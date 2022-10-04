您需要知道如何编写代码来构建软件的时代已经结束。今天，计算机科学已经发展得如此之快，以至于我们可以部署零代码工具来创建软件、Web 应用程序和移动应用程序，而无需使用或知道任何代码。在本文中，我们将探讨什么是零代码、如何使用这种方法及其优势。

什么是零码？

零代码是一种不涉及编码的编程和软件开发方法，这意味着开发人员不需要用一种或多种编程语言逐行编写代码。相反，使用适当的零代码工具，开发人员可以使用可视界面并将软件组件与拖放构建机制集成。

您将使用的无代码平台将提供预构建的软件块和应用程序模板，您可以根据需要集成它们来创建软件。借助零代码，流程自动化、运营数字化以及构建应用程序和网站的过程变得更加容易，从而降低了成本并触手可及。

零代码平台能做什么？

零代码平台正在改变软件开发和业务领域。它们在我们观察到的商业世界日益增长的现象中发挥着重要作用：技术的民主化和公民开发者的肯定。

随着“技术的民主化”，我们指的是计算机、软件和设备变得越来越容易使用，因此计算机技能不再是少数人的特权。

公民开发人员在世界各地的公司中越来越多：他们是不是为计算机或软件开发领域的工作而被雇用的员工，但他们具有自动化流程、公司内部数字化和创建软件的技能。零代码工具使这成为可能：它们是公民开发人员能够为其公司提供此类服务的方式。

除非他们接受过计算机和开发领域的培训，否则员工很少知道如何编码。如果他们知道，他们知道的只是一点点，当然还不够，例如创建一个为客户或他们的同事提供解决方案的 Web 应用程序。

然而，借助零代码工具，公民开发人员不仅能够自动化某些流程，而且能够构建软件和应用程序、创建软件、构建网站、为公司及其与客户的互动创建数字解决方案。

涉及零代码平台时，安全性也是另一个重要的团队。多亏了这些解决方案的功能和支持团队，您正在创建的软件的安全性始终得到增强。这不再是您需要依靠自己的技能独自处理的事情，但您现在可以依靠整个专业支持团队的专业知识和知识。

使用零代码软件，开发变得更加灵活、成本更低且耗时更少。这是否意味着传统开发人员（那些熟悉多种编程语言的人）将难以继续他们的工作？一点也不。相反，零代码平台是传统开发人员和开发团队也可以利用的解决方案：他们的流程将变得更快、更容易，让他们承担越来越多的工作。正如我们即将发现的那样，无代码工具不会剥夺熟练的开发人员使用编程语言和传统编码的可能性。

谁可以使用零代码平台？

正如我们刚刚提到的，零代码平台是公民开发人员、业务用户和软件开发人员手中的宝贵工具。

任何需要构建应用程序或构建 Web 应用程序的人，任何需要在其业务中实现流程自动化的人都可以部署无代码或零代码平台（无代码和零代码可以用作同义词）来创建确切的软件他们的业务或客户所需的工具。

然而，软件开发人员使用的无代码工具类型可以产生巨大的影响。无代码平台背后的原则始终是相同的：为软件开发人员提供预构建的元素和组装它们的可视界面。但是，您在创作过程中的自由度以及您可以达到的定制水平将取决于您选择的无代码工具的质量。

例如，AppMaster 被称为最好的无代码部署之一，因为：

它提供了一个稳定的框架，可通过许多不同的应用程序模板进行定制

它提供了大量预构建且集成良好的元素，您可以部署这些元素来组装您的应用程序

使用简单

它在开发过程的任何阶段为开发人员、业务用户和业余爱好者提供持续的支持；确保测试平台支持团队的可用性。您想确保在需要时能够尽快获得支持

它增强并保证了您的应用程序、数据和数据库的安全性

它提供对源代码的访问

它甚至允许您导出源代码

您是您正在创建的应用程序的唯一所有者

这些都是您部署的无代码应用程序可能会错过的基本功能。

零代码平台如何帮助更快地构建应用程序？

在短期内，使用零代码平台开发软件会更快，因为整个开发过程更容易、更直观，并且需要更低的知识、技能和专注度。

您可以部署模板和预构建元素，而不必逐行写下代码。尝试解决方案、犯错误和寻找其他解决方案的过程也更容易：当您需要尝试不同的替代方案时，您不必一次又一次地编写代码。您需要做的就是选择另一个应用程序模板，删除一个元素并尝试另一个，添加或删除元素，等等。

