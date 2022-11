Sono finiti i tempi in cui era necessario conoscere il codice per creare software. Oggi l'informatica si è evoluta a tal punto che possiamo utilizzare strumenti zero-code per creare software, applicazioni web e applicazioni mobili senza utilizzare o conoscere alcun codice. In questo articolo esploreremo cos'è lo zero-code, come utilizzare questo tipo di approccio e i suoi vantaggi.

Che cos'è lo zero-code?

Lo zero-code è un approccio alla programmazione e allo sviluppo di software che non prevede l'uso di codice, il che significa che lo sviluppatore non dovrà scrivere righe di codice in uno o più linguaggi di programmazione. Invece, utilizzando uno strumento zero-code adeguato, gli sviluppatori possono utilizzare interfacce visive e integrare componenti software con un meccanismo di costruzione drag-and-drop.

La piattaforma no-code utilizzata fornisce blocchi software precostituiti e modelli di app che possono essere integrati a piacimento per creare software. Con lo zero-code, l'automazione dei processi, la digitalizzazione delle operazioni e il processo di creazione di app e siti web sono diventati molto più semplici, riducendo i costi e alla portata di tutti.

Cosa possono fare le piattaforme zero-code?

Le piattaforme zero-code stanno cambiando il settore dello sviluppo software e del business. Giocano un ruolo importante in un fenomeno in crescita che osserviamo nel mondo del business: la democratizzazione della tecnologia e l'affermazione dei citizen developer.

Con "democratizzazione della tecnologia" ci riferiamo a computer, software e dispositivi sempre più facili da utilizzare, in modo che le competenze informatiche non siano più appannaggio di pochi appassionati.

I citizen developer sono sempre più numerosi nelle aziende di tutto il mondo: si tratta di dipendenti che non sono stati assunti per un lavoro nell'area informatica o dello sviluppo di software, ma che hanno le competenze per automatizzare i processi, digitalizzare gli aspetti all'interno dell'azienda e creare software. Gli strumenti zero-code rendono possibile tutto questo: sono il modo in cui i citizen developer sono in grado di fornire questo tipo di servizio alle loro aziende.

A meno che non abbiano ricevuto una formazione nel settore dell'informatica e dello sviluppo, raramente i dipendenti sanno codificare. Se lo sanno, lo sanno solo in minima parte, certamente non abbastanza per creare, ad esempio, un'applicazione web che fornisca soluzioni ai clienti o ai loro colleghi.

Tuttavia, con gli strumenti zero-code, i cittadini sviluppatori diventano capaci non solo di automatizzare alcuni processi, ma di costruire software e app, creare software, realizzare siti web, creare soluzioni digitali per l'azienda e per le sue interazioni con i clienti.

La sicurezza è un altro aspetto importante quando si parla di piattaforme zero-code. Grazie alle funzionalità e ai team di supporto di queste soluzioni, la sicurezza è sempre migliorata per il software che si sta creando. Non è più qualcosa di cui ci si deve occupare da soli, con le proprie competenze, ma si può contare sull'esperienza e sulle conoscenze di un intero team di supporto professionale.

Con il software zero-code, lo sviluppo diventa più flessibile, meno costoso e meno dispendioso in termini di tempo. Significa che gli sviluppatori tradizionali (quelli che hanno familiarità con più linguaggi di programmazione) faranno fatica a continuare il loro lavoro? Assolutamente no. Al contrario, le piattaforme zero-code sono soluzioni che anche gli sviluppatori e i team di sviluppo tradizionali possono sfruttare: il loro processo diventerebbe più rapido e semplice, permettendo loro di accettare un numero sempre maggiore di lavori. Come stiamo per scoprire, gli strumenti no-code non privano gli sviluppatori qualificati della possibilità di utilizzare i linguaggi di programmazione e la codifica tradizionale.

Chi può utilizzare le piattaforme zero-code?

Come abbiamo appena detto, le piattaforme zero-code sono uno strumento prezioso nelle mani di cittadini sviluppatori, utenti aziendali e sviluppatori di software.

Chiunque abbia bisogno di creare applicazioni o applicazioni web, chiunque abbia bisogno di automatizzare i processi all'interno della propria azienda può implementare una piattaforma no-code o zero-code (no-code e zero-code possono essere usati come sinonimi) per creare l'esatto strumento software di cui ha bisogno per la propria azienda o per i propri clienti.

Il tipo di strumento no-code utilizzato dagli sviluppatori di software può tuttavia fare un'enorme differenza. Il principio alla base delle piattaforme no-code è sempre lo stesso: fornire agli sviluppatori software elementi precostituiti e un'interfaccia visiva per assemblarli. Tuttavia, il grado di libertà che si ha durante il processo creativo e il livello di personalizzazione che si può raggiungere dipendono dalla qualità dello strumento no-code scelto.

AppMaster, ad esempio, è conosciuto come uno dei migliori no-code da distribuire perché:

fornisce un framework stabile e personalizzabile attraverso molti modelli di app diversi

fornisce tonnellate di elementi precostituiti e ben integrati che si possono distribuire per assemblare la propria applicazione

è semplice da usare

fornisce un supporto costante a sviluppatori, utenti aziendali e dilettanti in qualsiasi fase del processo di sviluppo; assicuratevi di verificare la disponibilità del team di supporto della piattaforma. Si vuole essere certi di poter ricevere assistenza il prima possibile, quando se ne ha bisogno

migliora e garantisce la sicurezza della vostra applicazione, dei dati e del database

fornisce l'accesso al codice sorgente

permette di esportare il codice sorgente

siete i soli e unici proprietari dell'app che state creando.

