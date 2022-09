Diriger votre propre petite entreprise peut être un rêve devenu réalité : vous êtes votre propre patron, vous pouvez avoir le travail dont vous avez toujours rêvé et vous pouvez gérer votre travail comme vous le souhaitez. Mais comme vous l'avez certainement déjà remarqué, c'est aussi beaucoup de travail ! Diriger une petite entreprise nécessite diverses expertises et de nombreuses heures de travail chaque jour. Et si vous pouviez automatiser certaines de vos tâches afin d'économiser du temps et de l'argent ? Dans cet article, nous vous aiderons à comprendre comment vous pouvez utiliser des outils sans code pour automatiser certains aspects du flux de travail de votre petite entreprise.

Qu'entend-on par « automatisation » ?

Une définition générale de l'automatisation est la possibilité de produire ou de livrer un travail avec une intervention humaine minimale. Nous en sommes parfaitement conscients si vous êtes un scientifique, un artisan ou un thérapeute. Aucune machine ou logiciel ne peut remplacer votre travail humain. Mais ce que nous entendons par automatisation dans votre petite entreprise est autre chose : nous parlons d'automatiser certains processus - parfois des processus très simples, comme l'envoi d'e-mails de remerciement à vos clients - afin que vous n'ayez plus besoin de les exécuter manuellement. .

Si nous nous en tenons à notre exemple d'e-mails de remerciement, vous pouvez simplement deviner combien de temps vous pourriez gagner si vous cessiez d'envoyer ces e-mails manuellement. Cela devient encore plus important si vous dirigez une entreprise de commerce électronique et que vous envoyez manuellement des e-mails de confirmation de commande. Et tout change la donne lorsque vous commencez à automatiser des processus de plus en plus complexes, en fonction des besoins de votre entreprise et de ses caractéristiques.

Une façon d'automatiser les processus consiste à utiliser des outils logiciels que vous pouvez acheter et télécharger en ligne. Cependant, il y a deux limites principales à cette option :

Les outils logiciels d'automatisation nécessitent généralement un abonnement mensuel : vous avez non seulement un coût initial mais des frais récurrents tous les mois.

Vous devez avoir la chance de trouver un outil logiciel qui exécute les processus exactement comme vous le souhaitez.

Alors, existe-t-il une alternative à cette option ? Un qui peut dépasser les limites que nous venons d'exposer ? Les outils sans code offrent la solution.

Que sont les outils sans code ?

Les outils sans code sont des plates-formes qui vous permettent de créer des applications ou des applications Web simples ou plus complexes. Ils offrent l'opportunité idéale pour un propriétaire de petite entreprise de concevoir les outils d'automatisation dont il a besoin à faible coût.

Que vous ayez les compétences nécessaires pour créer le logiciel dont vous avez besoin pour votre entreprise ou que vous ayez besoin d'embaucher une personne, dans les deux cas, les outils sans code réduisent le temps et les compétences nécessaires, réduisant ainsi les coûts. Bien sûr, vous souhaitez vous appuyer sur des outils sans code haut de gamme pour la conception et la création d'outils d'automatisation de votre entreprise. AppMaster est l'un des meilleurs et des plus recommandés parmi ceux disponibles aujourd'hui.

AppMaster est un outil sans code qui fournit des éléments prédéfinis avec lesquels vous pouvez travailler via une interface visuelle. Lorsque vous créez l'application Web ou l'application mobile pour votre entreprise, l'outil sans code créera automatiquement un code source magnifique et sans bogue.

La question numéro un lorsque les développeurs ou les propriétaires d'entreprise abordent l'absence de code est : "est-ce que j'ai la pleine propriété et le contrôle de votre logiciel lorsque vous utilisez un outil sans code ?" Avec AppMaster, vous avez. AppMaster donne accès au code source qu'il crée automatiquement. Votre contrôle sur le logiciel que vous créez est si profond que vous pouvez l'exporter avec une documentation technique créée automatiquement.

Meilleure automatisation d'entreprise

Nous avons parlé de la façon dont l'automatisation peut dynamiser votre petite entreprise, mais quels sont les aspects qui pourraient être automatisés avec des outils sans code ?

La collecte de données

Comme vous le savez peut-être déjà, les données que vous collectez auprès de vos clients par le biais de différentes stratégies (promotions, cartes de fidélité, produits numériques gratuits, soldes) sont très importantes pour votre petite entreprise. En plus de baser vos stratégies de marketing sur eux, il serait utile de baser toute décision sur l'analyse des données. Cependant, si pour toute vente votre petite entreprise gère, vous devez enregistrer manuellement les données et les préférences des clients ; vous ne pouvez avoir une collecte de données efficace que si vous réalisez deux ventes par mois.

