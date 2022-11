Prowadzenie własnej małej firmy może być spełnieniem marzeń: jesteś swoim własnym szefem, możesz mieć pracę, o której zawsze marzyłeś i możesz zarządzać swoją pracą tak, jak lubisz. Jak jednak z pewnością już zauważyłeś, jest to również mnóstwo pracy! Prowadzenie małej firmy wymaga różnych kompetencji i wielu godzin pracy każdego dnia. Co jednak, gdybyś mógł zautomatyzować część swoich zadań, dzięki czemu zaoszczędzisz zarówno czas, jak i pieniądze? W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć, jak możesz użyć narzędzi bez kodu, aby zautomatyzować aspekty przepływu pracy w małej firmie.

Co rozumiemy przez "automatyzację"?

Ogólna definicja automatyzacji to możliwość produkowania lub dostarczania pracy przy minimalnej interwencji człowieka. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jeśli jesteś naukowcem, rzemieślnikiem lub terapeutą. Żadna maszyna czy oprogramowanie nie zastąpi Twojej ludzkiej pracy. Ale to, co mamy na myśli przez automatyzację w Twojej małej firmie, to coś innego: mówimy o automatyzacji niektórych procesów - czasami bardzo prostych procesów, takich jak wysyłanie e-maili z podziękowaniami do klientów - tak, że nie musisz już wykonywać ich ręcznie.

Jeśli pozostaniemy przy naszym przykładzie z podziękowaniami, możesz po prostu zgadnąć, ile czasu mógłbyś zaoszczędzić, gdybyś przestał wysyłać te e-maile ręcznie. Staje się to jeszcze ważniejsze, jeśli prowadzisz biznes e-commerce i wysyłasz maile z potwierdzeniem zamówienia ręcznie. A wszystko to zmienia się, gdy zaczynasz automatyzować coraz bardziej złożone procesy, w zależności od potrzeb Twojego biznesu i jego charakterystyki.

Jak można stworzyć automatyzację?

Jednym ze sposobów automatyzacji procesów jest wykorzystanie narzędzi programowych, które można kupić i pobrać online. Istnieją jednak dwa główne ograniczenia tej opcji:

Narzędzia oprogramowania do automatyzacji zwykle wymagają miesięcznej subskrypcji: masz nie tylko koszt początkowy, ale także powtarzającą się co miesiąc opłatę.

Musisz mieć szczęście, aby znaleźć narzędzie programowe, które uruchamia procesy dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Czy istnieje więc jakaś alternatywa dla tej opcji? Taka, która może pokonać ograniczenia, które właśnie ujawniliśmy? Narzędzia no-code oferują takie rozwiązanie.

Czym są narzędzia no-code?

Narzędzia no -code to platformy, które pozwalają na tworzenie prostych lub bardziej złożonych aplikacji lub aplikacji internetowych. Stanowią one doskonałą okazję dla właściciela małej firmy do zaprojektowania potrzebnych narzędzi automatyzacji przy niskich kosztach.

Niezależnie od tego, czy masz umiejętności, aby stworzyć oprogramowanie potrzebne dla Twojej firmy, czy też musisz zatrudnić osobę, w obu przypadkach narzędzia no-code zmniejszają wymagany czas i umiejętności, a zatem zmniejszają również koszty. Oczywiście, chcesz polegać na najwyższej klasy narzędziach no-code do projektowania i budowania narzędzi automatyki biznesowej. AppMaster jest jednym z najlepszych i najbardziej polecanych wśród dostępnych obecnie.

AppMaster to narzędzie no-code, które zapewnia wstępnie zbudowane elementy, z którymi możesz pracować za pośrednictwem interfejsu wizualnego. W miarę tworzenia aplikacji internetowej lub mobilnej dla Twojej firmy, narzędzie no-code automatycznie stworzy piękny i pozbawiony błędów kod źródłowy.

Pytanie numer jeden, gdy programiści lub właściciele firm podchodzą do braku kodu, brzmi: "czy mam pełną własność i kontrolę nad twoim oprogramowaniem, gdy używasz narzędzia bez kodu?". Z AppMasterem masz. AppMaster daje dostęp do kodu źródłowego, który automatycznie tworzy. Twoja kontrola nad tworzonym oprogramowaniem jest tak głęboka, że mógłbyś je eksportować wraz z dokumentacją techniczną tworzoną automatycznie.

Najlepsza automatyzacja biznesu

Mówiliśmy o tym, jak automatyzacja może zwiększyć Twój mały biznes, ale jakie są aspekty, które można zautomatyzować za pomocą narzędzi bez kodu?

Zbieranie danych

Jak już pewnie wiesz, dane, które zbierasz od swoich klientów poprzez różne strategie (promocje, karty lojalnościowe, darmowe produkty cyfrowe, sprzedaż) są bardzo ważne dla Twojego małego biznesu. Poza opieraniem na nich swoich strategii marketingowych, pomocne byłoby, gdybyś wszelkie decyzje opierał na analizie danych. Jeśli jednak przy każdej sprzedaży, którą prowadzi Twoja mała firma, musisz ręcznie rejestrować dane i preferencje klientów, to efektywne zbieranie danych mógłbyś mieć tylko przy dwóch sprzedażach w miesiącu.

