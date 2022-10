L'époque où il fallait savoir coder pour créer des logiciels est révolue. Aujourd'hui, l'informatique a tellement évolué que nous pouvons déployer des outils sans code pour créer des logiciels, des applications Web et des applications mobiles sans utiliser ni connaître aucun code. Dans cet article, nous allons explorer ce qu'est le code zéro, comment utiliser ce type d'approche et ses avantages.

Qu'est-ce que le code zéro ?

Le code zéro est une approche de la programmation et du développement de logiciels qui n'implique pas de codage, ce qui signifie que le développeur n'aura pas besoin d'écrire ligne après ligne de code dans un ou plusieurs langages de programmation. Au lieu de cela, en utilisant l' outil de code zéro approprié, les développeurs peuvent utiliser des interfaces visuelles et intégrer des composants logiciels avec un mécanisme de construction par glisser-déposer .

La plate -forme sans code que vous utiliseriez fournirait des blocs logiciels et des modèles d'application prédéfinis que vous pouvez intégrer à votre guise pour créer des logiciels. Avec le zéro code, l'automatisation des processus, la numérisation des opérations et le processus de création d'applications et de sites Web sont devenus beaucoup plus faciles, réduisant les coûts et à la portée de tous.

Que peuvent faire les plates-formes sans code ?

Les plates-formes sans code changent le secteur du développement de logiciels et des affaires. Ils jouent un rôle important dans un phénomène grandissant que l'on observe dans le monde de l'entreprise : la démocratisation de la technologie et l'affirmation des développeurs citoyens.

Avec la «démocratisation de la technologie», nous parlons d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils devenant de plus en plus faciles à utiliser, de sorte que les compétences informatiques ne sont plus l'apanage de quelques passions.

Les développeurs citoyens sont de plus en plus nombreux dans les entreprises du monde entier : ce sont des salariés qui n'ont pas été embauchés pour un poste dans le domaine de l'informatique ou du développement de logiciels mais qui ont les compétences pour automatiser les processus, digitaliser des aspects au sein de l'entreprise et créer des logiciels. Les outils sans code rendent cela possible : c'est grâce à eux que les développeurs citoyens peuvent fournir ce type de service à leurs entreprises.

À moins d'être formés dans le secteur de l'informatique et du développement, les employés savent rarement coder. S'ils savent, ils en savent juste un peu, certainement pas assez, pour créer, par exemple, une application Web qui fournit des solutions aux clients ou à leurs collègues.

Cependant, avec des outils sans code, les développeurs citoyens deviennent capables non seulement d'automatiser certains processus, mais aussi de créer des logiciels et des applications, de créer des logiciels, de créer des sites Web, de créer des solutions numériques pour l'entreprise et pour ses interactions avec ses clients.

La sécurité est également une autre équipe importante en ce qui concerne les plates-formes sans code. Grâce aux fonctionnalités et aux équipes de support de ces solutions, la sécurité est toujours renforcée pour le logiciel que vous créez. Ce n'est plus quelque chose dont vous devez vous occuper vous-même, avec vos propres compétences, mais vous pouvez désormais compter sur l'expertise et les connaissances de toute une équipe d'assistance professionnelle.

Avec un logiciel sans code, le développement devient plus flexible, moins coûteux et prend moins de temps. Cela signifie-t-il que les développeurs traditionnels (ceux qui connaissent plusieurs langages de programmation) auront du mal à poursuivre leur travail ? Pas du tout. Au contraire, les plates-formes sans code sont des solutions que les développeurs et les équipes de développement traditionnels peuvent également exploiter : leur processus deviendrait plus rapide et plus facile, leur permettant d'accepter de plus en plus de tâches. Comme nous sommes sur le point de le découvrir, les outils sans code ne privent pas les développeurs expérimentés de la possibilité d'utiliser les langages de programmation et le codage traditionnel.

Qui peut utiliser les plateformes sans code ?

Comme nous venons de le mentionner, les plateformes sans code sont un outil précieux entre les mains des développeurs citoyens, des utilisateurs professionnels et des développeurs de logiciels.

Quiconque a besoin de créer des applications ou de créer des applications Web, quiconque a besoin d'automatiser des processus au sein de son entreprise peut déployer une plate-forme sans code ou sans code (sans code et sans code peuvent être utilisés comme synonymes) pour créer le logiciel exact l'outil dont ils ont besoin pour leur entreprise ou leurs clients.

Le type d'outil sans code utilisé par les développeurs de logiciels peut cependant faire une énorme différence. Le principe des plateformes no-code est toujours le même : fournir aux développeurs de logiciels des éléments pré-construits et une interface visuelle pour les assembler. Cependant, le degré de liberté dont vous disposez au cours de votre processus de création et le niveau de personnalisation que vous pouvez atteindre dépendent de la qualité de l'outil sans code que vous choisissez.

AppMaster, par exemple, est connu comme l'un des meilleurs sans code à déployer car :

il fournit un cadre stable personnalisable à travers de nombreux modèles d'applications différents

il fournit des tonnes d'éléments pré-construits et bien intégrés que vous pouvez déployer pour assembler votre application

c'est simple à utiliser

il fournit un support constant aux développeurs, aux utilisateurs professionnels et aux amateurs dans toutes les phases du processus de développement ; assurez-vous de tester la disponibilité de l'équipe de support de la plateforme. Vous voulez vous assurer que vous pouvez recevoir une assistance dès que possible lorsque vous en avez besoin

il améliore et garantit la sécurité de votre application, de vos données et de votre base de données

il donne accès au code source

il vous permet même d'exporter le code source

vous êtes le seul et unique propriétaire de l'application que vous créez

Ce sont toutes des fonctionnalités essentielles qui peuvent être manquées sur l'application sans code que vous déployez.

