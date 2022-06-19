يميل متوسط عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة إلى إنفاق ما يقرب من 1/4 من نوبتهم في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني. تُظهر إحصائيات عام 2019 أن العدد العالمي للأشخاص الذين يضيفون عنوان بريد إلكتروني كجهة اتصال يبلغ الآن 3.9 مليار. لقد غيرت الديناميكية الحالية سلسلة التوريد ، ويختار معظم الأفراد العمل من المنزل. أيضًا ، أحدث الاتجاه تغييرًا في استخدام رسائل البريد الإلكتروني. يميل الناس إلى التواصل أكثر من خلال رسائل البريد الإلكتروني ، حتى مع هذا التغيير الشديد في الطلب على رسائل البريد الإلكتروني. نميل إلى أن نكون غير قادرين على التعامل مع آداب البريد الإلكتروني وكيفية إنشاء واحدة بشكل أخلاقي.

لا يقتصر الأمر على أن الكم الهائل من رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن مواضيع تسويقية يتم مشاركتها ، مما يضع الأشخاص في موقف يميلون فيه إلى تجاهل الأخطاء غير الضرورية. تؤدي هذه الأخطاء البسيطة إلى أخطاء مثل مشكلات الامتثال. يمكن أن تكون هذه المشكلات نتيجة مهنية مهمة. في هذه المقالة ، سنناقش خمسة آداب أساسية لرسائل البريد الإلكتروني التي يجب أن يكون كل فرد على دراية بها قبل الرد على أي استفسار من العملاء:

كيف تكون ذكيًا في الاتصال الاحترافي؟

تلعب مهارات الاتصال دورًا مهمًا في اختراع حياتك المهنية والشخصية. اذا اردت انت لكي تكون متعاونًا معك ، تحتاج إلى إجراء اتصالات فعالة. لا يمكن القيام بذلك إلا عندما تكون رسائلك واضحة وموجزة. تأكد من تصميم أهداف ذكية وتطوير ما هو واقعي ومركّز على التحديات الشخصية لمؤسستك. يوفر لك هذا القدرة على اتباع آداب البريد الإلكتروني.

تحسين مهارات الكتابة للمذكرات ورسائل البريد الإلكتروني



افترض أنك تريد تحسين جودة كتابة بريدك الإلكتروني. يجب أن يكون التركيز الأعلى هو تعيين هدف SMART. بالنسبة لآداب التعامل مع البريد الإلكتروني ، تحتاج إلى وضع مخطط تفصيلي لفكرتك وراء البريد الإلكتروني. يجب أن يكون هدفك هو الحصول على عبارات موجزة في بريدك الإلكتروني إذا جعلت هذه العادة شكلاً من أشكال كتابتك. يمكن أن تكون أهدافك محددة وقابلة للقياس فقط إذا كنت قد قررت مسبقًا هذه الإستراتيجية. الخطوة الأولى للقيام بذلك هي تطوير معيار يساعد في تقييم عملية الكتابة الخاصة بك.

استخدم عنوان بريد إلكتروني احترافي



يتطلب منك معظم عمل الأجهزة إضافة عنوان بريد إلكتروني. ومن ثم لا يمكن تكثيف أهمية عنوان البريد الإلكتروني المهني. يجب على أي شخص يدير شركة ضمان عدم حذف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به. إذا كنت تريد تجنب أي ظرف من ظروف هذه الكلمة ، فأنت بحاجة إلى إنشاء حساب على عنوان ليس له علامة تجارية أو عنوان غير وصفي.

في كل مرة تعمل فيها مع شركة ، نقوم بتسجيلك بخصوص الشركة لإرسال رد مخصص لجمهورك. يتم توفير جميع سبل الوصول ذات الصلة إليك فيما يتعلق بالبيانات وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. ويقترح استخدام هذا البريد الإلكتروني في جميع الأوقات. خاصة إذا كنت تقوم بالتسويق B2B ، فتأكد من أن بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل مرفق به اسمك وسطر الموضوع حتى يعرف المستهلك النهائي من يتحدث إليه.

أضف توقيع بريد إلكتروني احترافي



يمكن أن يؤدي وجود توقيع احترافي على بريدك الإلكتروني إلى إضافة معدلات عائد على الاستثمار. إذا كنت تشارك بنشاط في حملات التسويق ، فستتمكن من قيادة العمل. يوفر التوقيع والموضوع للمستخدم النهائي معلومات أساسية عن العمل.

