De tijd dat je moest weten hoe je moest coderen om software te bouwen is voorbij. Tegenwoordig is de informatica zo ver ontwikkeld dat we zero-code tools kunnen inzetten om software, webapplicaties en mobiele apps te maken zonder code te gebruiken of te kennen. In dit artikel onderzoeken we wat zero-code is, hoe we dit type aanpak kunnen gebruiken en wat de voordelen ervan zijn.

Wat is zero-code?

Zero-code is een benadering van programmeren en softwareontwikkeling waarbij geen code wordt gebruikt, wat betekent dat de ontwikkelaar geen regel na regel code hoeft te schrijven in een of meer programmeertalen. In plaats daarvan kunnen ontwikkelaars met behulp van de juiste zero-code tool visuele interfaces gebruiken en softwarecomponenten integreren met een drag-and-drop bouwmechanisme.

Het no-code-platform dat u zou gebruiken, biedt vooraf gebouwde softwareblokken en app-templates die u naar wens kunt integreren om software te maken. Met zero-code zijn de automatisering van processen, de digitalisering van activiteiten en het proces van het bouwen van apps en websites een stuk eenvoudiger geworden, waardoor de kosten dalen en binnen ieders bereik komen.

Wat kunnen zero-code platforms doen?

Zero-code platforms veranderen de sector van softwareontwikkeling en het bedrijfsleven. Ze spelen een belangrijke rol in een groeiend fenomeen dat we waarnemen in de zakenwereld: de democratisering van technologie en de bevestiging van burger-ontwikkelaars.

Met "democratisering van de technologie" bedoelen we dat computers, software en apparaten steeds gemakkelijker te gebruiken zijn, zodat computervaardigheden niet langer het voorrecht zijn van slechts enkele passies.

Citizen developers zijn steeds talrijker in bedrijven over de hele wereld: het zijn werknemers die niet zijn aangenomen voor een baan op het gebied van computers of de ontwikkeling van software, maar die de vaardigheden hebben om processen te automatiseren, aspecten binnen het bedrijf te digitaliseren en software te maken. Zero-code tools maken dit mogelijk: zij zijn de manier waarop burger-ontwikkelaars dit soort diensten voor hun bedrijven kunnen leveren.

Tenzij ze zijn opgeleid in de computer- en ontwikkelingssector, weten werknemers zelden hoe ze moeten coderen. Als ze het al weten, weten ze maar een beetje, zeker niet genoeg, om bijvoorbeeld een webapplicatie te maken die oplossingen biedt voor klanten of hun collega's.

Met zero-code tools worden burgerontwikkelaars echter niet alleen in staat om bepaalde processen te automatiseren, maar ook om software en apps te bouwen, software te maken, websites te bouwen, digitale oplossingen te creëren voor het bedrijf en voor de interacties met zijn klanten.

Beveiliging is ook een belangrijk team als het gaat om zero-code platforms. Dankzij de functies en ondersteuningsteams van deze oplossingen wordt de beveiliging van de software die u maakt altijd verbeterd. Het is niet langer iets waar u alleen voor moet zorgen, met uw eigen vaardigheden, maar u kunt nu rekenen op de expertise en kennis van een heel professioneel ondersteuningsteam.

Met zero-code software wordt ontwikkeling flexibeler, minder duur en minder tijdrovend. Betekent dit dat traditionele ontwikkelaars (zij die vertrouwd zijn met meerdere programmeertalen) moeite zullen hebben om hun werk voort te zetten? Helemaal niet. Integendeel, zero-code platforms zijn oplossingen die ook traditionele ontwikkelaars en ontwikkelingsteams kunnen benutten: hun proces wordt sneller en gemakkelijker, waardoor ze steeds meer opdrachten kunnen aannemen. Zoals we gaan ontdekken, ontnemen no-code tools ervaren ontwikkelaars niet de mogelijkheid om programmeertalen en traditionele codering te gebruiken.

Wie kan zero-code platforms gebruiken?

Zoals we net hebben gezegd, zijn zero-code platforms een kostbaar hulpmiddel in handen van burgerontwikkelaars, zakelijke gebruikers en softwareontwikkelaars.

Iedereen die apps of webapplicaties moet bouwen, iedereen die processen binnen zijn bedrijf moet automatiseren, kan een no-code of zero-code platform (no-code en zero-code kunnen als synoniemen worden gebruikt) inzetten om precies de softwaretool te maken die ze nodig hebben voor hun bedrijf of hun klanten.

Het type no-code tool dat softwareontwikkelaars gebruiken kan echter een enorm verschil maken. Het principe achter no-code platforms is altijd hetzelfde: softwareontwikkelaars voorzien van vooraf gebouwde elementen en een visuele interface om ze samen te stellen. De mate van vrijheid die u hebt tijdens uw creatieve proces en het niveau van maatwerk dat u kunt bereiken, hangt echter af van de kwaliteit van de no-code tool die u kiest.

AppMaster, bijvoorbeeld, staat bekend als een van de beste no-code om in te zetten omdat:

het een stabiel kader biedt dat kan worden aangepast via vele verschillende app-sjablonen

het biedt tonnen vooraf gebouwde en goed geïntegreerde elementen die u kunt inzetten om uw app samen te stellen

het is eenvoudig te gebruiken

het biedt constante ondersteuning aan ontwikkelaars, zakelijke gebruikers en amateurs in elke fase van het ontwikkelingsproces; zorg ervoor dat u de beschikbaarheid van het ondersteuningsteam van het platform test. U wilt er zeker van zijn dat u ASAP ondersteuning kunt krijgen wanneer u die nodig heeft.

het verbetert en garandeert de beveiliging van uw app, gegevens en database

het biedt toegang tot de broncode

u kunt zelfs broncode exporteren

Je bent de enige eigenaar van de app die je maakt.