À court terme, le développement de logiciels avec des plates-formes sans code est plus rapide car l'ensemble du processus de développement est plus simple, plus intuitif et nécessite un niveau de connaissances, de compétences et de concentration inférieur.

Au lieu d'avoir à écrire ligne après ligne de code, vous pouvez déployer des modèles et des éléments prédéfinis. Le processus consistant à essayer des solutions, à faire des erreurs et à trouver d'autres solutions est également plus facile : lorsque vous devez essayer différentes alternatives, vous n'avez pas besoin d'écrire du code encore et encore et encore. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un autre modèle d'application, de supprimer un élément et d'en essayer un autre, d'ajouter des éléments ou de les supprimer, etc.

Les plates-formes sans code offrent la solution la plus rapide pour le développement de logiciels, même par rapport aux plates-formes à faible code qui nécessitent un certain codage. Avec les applications sans code, le processus de création de logiciels, d'automatisation des processus , etc. prend des jours, pas des mois !

Le code zéro est-il l'avenir ?

Le zéro code est l'avenir, car nous assistons les tendances suivantes :

Le no-code devient l'avenir du développement d'applications professionnelles car il réduit les coûts et le temps de programmation logicielle. Les solutions et outils sans code sont de plus en plus avancés. De plus en plus d'entreprises et de modèles commerciaux nécessitent des logiciels personnalisés. La demande de programmeurs est supérieure aux programmeurs disponibles sur le marché du travail. Le no-code semble être la solution qui pourrait combler le vide.

Top 5 des plateformes zéro code

AppMaster

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, AppMaster est la plate-forme logicielle sans code la plus recommandée. Il possède toutes les fonctionnalités essentielles qu'une application sans code devrait avoir, y compris l'accès au code source (celui que nous avons répertorié dans le paragraphe ci-dessus).

De plus, AppMaster peut vous fournir les éléments suivants :

des intégrations avec des logiciels tiers et des plugins qui facilitent l'utilisation d'un logiciel externe et le font fonctionner en douceur avec ceux existants ;

au fur et à mesure que vous utilisez les éléments internes et externes pré-construits sur l'interface visuelle jolie et conviviale, AppMaster créerait pour vous un code source agréable et fluide. Le code généré automatiquement est tout à vous ; c'est ainsi qu'AppMaster vous garantit l'entière propriété des logiciels que vous développez.

le processus de lancement sur les marketplaces iOS ou Android est également plus efficace, grâce aux fonctionnalités de la plateforme et au support proposé par l'équipe.

AppMaster est la solution sans code idéale si vous avez besoin de créer des applications pour téléphones mobiles, des applications Web, des modèles de données, des bases de données ou des processus métier automatisés.

Adalo

Tout comme AppMaster, le logiciel sans code Adalo vous permet d'assembler des blocs de construction sur un modèle d'application pour créer votre propre projet. L'assemblage se fait par un système de glisser-déposer très simple, les tests peuvent être exécutés en un seul clic et - et c'est également vrai pour AppMaster - vous êtes également assisté lors du processus de lancement de vos applications sur, par exemple, Android marché. Enfin, si vous avez une API existante, Adalo est l'outil no-code idéal pour vous car vous pouvez facilement l'intégrer en tant que frontal, tout comme AppMaster.

Bubble

Bubble est également un système de glisser-déposer sans code pour le développement de logiciels et d'applications. Bien que l'interface soit moins attrayante que celles offertes par les deux plates-formes zéro code précédentes de notre liste, le potentiel de Bubble est toujours élevé.

Cette application sans codage a quelques points forts :

Il dispose d'une fonctionnalité de traduction intégrée qui vous permet de traduire automatiquement votre texte pour créer des applications multilingues (cependant, il est toujours recommandé de faire vérifier votre traduction par un humain !) ;

Il dispose de fonctionnalités d'analyse qui vous permettent de vérifier les performances de votre application et de l'adapter au succès.

AppyPie

Si vous avez besoin de fonctionnalités automatisées pour la gestion des ressources humaines et la gestion de projet, la plateforme sans code AppyPie peut être le logiciel qu'il vous faut. Il s'agit d'une application Web sans code qui vous permet de gérer différents aspects de votre entreprise en ligne. Vous n'avez pas besoin d'apprendre de code ou d'avoir des compétences particulières. Ils fournissent également une équipe qui assiste les clients dans l'utilisation de la plateforme afin que vous ne soyez jamais seul avec elle.

KissFlow

Kissflow est la solution sans code parfaite si vous avez besoin de :

workflows automatisés avec une approche sans code

créer des formulaires que les clients ou collaborateurs peuvent remplir en ligne

gérer les données et les projets plus efficacement grâce à un logiciel personnalisé

avoir des rapports et créer des rapports (vous pouvez également assembler des tableaux de bord personnalisés qui afficheraient les données dont vous avez besoin de voir).

Conclusion

Avec cet article, nous vous avons fourni tout ce que vous devez savoir sur le code zéro. Vous savez maintenant pourquoi vous devriez le déployer, son potentiel, comment il peut vous aider en tant que programmeur, chef de projet ou entrepreneur, et quels sont les meilleurs outils et fonctionnalités sans code actuellement disponibles.