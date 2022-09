Ein eigenes kleines Unternehmen zu führen, kann ein wahr werdender Traum sein: Sie sind Ihr eigener Chef, Sie können den Job haben, von dem Sie immer geträumt haben, und Sie können Ihre Arbeit so verwalten, wie Sie möchten. Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, ist es aber auch eine Menge Arbeit! Die Führung eines kleinen Unternehmens erfordert verschiedene Fachkenntnisse und jeden Tag viele Arbeitsstunden. Aber was wäre, wenn Sie einige Ihrer Aufgaben automatisieren könnten, um sowohl Zeit als auch Geld zu sparen? In diesem Artikel helfen wir Ihnen zu verstehen, wie Sie No-Code-Tools verwenden können, um Aspekte Ihres Kleinunternehmens-Workflows zu automatisieren.

Was verstehen wir unter „Automatisierung“?

Eine allgemeine Definition von Automatisierung ist die Möglichkeit, Arbeit mit minimalem menschlichen Eingriff zu produzieren oder zu liefern. Wir sind uns dessen vollkommen bewusst, wenn Sie Wissenschaftler, Handwerker oder Therapeut sind. Keine Maschine oder Software kann Ihre menschliche Arbeit ersetzen. Aber was wir mit Automatisierung in Ihrem kleinen Unternehmen meinen, ist etwas anderes: Wir sprechen über die Automatisierung einiger Prozesse - manchmal sehr einfacher Prozesse, wie das Versenden von Dankes-E-Mails an Ihre Kunden -, sodass Sie sie nicht mehr manuell durchführen müssen .

Wenn wir bei unserem Beispiel für Dankes-E-Mails bleiben, können Sie einfach raten, wie viel Zeit Sie sparen könnten, wenn Sie diese E-Mails nicht mehr manuell versenden würden. Dies wird noch wichtiger, wenn Sie ein E-Commerce-Geschäft betreiben und Auftragsbestätigungs-E-Mails manuell versenden. Und alles wird bahnbrechend, wenn Sie beginnen, immer komplexere Prozesse zu automatisieren, abhängig von den Anforderungen Ihres Unternehmens und seinen Merkmalen.

Wie können Sie Automatisierung erstellen?

Eine Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, sind Softwaretools, die Sie online kaufen und herunterladen können. Es gibt jedoch zwei Hauptbeschränkungen für diese Option:

Automatisierungssoftware-Tools erfordern normalerweise ein monatliches Abonnement: Sie haben nicht nur Anschaffungskosten, sondern jeden Monat eine wiederkehrende Gebühr.

Sie müssen das Glück haben, ein Softwaretool zu finden, das Prozesse genau so ausführt, wie Sie es benötigen.

Gibt es also eine Alternative zu dieser Option? Eines, das die Grenzen überwinden kann, die wir gerade aufgezeigt haben? No-Code- Tools bieten die Lösung.

No-Code-Tools sind Plattformen, mit denen Sie einfache oder komplexere Apps oder Webanwendungen erstellen können. Sie bieten Kleinunternehmern die perfekte Möglichkeit, die benötigten Automatisierungstools kostengünstig zu entwickeln.

Unabhängig davon, ob Sie über die Fähigkeiten verfügen, die für Ihr Unternehmen erforderliche Software zu erstellen, oder ob Sie eine Person einstellen müssen, reduzieren No-Code-Tools in beiden Fällen den erforderlichen Zeitaufwand und die erforderlichen Fähigkeiten und damit auch die Kosten. Natürlich möchten Sie sich bei der Entwicklung und Erstellung Ihrer Tools zur Geschäftsautomatisierung auf No-Code-Tools der Spitzenklasse verlassen. AppMaster ist einer der besten und am meisten empfohlenen unter den heute verfügbaren.

AppMaster ist ein No-Code-Tool, das vorgefertigte Elemente bereitstellt, mit denen Sie über eine visuelle Oberfläche arbeiten können. Während Sie die Webanwendung oder mobile App für Ihr Unternehmen erstellen, erstellt das No-Code-Tool automatisch einen schönen und fehlerfreien Quellcode.

Die wichtigste Frage, wenn sich Entwickler oder Geschäftsinhaber an No-Code wenden, lautet: „Habe ich volles Eigentum und Kontrolle über Ihre Software, wenn Sie ein No-Code-Tool verwenden?“ Mit AppMaster haben Sie. AppMaster gewährt Zugriff auf den automatisch erstellten Quellcode. Ihre Kontrolle über die von Ihnen erstellte Software ist so umfassend, dass Sie sie mit automatisch erstellter technischer Dokumentation exportieren könnten.

Beste Geschäftsautomatisierung

Wir haben darüber gesprochen, wie die Automatisierung Ihr kleines Unternehmen ankurbeln kann, aber welche Aspekte könnten mit No-Code-Tools automatisiert werden?

Wie Sie vielleicht bereits wissen, sind die Daten, die Sie durch verschiedene Strategien (Aktionen, Kundenkarten, kostenlose digitale Produkte, Verkäufe) von Ihren Kunden sammeln, für Ihr kleines Unternehmen sehr wichtig. Abgesehen davon, dass Sie Ihre Marketingstrategien darauf aufbauen, wäre es hilfreich, wenn Sie Ihre Entscheidung auf Datenanalysen stützen würden. Wenn Sie jedoch für einen Verkauf Ihr kleines Unternehmen betreiben, müssen Sie die Daten und Präferenzen der Kunden von Hand registrieren. Sie könnten nur dann eine effektive Datenerfassung haben, wenn Sie zwei Verkäufe pro Monat tätigen.

