Een eigen bedrijfje runnen kan een droom zijn die uitkomt: je bent je eigen baas, je kunt de baan hebben waar je altijd al van gedroomd hebt, en je kunt je werk naar eigen inzicht beheren. Maar zoals je ongetwijfeld al gemerkt hebt, is het ook veel werk! Het runnen van een klein bedrijf vereist verschillende expertise en heel wat uren werk per dag. Maar wat als u sommige van uw taken zou kunnen automatiseren, zodat u zowel tijd als geld kunt besparen? In dit artikel helpen we u te begrijpen hoe u no-code tools kunt gebruiken om aspecten van uw kleine bedrijfsworkflow te automatiseren.

Wat bedoelen we met "automatisering"?

Een algemene definitie van automatisering is de mogelijkheid om werk te produceren of af te leveren met minimale menselijke tussenkomst. We weten heel goed dat als u een wetenschapper, een vakman of een therapeut bent. Geen enkele machine of software kan uw menselijk werk vervangen. Maar wat we bedoelen met automatisering in uw kleine onderneming is iets anders: we hebben het over het automatiseren van sommige processen - soms heel eenvoudige processen, zoals het versturen van bedankmails naar uw klanten - zodat u ze niet meer handmatig hoeft uit te voeren.

Als we bij ons voorbeeld van bedankmails blijven, kunt u gewoon raden hoeveel tijd u kunt besparen als u stopt met het handmatig verzenden van die e-mails. Dit wordt nog belangrijker als u een e-commercebedrijf runt en handmatig orderbevestigingsmails verstuurt. En het wordt allemaal game-changing als u meer en meer complexe processen gaat automatiseren, afhankelijk van de behoeften en kenmerken van uw bedrijf.

Hoe kunt u automatiseren?

Eén manier om processen te automatiseren is het gebruik van softwaretools die u online kunt kopen en downloaden. Er zijn echter twee belangrijke beperkingen aan deze optie:

Automatiseringssoftwaretools vereisen meestal een maandelijks abonnement: u hebt niet alleen initiële kosten, maar ook een maandelijks terugkerend bedrag.

U moet het geluk hebben een softwaretool te vinden die processen precies zo uitvoert als u wilt.

Is er een alternatief voor deze optie? Eén die de beperkingen die we zojuist hebben blootgelegd kan overwinnen? No-code tools bieden de oplossing.

No-code tools zijn platforms waarmee u eenvoudige of meer complexe apps of webapplicaties kunt maken. Ze bieden de perfecte mogelijkheid voor een kleine ondernemer om tegen lage kosten de automatiseringstools te ontwerpen die hij nodig heeft.

Of u nu over de vaardigheden beschikt om de software te maken die u voor uw bedrijf nodig hebt of dat u iemand moet inhuren, in beide gevallen verminderen no-code tools de benodigde tijd en vaardigheden, waardoor ook de kosten dalen. Natuurlijk wilt u vertrouwen op top-end no-code tools voor het ontwerpen en bouwen van uw business automation tools. AppMaster is een van de beste en meest aanbevolen tools die vandaag beschikbaar zijn.

AppMaster is een no-code tool die vooraf gebouwde elementen biedt waarmee u via een visuele interface kunt werken. Terwijl u de webapplicatie of mobiele app voor uw bedrijf maakt, creëert de no-code tool automatisch een mooie en bugloze broncode.

De nummer één vraag wanneer ontwikkelaars of bedrijfseigenaren no-code benaderen is, "heb ik volledig eigendom en controle over uw software wanneer u een no-code tool gebruikt?". Met AppMaster wel. AppMaster geeft toegang tot de broncode die het automatisch creëert. Uw controle over de software die u maakt is zo diep dat u deze zou kunnen exporteren met automatisch gecreëerde technische documentatie.

Beste bedrijfsautomatisering

We hebben gesproken over hoe automatisering uw kleine bedrijf kan stimuleren, maar wat zijn de aspecten die kunnen worden geautomatiseerd met no-code tools?

Gegevens verzamelen

Zoals je misschien al weet, zijn de gegevens die je verzamelt van je klanten via verschillende strategieën (promoties, klantenkaarten, gratis digitale producten, verkoop) erg belangrijk voor je kleine bedrijf. Behalve dat u uw marketingstrategieën erop baseert, zou het helpen als u elke beslissing baseert op gegevensanalyse. Echter, als u voor elke verkoop die uw kleine onderneming doet, de gegevens en voorkeuren van de klanten met de hand moet registreren; u zou alleen effectieve gegevensverzameling kunnen hebben als u twee verkopen per maand doet.