Dit zijn allemaal essentiële functies die je kunt missen op de no-code app die je inzet.

Hoe helpen zero-code platforms bij het sneller bouwen van apps?

Op de korte termijn is het ontwikkelen van software met zero-code platforms sneller omdat het hele ontwikkelingsproces eenvoudiger en intuïtiever is en minder kennis, vaardigheden en concentratie vereist.

In plaats van regel na regel code te moeten opschrijven, kunt u templates en vooraf gebouwde elementen inzetten. Het proces van oplossingen proberen, fouten maken en andere oplossingen vinden is ook eenvoudiger: wanneer u verschillende alternatieven moet proberen, hoeft u niet steeds opnieuw code te schrijven. U hoeft alleen maar een ander app-template te kiezen, een element te verwijderen en een ander te proberen, elementen toe te voegen of te verwijderen, enzovoort.

No-code platforms bieden de snelste oplossing voor softwareontwikkeling, zelfs in vergelijking met low-code platforms die enige codering vereisen. Met no-code apps duurt het proces van software maken, processen automatiseren, enzovoort dagen, geen maanden!

Is zero-code de toekomst?

Zero-code is de toekomst, getuige de volgende trends:

No-code wordt de toekomst van zakelijke app-ontwikkeling omdat het de kosten en tijd van softwareprogrammering vermindert. Zero-code oplossingen en tools worden steeds geavanceerder. Steeds meer bedrijven en bedrijfsmodellen vereisen software op maat. De vraag naar programmeurs is hoger dan de beschikbare programmeurs op de arbeidsmarkt. No-code lijkt de oplossing die het gat kan opvullen.

Top 5 no-code platforms

AppMaster

Zoals we hierboven hebben vermeld, is AppMaster het meest aanbevolen no-code software platform dat er is. Het beschikt over alle essentiële functies die een no-code app moet hebben, inclusief toegang tot de broncode (die we in de paragraaf hierboven hebben opgesomd).

Verder kan AppMaster u het volgende bieden:

integraties met software van derden en plugins die het gemakkelijker maken om een extern stuk software te gebruiken en deze soepel te laten samenwerken met de bestaande;

terwijl u de vooraf gebouwde interne en externe elementen gebruikt op de mooie en gebruiksvriendelijke visuele interface, creëert AppMaster voor u een mooie en vlotte broncode. De automatisch gegenereerde code is helemaal van jou; zo garandeert AppMaster je volledige eigendom op de software die je ontwikkelt.

Het lanceringsproces op de iOS- of Android-marktplaatsen is ook effectiever, dankzij de functies van het platform en de ondersteuning die het team biedt.

AppMaster is de ideale no-code oplossing als u applicaties voor mobiele telefoons, webapplicaties, datamodellen, databases of geautomatiseerde bedrijfsprocessen moet bouwen.

Adalo

Net als AppMaster kunt u met de no-code software Adalo bouwstenen assembleren op een app-sjabloon om uw eigen project te creëren. Assembleren gebeurt via een zeer eenvoudig drag-and-drop systeem, testen kunnen met één klik worden uitgevoerd, en - en dat geldt ook voor AppMaster - u wordt ook bijgestaan tijdens het lanceringsproces van uw apps op bijvoorbeeld de Android marketplace. Last but not least, als je een bestaande API hebt, is Adalo de ideale no-code tool voor je, omdat je het net als AppMaster eenvoudig kunt integreren als je front-end.

Bubble

Bubble is ook een drag-and-drop, no-code systeem voor software- en app-ontwikkeling. Hoewel de interface minder aantrekkelijk is dan die van de twee vorige no-code platforms op onze lijst, is het potentieel van Bubble nog steeds groot.

Deze zero-code app heeft een paar sterke punten:

Het heeft een ingebouwde vertaalfunctie waarmee u uw tekst automatisch kunt vertalen om meertalige apps te maken (het is echter nog steeds aan te raden om uw vertaling door een mens te laten controleren!);

Het heeft analysefuncties waarmee je de prestaties van je app kunt controleren en opschalen naar succes.

AppyPie

Als je geautomatiseerde functies nodig hebt voor personeelsbeheer en projectbeheer, dan kan het zero-code platform AppyPie de software voor jou zijn. Het is een zero-code webapplicatie waarmee u verschillende aspecten van uw bedrijf online kunt beheren. Je hoeft geen code te leren of speciale vaardigheden te hebben. Ze voorzien ook een team dat klanten helpt bij het gebruik van het platform, zodat je er nooit alleen voor staat.

KissFlow

Kissflow is de perfecte no-code oplossing als je:

geautomatiseerde workflows met een zero-code aanpak

formulieren maakt die klanten of medewerkers online kunnen invullen

gegevens en projecten efficiënter beheert dankzij aangepaste software

rapporten hebt en rapporten maakt (u kunt ook aangepaste dashboards samenstellen die de gegevens weergeven die u moet zien).

Conclusie

Met dit artikel hebben we u alles gegeven wat u moet weten over zero-code. Nu weet u waarom u het zou moeten inzetten, wat het potentieel ervan is, hoe het u kan helpen als programmeur, projectmanager of ondernemer, en wat de beste no-code tools en functies zijn die er momenteel zijn.