يميل الناس أحيانًا إلى إضافة شعاراتهم أو شعاراتهم إلى التوقيعات أثناء الرد. هذا يضيف مع الدعاية. نقترح عليك الاحتفاظ بالتوقيع قصيرًا حتى لا يزعج العميل نفس المعلومات.

احذر من التعجب المفرط



من المفهوم أنهم يحاولون إظهار الحماس والإثارة في رسالتهم. ومع ذلك ، يجب تجنب علامات التعجب ، ويجب على الأشخاص عدم إدخال الكثير من علامات التعجب في عباراتهم. قد يؤدي الإفراط في استخدام علامات الترقيم إلى ظهور رسائل غير واضحة. تصبح هذه الرسائل شديدة التوق أو غير ناضجة للجمهور. نقترح عليك استخدامه فقط عندما يكون ضروريًا عند كتابة رد.

قسّم اتصالاتك



يوفر لك تجزئة قائمة البريد الإلكتروني أفضل طريقة اتصال ممكنة في آداب البريد الإلكتروني. تعد ميزة التجزئة للبريد الإلكتروني ضرورية للأشخاص الذين يقومون بالتسويق من خلالها. بمجرد إرسال قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك ، يصبح استهداف عملائك أسهل بناءً على الحملة التي ترغب في تشغيلها.

الحكم النهائي:

بينما تستخدم العديد من الشركات طرق اتصال مختلفة للعمل بكفاءة ، يظل عنوان البريد الإلكتروني الاحترافي أحد أكثر الطرق فعالية وشعبية. في مواجهة وباء COVID-19 ، أدى التحول الأخير في عالم الشركات إلى العمل عن بُعد في الغالب إلى زيادة الحاجة إلى البريد الإلكتروني لتبادل المعلومات وتنظيمها والحفاظ عليها. على الرغم من أن أنظمة البريد الإلكتروني الحديثة توفر المزيد من الإمكانات والخدمات للرد أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تعاون الفريق ، إلا أن أساسيات آداب البريد الإلكتروني تظل كما هي: كن مهذبًا ودقيقًا ومهنيًا. يمكّنك AppMaster من إنشاء نماذج تسويقية وتطبيقات أخرى دون الاستعانة بمبرمج لعملك.

أسئلة وأجوبة:



ما هي المبادئ التوجيهية الخمسة لأدب البريد الإلكتروني؟



استخدم التحية المناسبة للمتلقي في بريدك الإلكتروني.



يجب استخدام التحية المناسبة والملاحظات الختامية.



استخدم التنسيق المناسب في البريد الإلكتروني.



تجنب استخدام الأحرف الكبيرة.



تصغير حجم الملفات الضخمة.



ما هي القاعدة الأساسية والأساسية للبريد الإلكتروني التي يجب عليك اتباعها؟

يتم دائمًا التأكيد على سطر موضوع قوي ، في المقام الأول إذا كان عنوان بريدك الإلكتروني المهني موجهًا نحو منظور تسويقي. تأكد من أن بريدك الإلكتروني يتضمن سطر موضوع في كل مرة يتم دفعها نحو جمهورك في العمل.

ما هي القاعدة الذهبية لآداب البريد الإلكتروني؟

القاعدة الذهبية لآداب البريد الإلكتروني. من ثلاث كلمات: الأدب ، والأدب ، والقاعدة الذهبية نفسها. يجب عليك التأكد من تدفق محادثتك بسلاسة مع تجنب أي خطأ أو سوء فهم. علاوة على ذلك ، من المفيد أن تفهم دائمًا أنه يجب تجنب الإفراط في استخدام علامات التعجب لتحقيق آداب سلوك جيدة في البريد الإلكتروني.

ما هو تعريف الآداب المهنية؟

آداب السلوك المهني هي قاعدة غير مكتوبة للسلوك تحكم كيفية تفاعل أعضاء الشركة. عندما يتم اتباع الآداب المهنية الجيدة ، يشعر الجميع براحة أكبر ، وتميل الأمور إلى العمل بسلاسة أكبر. يتم تطبيق هذا مباشرة في أي بريد إلكتروني.