Z tego powodu automatyzacja zbierania danych w Twojej firmie powinna być jedną z Twoich pierwszych trosk. Potrzebujesz prostego narzędzia, które może automatycznie aktualizować bazę danych klientów dla każdej sprzedaży lub karty lojalnościowej.

Ponadto, dzięki narzędziu do automatyzacji bez kodu, chcesz również być w stanie sprawnie pobierać dane. Zamiast wyszukiwać i układać dane ręcznie, możesz mieć prostą funkcję wyszukiwania w swojej aplikacji no-code dla małych firm.

Wysyłanie faktur

Jeśli twoja mała firma zajmuje się sprzedażą, niezależnie od tego, czy są to fizyczne czy cyfrowe przedmioty lub usługi, wiesz, że po każdej sprzedaży musisz wypełnić fakturę i wysłać ją do nich. Teraz wyobraź sobie, ile czasu mógłbyś zaoszczędzić, gdyby to zadanie było wykonywane automatycznie.

Jednak oszczędność czasu nie jest jedyną zaletą automatyzacji procesu wystawiania faktur. Możesz wykorzystać również następujące:

Proces wystawiania faktur nie jest tak skomplikowany, ale jest dość ważny dla Twojej firmy: jak wiesz, jeśli popełnisz błędy przy wystawianiu faktur, możesz zostać poproszony o zapłacenie kary do swojego urzędu skarbowego. Błędy podczas kompilacji faktur mogą się zdarzyć, ponieważ jest to prosty, ale powtarzalny proces. Zautomatyzowane narzędzie do fakturowania eliminuje błędy ludzkie z równania.

Jak wiesz, potrzebujesz danych swoich klientów, aby wypełnić faktury. Podczas fakturowania ich, dlatego możesz również zbierać przydatne dane o ich lokalizacji, preferencjach, kontaktach i innych danych, które mogą być ważne dla Twojej firmy. Dzięki zautomatyzowanemu narzędziu no-code, to wszystko można zrobić automatycznie, bez wysiłku i bez błędów.

Marketing w mediach społecznościowych

Platformy mediów społecznościowych stały się bardzo ważne dla małych firm. Marketing w mediach społecznościowych stał się jedną z najskuteczniejszych strategii, jeśli chodzi o marketing cyfrowy. Ma jednak swoje minusy: jeśli porównamy go z tradycyjnym marketingiem (gdzie trzeba zaprojektować kampanię raz na sezon), marketing cyfrowy wymaga ciągłego wysiłku: trzeba publikować posty każdego dnia, być dostępnym do interakcji z klientami i odpowiadać na ich zapytania, i więcej.

Dobrą wiadomością jest to, że wiele procesów związanych z marketingiem w mediach społecznościowych można zautomatyzować: można ustawić automatyczne odpowiedzi na czaty klientów, automatyczne posty i automatyczne niestandardowe powiadomienia związane z interakcją z klientami.

Planowanie spotkań i ustawianie powiadomień

Wraz z coraz większym przyzwyczajeniem użytkowników do załatwiania wszystkiego online, coraz mniej chętnie podnoszą oni telefony i dzwonią, aby umówić się na spotkanie z jakimkolwiek specjalistą. Proszą o możliwość planowania spotkań online i automatycznie, z procesem bardzo podobnym do zakupu przedmiotu z witryny e-commerce.

Na swojej stronie, oznacza to, że można zwiększyć swój mały biznes, pozwalając swoim klientom umówić się na spotkanie bezpośrednio z Twojej strony internetowej. Możesz łatwo stworzyć tę aplikację internetową za pomocą narzędzi bez kodu, takich jak AppMaster. Twój kalendarz biznesowy byłby automatycznie aktualizowany, a Ty mógłbyś ustawić powiadomienia, które informowałyby Cię o każdym nowym spotkaniu.

Email marketing

E-maile są:

Część Twoich strategii marketingowych.

Twoje relacje z klientami.

Ogólny proces zarządzania Twoim biznesem.

Podczas interakcji z klientem, wysyłasz mu wiele e-maili: e-maile potwierdzające spotkanie/zamówienie, e-maile z podziękowaniami, instrukcje, e-maile po sprzedaży i inne. Wszystkie te e-maile można skonfigurować i wysyłać automatycznie za pomocą dość prostego narzędzia automatyzacji bez kodu, które zapewniłoby również możliwość automatycznego zbierania danych z wysyłanych i otrzymywanych e-maili oraz otrzymywania spersonalizowanych powiadomień.

Podsumowanie

Jak widzieliśmy, automatyzacja nie tylko przynosi korzyści w postaci oszczędności czasu dla Twojego biznesu. Zmniejsza również liczbę błędów, usprawnia przepływ pracy, wzmacnia strategie marketingowe, zmniejsza koszty i zwiększa dochody firmy. Nie jest przypadkiem, że coraz więcej małych firm wdraża narzędzia automatyzacji w swoich przepływach pracy.

Narzędzia bez kodu zapewniają najbardziej efektywny pod względem kosztów i czasu sposób automatyzacji procesów w małych firmach i tworzenia małych lub bardziej złożonych aplikacji lub platform do zarządzania każdym aspektem małej firmy, od zbierania danych do spersonalizowanych powiadomień.