Gestire una piccola impresa in proprio può essere un sogno che diventa realtà: siete il capo di voi stessi, potete avere il lavoro che avete sempre sognato e potete gestire il vostro lavoro come preferite. Come avrete sicuramente già notato, però, è anche molto impegnativo! La gestione di una piccola impresa richiede diverse competenze e molte ore di lavoro al giorno. Ma cosa succederebbe se poteste automatizzare alcune delle vostre attività in modo da risparmiare tempo e denaro? In questo articolo vi aiuteremo a capire come utilizzare gli strumenti no-code per automatizzare alcuni aspetti del flusso di lavoro della vostra piccola impresa.

Cosa intendiamo per "automazione"?

Una definizione generale di automazione è la possibilità di produrre o consegnare un lavoro con un intervento umano minimo. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che se siete uno scienziato, un artigiano o un terapeuta. Nessuna macchina o software può sostituire il vostro lavoro umano. Ma ciò che intendiamo per automazione nella vostra piccola impresa è un'altra cosa: stiamo parlando di automatizzare alcuni processi - a volte molto semplici, come l'invio di e-mail di ringraziamento ai vostri clienti - in modo da non doverli più eseguire manualmente.

Se ci atteniamo all'esempio delle e-mail di ringraziamento, potete semplicemente immaginare quanto tempo potreste risparmiare se smetteste di inviarle manualmente. Questo diventa ancora più importante se gestite un'attività di e-commerce e inviate manualmente le e-mail di conferma dell'ordine. Tutto cambia quando si iniziano ad automatizzare processi sempre più complessi, a seconda delle necessità della vostra azienda e delle sue caratteristiche.

Come si può creare l'automazione?

Un modo per automatizzare i processi è utilizzare strumenti software che si possono acquistare e scaricare online. Tuttavia, questa opzione presenta due limiti principali:

Gli strumenti software per l'automazione di solito richiedono un abbonamento mensile: non c'è solo un costo iniziale, ma anche un canone ricorrente ogni mese.

Bisogna essere abbastanza fortunati da trovare uno strumento software che esegua i processi esattamente nel modo in cui si desidera.

Esiste quindi un'alternativa a questa opzione? Un'alternativa che possa superare i limiti appena esposti? Gli strumenti no-code offrono la soluzione.

Cosa sono gli strumenti no-code?

Glistrumenti no-code sono piattaforme che consentono di creare applicazioni o web semplici o più complesse. Rappresentano l'opportunità perfetta per un piccolo imprenditore di progettare gli strumenti di automazione di cui ha bisogno a costi contenuti.

Sia che abbiate le competenze per creare il software di cui avete bisogno per la vostra attività, sia che dobbiate assumere una persona, in entrambi i casi gli strumenti no-code riducono il tempo e le competenze necessarie, riducendo quindi anche i costi. Naturalmente, per la progettazione e la creazione di strumenti di automazione aziendale è bene affidarsi a strumenti no-code di alto livello. AppMaster è uno dei migliori e più consigliati tra quelli disponibili oggi.

AppMaster è uno strumento no-code che fornisce elementi precostituiti con i quali è possibile lavorare attraverso un'interfaccia visiva. Quando si crea un'applicazione web o mobile per la propria azienda, lo strumento no-code crea automaticamente un codice sorgente bello e privo di bug.

La domanda numero uno quando gli sviluppatori o i proprietari di aziende si avvicinano al no-code è: "Ho la piena proprietà e il controllo sul tuo software quando usi uno strumento no-code?". Con AppMaster è così. AppMaster dà accesso al codice sorgente che crea automaticamente. Il vostro controllo sul software creato è così profondo che potreste esportarlo con la documentazione tecnica creata automaticamente.

La migliore automazione aziendale

Abbiamo parlato di come l'automazione possa dare impulso alla vostra piccola impresa, ma quali sono gli aspetti che possono essere automatizzati con gli strumenti no-code?

Raccolta dei dati

Come forse già sapete, i dati raccolti dai vostri clienti attraverso diverse strategie (promozioni, carte fedeltà, prodotti digitali gratuiti, vendite) sono molto importanti per la vostra piccola impresa. Oltre a basare le vostre strategie di marketing su di essi, sarebbe utile basare qualsiasi decisione sull'analisi dei dati. Tuttavia, se per ogni vendita della vostra piccola impresa dovete registrare a mano i dati e le preferenze dei clienti, potreste avere una raccolta dati efficace solo se fate due vendite al mese.

