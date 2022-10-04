لقد ولت الأيام التي احتجت فيها إلى معرفة كيفية البرمجة لإنشاء البرامج. اليوم ، تطورت علوم الكمبيوتر كثيرًا لدرجة أنه يمكننا نشر أدوات الكود الصفري لإنشاء برامج وتطبيقات ويب وتطبيقات للهاتف المحمول دون استخدام أو معرفة أي رمز. في هذه المقالة ، سوف نستكشف ماهية الكود الصفري ، وكيفية استخدام هذا النوع من النهج ، ومميزاته.

ما هو كود الصفر؟

Zero-code هو أسلوب في البرمجة وتطوير البرامج لا يتضمن الترميز ، مما يعني أن المطور لن يحتاج إلى كتابة سطر بعد سطر من التعليمات البرمجية بلغة برمجة واحدة أو أكثر. بدلاً من ذلك ، باستخدام أداة الكود الصفري المناسبة ، يمكن للمطورين استخدام واجهات مرئية ودمج مكونات البرامج مع آلية بناء السحب والإفلات .

سيوفر النظام الأساسي بدون رمز الذي تستخدمه كتل برامج مسبقة الصنع وقوالب تطبيقات يمكنك دمجها كما ترغب في إنشاء برنامج. باستخدام الكود الصفري ، أصبحت أتمتة العمليات ورقمنة العمليات وعملية إنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية أسهل كثيرًا ، مما أدى إلى تقليل التكاليف وفي متناول الجميع.

ما الذي يمكن أن تفعله المنصات ذات الشفرة الصفرية؟

تعمل منصات الكود الصفري على تغيير قطاع تطوير البرمجيات والأعمال. إنهم يلعبون دورًا مهمًا في ظاهرة متنامية نلاحظها في عالم الأعمال: إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتأكيد المطورين المواطنين.

مع "إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا" ، فإننا نشير إلى أجهزة الكمبيوتر والبرامج والأجهزة التي أصبحت أسهل وأسهل في الاستخدام بحيث لم تعد مهارات الكمبيوتر من اختصاص القليل من المشاعر.

يتزايد عدد المطورين المواطنين في الشركات في جميع أنحاء العالم: فهم موظفون لم يتم تعيينهم لوظيفة في الكمبيوتر أو في مجال تطوير البرامج ولكن لديهم المهارات لأتمتة العمليات ورقمنة الجوانب داخل الشركة وإنشاء البرامج. أدوات الكود الصفري تجعل هذا ممكنًا: إنها الطريقة التي يمكن للمطورين المواطنين من خلالها تقديم هذا النوع من الخدمات لشركاتهم.

ما لم يتم تدريبهم في قطاع الكمبيوتر والتطوير ، نادرًا ما يعرف الموظفون كيفية البرمجة. إذا كانوا يعرفون ، فإنهم يعرفون القليل ، بالتأكيد ليس كافياً ، لإنشاء تطبيق ويب ، على سبيل المثال ، يوفر حلولاً للعملاء أو زملائهم.

ومع ذلك ، باستخدام أدوات الكود الصفري ، يصبح المطورون المواطنون قادرين ليس فقط على أتمتة بعض العمليات ، ولكن أيضًا إنشاء البرامج والتطبيقات ، وإنشاء البرامج ، وبناء مواقع الويب ، وإنشاء حلول رقمية للشركة وتفاعلها مع عملائها.

يعد الأمن أيضًا فريقًا مهمًا آخر عندما يتعلق الأمر بالمنصات ذات الرموز الصفرية. بفضل ميزات هذه الحلول وفرق الدعم ، يتم تحسين الأمان دائمًا للبرنامج الذي تقوم بإنشائه. لم يعد الأمر شيئًا تحتاج إلى الاعتناء به بمفردك ، بمهاراتك الخاصة ، ولكن يمكنك الآن الاعتماد على خبرة ومعرفة فريق الدعم المهني بأكمله.

باستخدام برنامج الكود الصفري ، يصبح التطوير أكثر مرونة وأقل تكلفة ويستغرق وقتًا أقل. هل يعني ذلك أن المطورين التقليديين (أولئك الذين هم على دراية بلغات برمجة متعددة) سيكافحون لمواصلة عملهم؟ لا على الاطلاق. على العكس من ذلك ، فإن الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية هي حلول يمكن للمطورين التقليديين وفرق التطوير استغلالها أيضًا: ستصبح عمليتهم أسرع وأسهل ، مما يتيح لهم تولي المزيد والمزيد من الوظائف. كما نحن على وشك الاكتشاف ، لا تحرم أدوات بدون كود المطورين المهرة من إمكانية استخدام لغات البرمجة والتشفير التقليدي.