Aus diesem Grund sollte die Automatisierung der Datenerfassung in Ihrem Unternehmen eines Ihrer ersten Anliegen sein. Sie benötigen ein einfaches Tool, das automatisch eine Datenbank mit Kundendaten für jeden Verkauf oder jede Treuekarte aktualisieren kann.

Darüber hinaus möchten Sie mit Ihrem No-Code-Automatisierungstool auch Daten effizient abrufen können. Anstatt Daten manuell zu suchen und zusammenzustellen, können Sie eine einfache Suchfunktion in Ihrer No-Code-App für kleine Unternehmen haben.

Rechnungen versenden

Wenn Ihr kleines Unternehmen mit Verkäufen befasst ist, egal ob es sich um physische oder digitale Artikel oder Dienstleistungen handelt, wissen Sie, dass Sie nach jedem Verkauf eine Rechnung ausfüllen und an sie senden müssen. Stellen Sie sich nun vor, wie viel Zeit Sie sparen könnten, wenn diese Aufgabe automatisch ausgeführt würde.

Die Zeitersparnis ist jedoch nicht der einzige Vorteil der Automatisierung des Rechnungsprozesses. Sie können auch Folgendes ausnutzen:

Der Prozess der Rechnungsstellung ist nicht so komplex, aber für Ihr Unternehmen sehr wichtig: Wie Sie wissen, können Sie bei Fehlern bei Ihren Rechnungen aufgefordert werden, die Strafe an Ihr Finanzamt zu zahlen. Beim Erstellen von Rechnungen können Fehler passieren, da es sich um einen einfachen, aber sich wiederholenden Vorgang handelt. Ein automatisiertes Rechnungstool eliminiert menschliche Fehler aus der Gleichung.

Wie Sie wissen, benötigen Sie zum Ausfüllen der Rechnungen die Daten Ihrer Kunden. Bei der Rechnungsstellung können Sie daher auch nützliche Daten über ihren Standort, ihre Vorlieben, Kontakte und andere Daten sammeln, die für Ihr Unternehmen wichtig sein können. Mit einem automatisierten No-Code-Tool kann dies alles automatisch, ohne Aufwand und ohne Fehler erfolgen.

Social-Media-Marketing

Social-Media-Plattformen sind für kleine Unternehmen sehr wichtig geworden. Social Media Marketing ist zu einer der effektivsten Strategien im digitalen Marketing geworden. Es hat jedoch seine Nachteile: Wenn wir es mit traditionellem Marketing vergleichen (bei dem Sie einmal pro Saison eine Kampagne entwerfen müssen), erfordert digitales Marketing ständige Anstrengungen: Sie müssen jeden Tag posten, für die Interaktion mit Kunden verfügbar sein und darauf antworten ihre Fragen und mehr.

Die gute Nachricht ist, dass viele der mit Social Media Marketing verbundenen Prozesse automatisiert werden können: Sie können automatische Antworten auf Kunden-Chats, automatische Posts und automatische benutzerdefinierte Benachrichtigungen in Bezug auf Ihre Interaktion mit Kunden einrichten.

Termine planen und Benachrichtigungen einrichten

Da sich die Benutzer zunehmend daran gewöhnen, alles online zu erledigen, sind sie immer weniger daran interessiert, zum Telefon zu greifen und einen Anruf zu tätigen, um einen Termin mit einem Fachmann zu vereinbaren. Sie fordern die Möglichkeit, Termine online und automatisch zu vereinbaren, mit einem Prozess, der dem Kauf eines Artikels auf einer E-Commerce- Website sehr ähnlich ist.

Auf Ihrer Seite bedeutet dies, dass Sie Ihr kleines Unternehmen ankurbeln könnten, indem Sie Ihren Kunden ermöglichen, Termine direkt von Ihrer Website aus zu vereinbaren. Sie könnten diese Webanwendung ganz einfach mit No-Code-Tools wie AppMaster erstellen. Ihr Geschäftskalender würde automatisch aktualisiert, und Sie könnten Benachrichtigungen einrichten, die Sie über jeden neuen Termin informieren.

E-Mail Marketing

E-Mails sind:

Teil Ihrer Marketingstrategien.

Ihre Beziehung zu Ihren Kunden.

Der gesamte Verwaltungsprozess Ihres Unternehmens.

Während Ihrer Interaktion mit einem Kunden senden Sie ihm viele E-Mails: Termin-/Auftragsbestätigungs-E-Mails, Dankes-E-Mails, Anweisungen, After-Sales-E-Mails und mehr. Alle diese E-Mails können mit einem ziemlich einfachen No-Code-Automatisierungstool eingerichtet und automatisch versendet werden, das auch die Möglichkeit bietet, automatisch Daten aus den von Ihnen gesendeten und empfangenen E-Mails zu sammeln und benutzerdefinierte Benachrichtigungen zu erhalten.

Fazit

Wie wir gesehen haben, bringt die Automatisierung nicht nur Zeitvorteile für Ihr Unternehmen. Es reduziert auch Fehler, macht den Arbeitsablauf effizienter , verbessert Ihre Marketingstrategien, senkt Kosten und steigert Ihr Geschäftseinkommen. Es ist kein Zufall, dass immer mehr kleine Unternehmen Automatisierungstools in ihre Geschäftsabläufe implementieren.

No-Code-Tools bieten die kosten- und zeiteffizienteste Möglichkeit, Ihre Kleinunternehmensprozesse zu automatisieren und kleine oder komplexere Anwendungen oder Plattformen zu erstellen, um jeden Aspekt Ihres Kleinunternehmens zu verwalten, von der Datenerfassung bis hin zu benutzerdefinierten Benachrichtigungen.