Daarom moet de automatisering van de gegevensverzameling binnen uw bedrijf een van uw eerste zorgen zijn. U hebt een eenvoudige tool nodig die bij elke verkoop of klantenkaart automatisch een database met klantgegevens kan bijwerken.

Bovendien wilt u met uw no-code automatiseringstool ook efficiënt gegevens kunnen ophalen. In plaats van het handmatig zoeken en samenvoegen van gegevens, kun je een eenvoudige zoekfunctie hebben op je no-code small business app.

Facturen versturen

Als je kleine bedrijf te maken heeft met verkoop, of het nu gaat om fysieke of digitale artikelen of diensten, dan weet je dat je na elke verkoop een factuur moet invullen en versturen. Stelt u zich nu eens voor hoeveel tijd u zou kunnen besparen als deze taak automatisch werd uitgevoerd.

Tijdsbesparing is echter niet het enige voordeel van het automatiseren van het factuurproces. U kunt ook het volgende benutten:

Het proces van facturering is niet zo complex, maar wel heel belangrijk voor uw bedrijf: zoals u weet kunt u, als u fouten maakt met uw facturen, gevraagd worden de boete te betalen aan uw fiscale autoriteiten. Fouten bij het opstellen van facturen kunnen gebeuren omdat het een eenvoudig maar repetitief proces is. Een geautomatiseerde factureringstool elimineert menselijke fouten.

Zoals u weet, hebt u de gegevens van uw klanten nodig om de facturen in te vullen. Terwijl u hen factureert, kunt u dus ook nuttige gegevens verzamelen over hun locatie, voorkeuren, contacten en andere gegevens die belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijf. Met een geautomatiseerde no-code tool kan dit allemaal automatisch, zonder moeite en zonder fouten gebeuren.

Marketing via sociale media

Sociale media platforms zijn zeer belangrijk geworden voor kleine bedrijven. Social media marketing is een van de meest effectieve strategieën geworden als het gaat om digitale marketing. Het heeft echter zijn nadelen: als we het vergelijken met traditionele marketing (waar u eens per seizoen een campagne moet opzetten), vereist digitale marketing een constante inspanning: u moet elke dag posten, beschikbaar zijn voor interactie met klanten en hun vragen beantwoorden, en meer.

Het goede nieuws is dat veel van de processen die bij socialemediamarketing komen kijken, geautomatiseerd kunnen worden: u kunt automatische antwoorden op chats van klanten, automatische posts en automatische aangepaste meldingen met betrekking tot uw interactie met klanten instellen.

Afspraken plannen en meldingen instellen

Nu gebruikers steeds meer gewend raken om alles online te doen, zijn ze steeds minder geneigd om hun telefoon te pakken en te bellen om een afspraak te plannen met welke professional dan ook. Ze vragen om de mogelijkheid om online en automatisch afspraken te plannen, met een proces dat sterk lijkt op de aankoop van een artikel op een e-commercesite.

Voor u betekent dit dat u uw kleine onderneming kunt stimuleren door uw klanten de mogelijkheid te bieden direct vanaf uw website afspraken te maken. U kunt deze webapplicatie gemakkelijk maken met no-code tools zoals AppMaster. Uw zakelijke agenda wordt automatisch bijgewerkt en u kunt meldingen instellen die u informeren over elke nieuwe afspraak.

Marketing via e-mail

E-mails zijn:

Een onderdeel van uw marketingstrategieën.

Uw relatie met uw klanten.

Het algemene beheersproces van uw bedrijf.

Tijdens uw interactie met een klant stuurt u hem veel e-mails: bevestigingsmails voor afspraken/bestellingen, bedankmails, instructies, aftersalesmails en meer. Al deze e-mails kunnen worden ingesteld en automatisch worden verzonden met een vrij eenvoudige automatiseringstool zonder code, die ook de mogelijkheid biedt om automatisch gegevens te verzamelen van de e-mails die u verstuurt en de e-mails die u ontvangt, en aangepaste meldingen te ontvangen.

Conclusie

Zoals we hebben gezien, levert automatisering niet alleen voordelen op in termen van tijdbesparing voor uw bedrijf. Het vermindert ook fouten, maakt de workflow efficiënter, stimuleert uw marketingstrategieën, verlaagt de kosten en verhoogt de inkomsten van uw bedrijf. Het is geen toeval dat steeds meer kleine bedrijven automatiseringstools implementeren in hun zakelijke workflows.

No-code tools bieden de meest kosten- en tijdefficiënte manier om uw kleine bedrijfsprocessen te automatiseren en kleine of meer complexe toepassingen of platforms te creëren om elk aspect van uw kleine bedrijf te beheren, van gegevensverzameling tot aangepaste meldingen.