Per questo motivo, l'automazione della raccolta dei dati all'interno della vostra azienda dovrebbe essere una delle vostre prime preoccupazioni. Avete bisogno di uno strumento semplice in grado di aggiornare automaticamente un database di dati dei clienti per ogni vendita o carta fedeltà.

Inoltre, con il vostro strumento di automazione no-code, volete anche essere in grado di recuperare i dati in modo efficiente. Invece di cercare e mettere insieme i dati manualmente, potete disporre di una semplice funzione di ricerca sulla vostra app per piccole imprese no-code.

Invio di fatture

Se la vostra piccola impresa si occupa di vendite, che si tratti di articoli o servizi fisici o digitali, sapete che, dopo ogni vendita, dovete compilare una fattura e inviarla ai clienti. Immaginate quanto tempo potreste risparmiare se questo compito venisse svolto automaticamente.

Tuttavia, il risparmio di tempo non è l'unico vantaggio dell'automatizzazione del processo di fatturazione. È possibile sfruttare anche i seguenti vantaggi:

Il processo di fatturazione non è così complesso, ma è molto importante per la vostra azienda: come sapete, se commettete errori nelle fatture, potete essere chiamati a pagare la sanzione alle autorità fiscali. Gli errori nella compilazione delle fatture possono verificarsi perché si tratta di un processo semplice ma ripetitivo. Uno strumento di fatturazione automatizzato elimina gli errori umani dall'equazione.

Come sapete, avete bisogno dei dati dei vostri clienti per compilare le fatture. Durante la fatturazione, quindi, è possibile raccogliere dati utili sulla loro posizione, sulle loro preferenze, sui loro contatti e su altri dati che possono essere importanti per l'azienda. Con uno strumento automatizzato no-code, tutto questo può essere fatto automaticamente, senza sforzo e senza errori.

Marketing sui social media

Lepiattaforme di social media sono diventate molto importanti per le piccole imprese. Il social media marketing è diventato una delle strategie più efficaci quando si parla di marketing digitale. Tuttavia, ha i suoi lati negativi: se lo confrontiamo con il marketing tradizionale (in cui è necessario progettare una campagna una volta a stagione), il marketing digitale richiede un impegno costante: è necessario postare ogni giorno, essere disponibili a interagire con i clienti e rispondere alle loro domande, e altro ancora.

La buona notizia è che molti dei processi coinvolti nel social media marketing possono essere automatizzati: potete impostare risposte automatiche alle chat dei clienti, post automatici e notifiche automatiche personalizzate relative alle vostre interazioni con i clienti.

Programmare gli appuntamenti e impostare le notifiche

Gli utenti, sempre più abituati a fare tutto online, sono sempre meno propensi a prendere il telefono e telefonare per fissare un appuntamento con qualsiasi tipo di professionista. Chiedono di poter fissare gli appuntamenti online e in modo automatico, con un processo molto simile all'acquisto di un articolo su un sito di e-commerce.

Da parte vostra, questo significa che potreste incrementare la vostra piccola impresa consentendo ai vostri clienti di fissare appuntamenti direttamente dal vostro sito web. Potreste creare facilmente questa applicazione web con strumenti senza codice come AppMaster. Il vostro calendario aziendale verrà aggiornato automaticamente e potrete impostare notifiche che vi informeranno di ogni nuovo appuntamento.

Marketing via e-mail

Le e-mail sono:

Parte delle vostre strategie di marketing.

Il rapporto con i vostri clienti.

Il processo di gestione generale della vostra attività.

Durante l'interazione con un cliente, gli inviate molte e-mail: e-mail di conferma dell'appuntamento/ordine, e-mail di ringraziamento, istruzioni, e-mail post-vendita e altro ancora. Tutte queste e-mail possono essere impostate e inviate automaticamente con uno strumento di automazione piuttosto semplice e senza codice, che offre anche la possibilità di raccogliere automaticamente i dati delle e-mail inviate e di quelle ricevute e di ricevere notifiche personalizzate.

Conclusione

Come abbiamo visto, l'automazione non porta solo vantaggi in termini di risparmio di tempo per la vostra azienda. Riduce anche gli errori, rende più efficiente il flusso di lavoro, potenzia le strategie di marketing, riduce i costi e aumenta le entrate dell'azienda. Non è un caso che un numero sempre maggiore di piccole imprese stia implementando strumenti di automazione nei propri flussi di lavoro.

Gli strumenti no-code rappresentano il modo più efficiente in termini di costi e di tempo per automatizzare i processi della vostra piccola impresa e creare applicazioni o piattaforme piccole o più complesse per gestire ogni aspetto della vostra piccola impresa, dalla raccolta dei dati alle notifiche personalizzate.