من يمكنه استخدام منصات الرمز الصفري؟

كما ذكرنا للتو ، تعد الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية أداة ثمينة في أيدي المطورين المواطنين ومستخدمي الأعمال ومطوري البرامج.

أي شخص يحتاج إلى إنشاء تطبيقات أو إنشاء تطبيقات ويب ، يمكن لأي شخص يحتاج إلى أتمتة العمليات داخل أعماله نشر نظام أساسي بدون رمز أو رمز صفري (يمكن استخدام بدون رمز ورمز صفري كمرادفات) لإنشاء البرنامج الدقيق أداة يحتاجونها لأعمالهم أو لعملائهم.

ومع ذلك ، يمكن أن يحدث اختلاف كبير في نوع الأداة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية التي يستخدمها مطورو برامج الأدوات. دائمًا ما يكون المبدأ الكامن وراء الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية هو نفسه: تزويد مطوري البرامج بعناصر مسبقة الصنع وواجهة مرئية لتجميعها. ومع ذلك ، فإن درجة الحرية التي تتمتع بها أثناء عمليتك الإبداعية ومستوى التخصيص الذي يمكنك الوصول إليه سيعتمدان على جودة الأداة no-code التي تختارها.

AppMaster ، على سبيل المثال ، يُعرف بأنه أحد أفضل البرامج بدون رمز للنشر للأسباب التالية:

يوفر إطار عمل مستقرًا يمكن تخصيصه من خلال العديد من قوالب التطبيقات المختلفة

إنه يوفر الكثير من العناصر المدمجة والمُدمجة جيدًا والتي يمكنك نشرها لتجميع تطبيقك

إنه سهل الاستخدام

يوفر دعمًا مستمرًا للمطورين ومستخدمي الأعمال والهواة في أي مرحلة من مراحل عملية التطوير ؛ تأكد من اختبار مدى توفر فريق دعم المنصة. تريد التأكد من أنه يمكنك تلقي الدعم في أسرع وقت ممكن عندما تحتاج إليه

إنه يعزز ويضمن الأمان لتطبيقك وبياناتك وقاعدة بياناتك

يوفر الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر

يسمح لك حتى بتصدير شفرة المصدر

أنت المالك الوحيد للتطبيق الذي تنشئه

هذه كلها ميزات أساسية يمكن تفويتها في التطبيق بدون رمز الذي تنشره.

كيف تساعد الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية في إنشاء التطبيقات بشكل أسرع؟

على المدى القصير ، يكون تطوير البرامج باستخدام الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية أسرع لأن عملية التطوير بأكملها أسهل وأكثر سهولة وتتطلب مستوى أقل من المعرفة والمهارات والتركيز.

بدلاً من الاضطرار إلى كتابة سطر بعد سطر من التعليمات البرمجية ، يمكنك نشر القوالب والعناصر المبنية مسبقًا. إن عملية تجربة الحلول وارتكاب الأخطاء وإيجاد حلول أخرى أسهل أيضًا: عندما تحتاج إلى تجربة بدائل مختلفة ، لا يتعين عليك كتابة التعليمات البرمجية مرارًا وتكرارًا. كل ما عليك فعله هو اختيار قالب تطبيق آخر ، وإزالة عنصر وتجربة عنصر آخر ، وإضافة عناصر أو حذفها ، وما إلى ذلك.

توفر الأنظمة الأساسية بدون رمز الحل الأسرع لتطوير البرامج ، حتى عند مقارنتها بالمنصات منخفضة التعليمات البرمجية التي تتطلب بعض الترميز. مع التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، تتطلب عملية إنشاء البرامج وأتمتة العمليات وما إلى ذلك أيامًا وليس شهورًا!

هل الرمز الصفري هو المستقبل؟

الكود الصفري هو المستقبل ، لأننا نساعد في الاتجاهات التالية:

أصبح No-code هو مستقبل تطوير تطبيقات الأعمال لأنه يقلل من تكاليف ووقت برمجة البرامج. أصبحت حلول وأدوات الرمز الصفري أكثر تقدمًا. المزيد والمزيد من نماذج الأعمال والأعمال تتطلب برامج مخصصة. الطلب على المبرمجين أعلى من المبرمجين المتاحين في سوق العمل. يبدو أن عدم وجود رمز هو الحل الذي يمكن أن يملأ الفراغ.

