de expor? As ferramentas sem código oferecem a solução.

O que são ferramentas sem código?

As ferramentas sem código são plataformas que permitem criar aplicativos ou aplicativos da web simples ou mais complexos. Eles oferecem a oportunidade perfeita para o proprietário de uma pequena empresa projetar as ferramentas de automação necessárias a custos baixos.

Se você tem as habilidades para criar o software que precisa para o seu negócio ou precisa contratar uma pessoa, em ambos os casos, as ferramentas sem código reduzem o tempo e as habilidades necessárias, reduzindo também os custos. Claro, você quer contar com ferramentas sem código de ponta para o design e a construção de suas ferramentas de automação de negócios. AppMaster é um dos melhores e mais recomendados entre os disponíveis hoje.

AppMaster é uma ferramenta sem código que fornece elementos pré-construídos com os quais você pode trabalhar por meio de uma interface visual. À medida que você cria o aplicativo da Web ou o aplicativo móvel para sua empresa, a ferramenta sem código criará automaticamente um código-fonte bonito e sem bugs.

A pergunta número um quando desenvolvedores ou empresários não abordam nenhum código é: "tenho total propriedade e controle sobre seu software quando você usa uma ferramenta sem código?" Com AppMaster, você tem. O AppMaster dá acesso ao código-fonte que ele cria automaticamente. Seu controle sobre o software que você cria é tão profundo que você pode exportá-lo com documentação técnica criada automaticamente.

Melhor automação comercial

Já falamos sobre como a automação pode impulsionar sua pequena empresa, mas quais são os aspectos que podem ser automatizados com ferramentas sem código?

Coletando dados

Como você já deve saber, os dados que você coleta de seus clientes por meio de diferentes estratégias (promoções, cartões de fidelidade, produtos digitais gratuitos, vendas) são muito importantes para sua pequena empresa. Além de basear suas estratégias de marketing nelas, ajudaria se você baseasse qualquer decisão na análise de dados. No entanto, se para qualquer venda sua pequena empresa realizar, você precisa cadastrar manualmente os dados e preferências dos clientes; você só poderá ter uma coleta de dados efetiva se fizer duas vendas por mês.

Por esse motivo, a automação da coleta de dados dentro do seu negócio deve ser uma de suas primeiras preocupações. Você precisa de uma ferramenta simples que possa atualizar automaticamente um banco de dados de dados de clientes para cada venda ou cartão de fidelidade.

Além disso, com sua ferramenta de automação sem código, você também deseja recuperar dados com eficiência. Em vez de pesquisar e reunir dados manualmente, você pode ter uma função de pesquisa simples em seu aplicativo para pequenas empresas sem código.

Envio de faturas

Se sua pequena empresa lida com vendas, sejam de itens ou serviços físicos ou digitais, você sabe que, após cada venda, você precisa preencher uma fatura e enviá-la para eles. Agora imagine quanto tempo você poderia economizar se essa tarefa fosse executada automaticamente.

No entanto, a economia de tempo não é a única vantagem de automatizar o processo de fatura. Você também pode explorar o seguinte:

O processo de faturação não é tão complexo, mas é bastante importante para o seu negócio: como sabe, se cometer erros com as suas faturas, pode ser-lhe pedido que pague a multa às suas autoridades fiscais. Erros ao compilar faturas podem acontecer porque é um processo simples, mas repetitivo. Uma ferramenta de faturamento automatizada elimina os erros humanos da equação.

Como você sabe, você precisa dos dados de seus clientes para preencher as faturas. Ao faturá-los, portanto, você também pode coletar dados úteis sobre sua localização, preferências, contatos e outros dados que podem ser importantes para o seu negócio. Com uma ferramenta automatizada sem código, tudo isso pode ser feito automaticamente, sem esforço e sem erros.

Marketing de mídia social

As plataformas de mídia social tornaram-se altamente importantes para as pequenas empresas. O marketing de mídia social se tornou uma das estratégias mais eficazes quando se trata de marketing digital. Ele tem, no entanto, suas desvantagens: se compararmos com o marketing tradicional (onde você precisa criar uma campanha uma vez por temporada), o marketing digital exige esforço constante: você precisa postar todos os dias, estar disponível para interagir com os clientes e responder a suas dúvidas e muito mais.

A boa notícia é que muitos dos processos envolvidos no marketing de mídia social podem ser automatizados: você pode configurar respostas automáticas para bate-papos com clientes, postagens automáticas e notificações personalizadas automáticas relacionadas à sua interação com os clientes.

Agendamento de compromissos e configuração de notificações

Com os usuários cada vez mais acostumados a fazer qualquer coisa online, eles estão cada vez menos dispostos a pegar seus telefones e fazer uma ligação para agendar uma consulta com qualquer tipo de profissional. Eles pedem a possibilidade de agendamento online e automático, com um processo muito parecido com a compra de um item em um site de e-commerce .

Do seu lado, isso significa que você pode impulsionar sua pequena empresa, permitindo que seus clientes agendem compromissos diretamente do seu site. Você pode criar facilmente esse aplicativo da Web com ferramentas sem código, como o AppMaster. Seu calendário de negócios seria atualizado automaticamente e você poderia configurar notificações que informam sobre cada novo compromisso.

Marketing de email

Os e-mails são:

Parte de suas estratégias de marketing.

Seu relacionamento com seus clientes.

O processo geral de gestão do seu negócio.

Durante sua interação com um cliente, você envia muitos e-mails: e-mails de confirmação de agendamento/pedido, e-mails de agradecimento, instruções, e-mails de pós-venda e muito mais. Todos esses e-mails podem ser configurados e enviados automaticamente com uma ferramenta de automação sem código bastante simples, que também oferece a possibilidade de coletar automaticamente dados dos e-mails que você envia e dos que recebe e recebe notificações personalizadas.

Conclusão

Como vimos, a automação não traz apenas vantagens em termos de economia de tempo para o seu negócio. Ele também reduz erros, torna o fluxo de trabalho mais eficiente , aumenta suas estratégias de marketing, reduz custos e aumenta a receita do seu negócio. Não é por acaso que cada vez mais pequenas empresas estão implementando ferramentas de automação em seus fluxos de trabalho de negócios.

As ferramentas sem código fornecem a maneira mais econômica e eficiente de automatizar os processos de sua pequena empresa e criar aplicativos ou plataformas pequenos ou mais complexos para gerenciar todos os aspectos de sua pequena empresa, desde a coleta de dados até notificações personalizadas.