Queste sono tutte caratteristiche essenziali che possono mancare nelle app no-code che distribuite.

In che modo le piattaforme zero-code aiutano a creare app più velocemente?

A breve termine, lo sviluppo di software con le piattaforme zero-code è più veloce perché l'intero processo di sviluppo è più semplice, più intuitivo e richiede un livello inferiore di conoscenze, competenze e concentrazione.

Invece di dover scrivere una riga di codice dopo l'altra, è possibile distribuire modelli ed elementi precostituiti. Anche il processo di provare soluzioni, commettere errori e trovare altre soluzioni è più semplice: quando è necessario provare diverse alternative, non è necessario scrivere codice ancora e ancora e ancora. Basta scegliere un altro modello di app, rimuovere un elemento e provarne un altro, aggiungere elementi o eliminarli e così via.

Le piattaforme no-code offrono la soluzione più rapida per lo sviluppo del software, anche rispetto alle piattaforme low-code che richiedono una certa codifica. Con le app no-code, il processo di creazione del software, di automazione dei processi e così via richiede giorni, non mesi!

Lo zero-code è il futuro?

Lo zero-code è il futuro, come ci dimostrano le seguenti tendenze:

Il no-code sta diventando il futuro dello sviluppo di applicazioni aziendali perché riduce i costi e i tempi di programmazione del software. Le soluzioni e gli strumenti zero-code stanno diventando sempre più avanzati. Sempre più aziende e modelli di business richiedono software personalizzato. La domanda di programmatori è superiore ai programmatori disponibili sul mercato del lavoro. Il no-code sembra essere la soluzione in grado di colmare il divario.

Le 5 principali piattaforme zero code

AppMaster

Come abbiamo detto sopra, AppMaster è la piattaforma software no-code più consigliata in circolazione. Possiede tutte le caratteristiche essenziali che un'applicazione no-code dovrebbe avere, compreso l'accesso al codice sorgente (quello che abbiamo elencato nel paragrafo precedente).

Inoltre, AppMaster può fornirvi quanto segue:

integrazioni con software di terze parti e plugin che facilitano l'uso di software esterni e il loro funzionamento regolare con quelli esistenti;

mentre utilizzate gli elementi interni ed esterni precostituiti sulla graziosa interfaccia visiva di facile utilizzo, AppMaster crea per voi un codice sorgente piacevole e scorrevole. Il codice generato automaticamente è tutto vostro; in questo modo AppMaster vi garantisce la piena proprietà del software che state sviluppando.

il processo di lancio sui marketplace iOS o Android è anche più efficace, grazie alle caratteristiche della piattaforma e al supporto offerto dal team.

AppMaster è la soluzione no-code ideale se avete bisogno di costruire applicazioni per telefoni cellulari, applicazioni web, modelli di dati, database o processi aziendali automatizzati.

Adalo

Proprio come AppMaster, il software zero-code Adalo consente di assemblare blocchi di costruzione su un modello di applicazione per creare il proprio progetto. L'assemblaggio avviene attraverso un sistema di drag-and-drop molto semplice, i test possono essere eseguiti con un solo clic e - e questo vale anche per AppMaster - si viene assistiti anche durante il processo di lancio delle app, ad esempio sul marketplace Android. Infine, se avete un'API esistente, Adalo è lo strumento no-code ideale per voi, perché potete integrarlo facilmente come front-end, proprio come fa AppMaster.

Bolla

Anche Bubble è un sistema drag-and-drop e no-code per lo sviluppo di software e applicazioni. Sebbene l'interfaccia sia meno attraente di quella offerta dalle due precedenti piattaforme zero-code del nostro elenco, il potenziale di Bubble è comunque elevato.

Questa applicazione zero-code ha un paio di punti di forza:

Ha una funzione di traduzione integrata che consente di tradurre automaticamente il testo per creare app multilingue (tuttavia, si consiglia di far controllare la traduzione da un operatore umano);

Ha funzioni di analisi che consentono di controllare le prestazioni dell'app e di scalarla verso il successo.

AppyPie

Se avete bisogno di funzioni automatizzate per la gestione delle risorse umane e dei progetti, la piattaforma zero-code AppyPie può essere il software che fa per voi. Si tratta di un'applicazione web zero-code che vi permette di gestire online diversi aspetti della vostra attività. Non è necessario imparare alcun codice o avere competenze particolari. L'azienda fornisce anche un team che assiste i clienti nell'uso della piattaforma, in modo che non siate mai lasciati soli.

KissFlow

Kissflow è la soluzione no-code perfetta se avete bisogno di:

automatizzare i flussi di lavoro con un approccio zero-code

creare moduli che i clienti o i collaboratori possono compilare online

gestire in modo più efficiente dati e progetti grazie a un software personalizzato

disporre di report e creare relazioni (è anche possibile creare dashboard personalizzate che visualizzino i dati necessari).

Conclusione

Con questo articolo vi abbiamo fornito tutto quello che c'è da sapere sul codice zero. Ora sapete perché dovreste utilizzarlo, quali sono le sue potenzialità, come può aiutarvi come programmatori, project manager o imprenditori e quali sono i migliori strumenti e funzionalità no-code disponibili al momento.