无代码平台为软件开发提供了最快的解决方案，即使与需要一些编码的低代码平台相比也是如此。使用无代码应用程序，创建软件、 自动化流程等过程需要几天，而不是几个月！

零代码是未来吗？

零代码是未来，因为我们正在协助以下趋势：

无代码正在成为商业应用程序开发的未来，因为它降低了软件编程的成本和时间。 零代码解决方案和工具变得越来越先进。 越来越多的商业和商业模式需要定制软件。 对程序员的需求高于就业市场上可用的程序员。无代码似乎是可以填补空白的解决方案。

前 5 名的零代码平台

应用大师

正如我们上面提到的，AppMaster 是最受推荐的无代码软件平台。它拥有无代码应用程序应具备的所有基本功能，包括对源代码的访问（我们在上一段中列出的那个）。

此外，AppMaster 可以为您提供以下服务：

与第三方软件和插件的集成，使使用外部软件更容易，并让它们与现有软件顺利运行；

当您在漂亮且用户友好的可视界面上使用预先构建的内部和外部元素时，AppMaster 将为您创建一个漂亮而流畅的源代码。自动生成的代码都是你的；这就是 AppMaster 如何保证您对正在开发的软件的全部财产。

由于平台的功能和团队提供的支持，iOS 或 Android 市场的发布过程也更加有效。

如果您需要为手机、Web 应用程序、数据模型、数据库或自动化业务流程构建应用程序，AppMaster 是理想的无代码解决方案。

阿达洛

就像 AppMaster 一样，零代码软件 Adalo 允许您在应用程序模板上组装构建块来创建自己的项目。组装通过一个非常简单的拖放系统进行，只需单击即可运行测试，而且 - AppMaster 也是如此 - 在您的应用程序在例如 Android 上的启动过程中也会得到帮助市场。最后但同样重要的是，如果您有一个现有的API ，Adalo 是您理想的无代码工具，因为您可以像 AppMaster 一样轻松地将它集成为您的前端。

泡泡

Buble 也是一个用于软件和应用程序开发的拖放式、无代码系统。虽然界面不如我们列表中前两个零代码平台提供的界面有吸引力，但 Buble 的潜力仍然很高。

这个零编码应用程序有几个优点：

它具有内置翻译功能，可让您自动翻译文本以创建多语言应用程序（但是，仍然建议让人工检查您的翻译！）；

它具有分析功能，可让您检查应用程序性能并将其扩展到成功。

支付宝

如果您需要的是人力资源管理和项目管理的自动化功能，那么零代码平台 Appipay 可以成为您的软件。这是一个零代码 Web 应用程序，可让您在线管理业务的不同方面。您不必学习任何代码或拥有任何特殊技能。他们还提供了一个团队来协助客户使用该平台，这样您就永远不会孤单。

吻流

如果您需要，Kissflow 是完美的无代码解决方案：

采用零代码方法的自动化工作流程

创建客户或合作者可以在线填写的表格

借助定制软件更有效地管理数据和项目

拥有报告并创建报告（您还可以组装自定义仪表板来显示您需要查看的数据）。

结论

通过本文，我们为您提供了有关零代码的所有信息。现在您知道为什么要部署它，它的潜力，它如何帮助您作为程序员、项目经理或企业家，以及目前最好的无代码工具和功能是什么。