أفضل 5 منصات كود صفري

AppMaster

كما ذكرنا أعلاه ، فإن AppMaster هو أكثر منصات البرامج التي لا تحتوي على كود موصى به. إنه يمتلك جميع الميزات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي تطبيق بدون رمز ، بما في ذلك الوصول إلى الكود المصدري (الذي ذكرناه في الفقرة أعلاه).

علاوة على ذلك ، يمكن أن يوفر لك AppMaster ما يلي:

التكامل مع البرامج والمكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية التي تسهل استخدام برنامج خارجي وتشغيلها بسلاسة مع البرامج الموجودة ؛

أثناء استخدامك للعناصر الداخلية والخارجية المبنية مسبقًا على الواجهة المرئية الجميلة وسهلة الاستخدام ، فإن AppMaster سينشئ لك شفرة مصدر لطيفة وسلسة. الرمز الذي تم إنشاؤه تلقائيًا هو ملكك بالكامل ؛ هذه هي الطريقة التي يضمن لك AppMaster الملكية الكاملة للبرنامج الذي تقوم بتطويره.

تعتبر عملية الإطلاق في أسواق iOS أو Android أكثر فاعلية أيضًا ، وذلك بفضل ميزات النظام الأساسي والدعم الذي يقدمه الفريق.

AppMaster هو الحل المثالي بدون رمز إذا كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيقات للهواتف المحمولة أو تطبيقات الويب أو نماذج البيانات أو قواعد البيانات أو العمليات التجارية المؤتمتة.

أدالو

تمامًا مثل AppMaster ، يتيح لك برنامج Adalo ذي الكود الصفري تجميع الكتل الإنشائية في قالب تطبيق لإنشاء مشروعك الخاص. يحدث التجميع من خلال نظام سحب وإفلات بسيط للغاية ، ويمكن إجراء الاختبارات بنقرة واحدة - وهذا ينطبق أيضًا على AppMaster - يتم مساعدتك أيضًا أثناء عملية تشغيل تطبيقاتك على ، على سبيل المثال ، Android المتجر. أخيرًا وليس آخرًا ، إذا كان لديك واجهة برمجة تطبيقات حالية ، فإن Adalo هو الأداة المثالية بدون رمز لأنه يمكنك دمجها بسهولة كواجهة أمامية تمامًا كما يفعل AppMaster.

ببليه

Buble هو أيضًا نظام سحب وإفلات بدون رمز لتطوير البرامج والتطبيقات. في حين أن الواجهة أقل جاذبية من تلك التي توفرها المنصتان السابقتان ذات الشفرة الصفرية في قائمتنا ، إلا أن إمكانات Buble لا تزال عالية.

يحتوي تطبيق الترميز الصفري هذا على نقطتين قويتين:

يحتوي على ميزة ترجمة مضمنة تسمح لك بترجمة النص تلقائيًا لإنشاء تطبيقات متعددة اللغات (ومع ذلك ، لا يزال من المستحسن أن يقوم شخص بفحص الترجمة الخاصة بك!) ؛

يحتوي على ميزات تحليلية تتيح لك التحقق من أداء التطبيق الخاص بك وتوسيع نطاقه إلى مستوى النجاح.

Appipay

إذا كان ما تحتاجه هو ميزات تلقائية لإدارة الموارد البشرية وإدارة المشاريع ، فيمكن أن تكون منصة Appipay ذات الرمز الصفري هي البرنامج المناسب لك. إنه تطبيق ويب بدون رمز يسمح لك بإدارة جوانب مختلفة من عملك عبر الإنترنت. ليس عليك تعلم أي كود أو أن يكون لديك أي مهارة خاصة. كما أنها توفر فريقًا يساعد العملاء في استخدام النظام الأساسي حتى لا تترك بمفردك معها.

كيسفلو

كيسفلو هو الحل الأمثل لعدم وجود كود إذا كنت بحاجة إلى:

سير العمل الآلي مع نهج الكود الصفري

إنشاء نماذج يمكن للعملاء أو المتعاونين ملؤها عبر الإنترنت

إدارة البيانات والمشاريع بكفاءة أكبر بفضل البرامج المخصصة

لديك تقارير وإنشاء تقارير (يمكنك أيضًا تجميع لوحات معلومات مخصصة تعرض البيانات التي تريد رؤيتها).

استنتاج

في هذه المقالة ، قدمنا لك أي شيء تحتاج إلى معرفته عن الكود الصفري. الآن أنت تعرف لماذا يجب عليك نشرها ، وإمكانياتها ، وكيف يمكن أن تساعدك كمبرمج ، أو مدير مشروع ، أو رائد أعمال ، وما هي أفضل الأدوات والميزات التي لا تحتوي على كود في الوقت الحالي.