Pour cette raison, l'automatisation de la collecte de données au sein de votre entreprise devrait être l'une de vos premières préoccupations. Vous avez besoin d'un outil simple capable de mettre à jour automatiquement une base de données des données clients pour chaque vente ou carte de fidélité.

De plus, avec votre outil d'automatisation sans code, vous souhaitez également pouvoir récupérer efficacement les données. Au lieu de rechercher et de rassembler des données manuellement, vous pouvez avoir une fonction de recherche simple sur votre application sans code pour petite entreprise.

Envoi de factures

Si votre petite entreprise traite des ventes, qu'il s'agisse d'articles ou de services physiques ou numériques, vous savez qu'après chaque vente, vous devez remplir une facture et la leur envoyer. Imaginez maintenant combien de temps vous pourriez gagner si cette tâche était effectuée automatiquement.

Cependant, le gain de temps n'est pas le seul avantage de l'automatisation du processus de facturation. Vous pouvez également exploiter les éléments suivants :

Le processus de facturation n'est pas si complexe, mais il est assez important pour votre entreprise : comme vous le savez, si vous faites des erreurs dans vos factures, vous pouvez être amené à payer la pénalité à vos autorités fiscales. Des erreurs lors de la compilation des factures peuvent se produire car il s'agit d'un processus simple mais répétitif. Un outil de facturation automatisé élimine les erreurs humaines de l'équation.

Comme vous le savez, vous avez besoin des données de vos clients pour remplir les factures. Par conséquent, tout en les facturant, vous pouvez également collecter des données utiles sur leur emplacement, leurs préférences, leurs contacts et d'autres données qui peuvent être importantes pour votre entreprise. Avec un outil automatisé sans code, tout cela peut être fait automatiquement, sans effort et sans erreur.

Marketing des médias sociaux

Les plateformes de médias sociaux sont devenues très importantes pour les petites entreprises. Le marketing des médias sociaux est devenu l'une des stratégies les plus efficaces en matière de marketing numérique. Il a cependant ses inconvénients : si on le compare au marketing traditionnel (où il faut concevoir une campagne une fois par saison), le marketing digital demande un effort constant : il faut poster tous les jours, être disponible pour interagir avec les clients et répondre aux leurs requêtes, et plus encore.

La bonne nouvelle est que de nombreux processus impliqués dans le marketing des médias sociaux peuvent être automatisés : vous pouvez configurer des réponses automatiques aux discussions des clients, des publications automatiques et des notifications personnalisées automatiques liées à votre interaction avec les clients.

Planification de rendez-vous et mise en place de notifications

Les utilisateurs étant de plus en plus habitués à faire n'importe quoi en ligne, ils sont de moins en moins enclins à décrocher leur téléphone et à passer un appel pour prendre rendez-vous avec n'importe quel type de professionnel. Ils demandent la possibilité de prendre rendez-vous en ligne et automatiquement, avec un processus très similaire à l'achat d'un article sur un site e-commerce .

De votre côté, cela signifie que vous pourriez dynamiser votre petite entreprise en permettant à vos clients de prendre rendez-vous directement depuis votre site Web. Vous pouvez facilement créer cette application Web avec des outils sans code comme AppMaster. Votre calendrier professionnel serait automatiquement mis à jour et vous pourriez configurer des notifications vous informant de chaque nouveau rendez-vous.

Publicité par e-mail

Les e-mails sont :

Une partie de vos stratégies de marketing.

Votre relation avec vos clients.

Le processus de gestion global de votre entreprise.

Lors de votre interaction avec un client, vous lui envoyez de nombreux e-mails : e-mails de confirmation de rendez-vous/commande, e-mails de remerciement, instructions, e-mails après-vente, etc. Tous ces e-mails peuvent être configurés et envoyés automatiquement avec un outil d'automatisation sans code assez simple qui offrirait également la possibilité de collecter automatiquement des données à partir des e-mails que vous envoyez et de ceux que vous recevez et recevez des notifications personnalisées.

Conclusion

Comme nous l'avons vu, l'automatisation n'apporte pas seulement des avantages en termes de gain de temps pour votre entreprise. Cela réduit également les erreurs, rend le flux de travail plus efficace , renforce vos stratégies marketing, réduit les coûts et augmente les revenus de votre entreprise. Ce n'est pas un hasard si de plus en plus de petites entreprises mettent en œuvre des outils d'automatisation dans leurs flux de travail.

Les outils sans code offrent le moyen le plus rapide et le plus économique d'automatiser les processus de votre petite entreprise et de créer des applications ou des plates-formes petites ou plus complexes pour gérer tous les aspects de votre petite entreprise, de la collecte de données aux notifications personnalisées.