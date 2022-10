Hari-hari ketika Anda perlu tahu cara membuat kode untuk membangun perangkat lunak sudah berakhir. Saat ini, ilmu komputer telah berkembang sedemikian rupa sehingga kami dapat menggunakan alat tanpa kode untuk membuat perangkat lunak, aplikasi web, dan aplikasi seluler tanpa menggunakan atau mengetahui kode apa pun. Pada artikel ini, kita akan mengeksplorasi apa itu kode nol, bagaimana menggunakan jenis pendekatan ini, dan kelebihannya.

Apa itu kode nol?

Zero-code adalah pendekatan pemrograman dan pengembangan perangkat lunak yang tidak melibatkan pengkodean, artinya pengembang tidak perlu menulis baris demi baris kode dalam satu atau lebih bahasa pemrograman. Sebagai gantinya, dengan menggunakan alat kode nol yang tepat , pengembang dapat menggunakan antarmuka visual dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak dengan mekanisme pembangunan drag-and-drop .

Platform tanpa kode yang akan Anda gunakan akan menyediakan blok perangkat lunak yang sudah dibuat sebelumnya dan template aplikasi yang dapat Anda integrasikan sesuai keinginan Anda untuk membuat perangkat lunak. Dengan zero-code, otomatisasi proses, digitalisasi operasi, dan proses pembuatan aplikasi dan situs web menjadi jauh lebih mudah, mengurangi biaya, dan dalam jangkauan semua orang.

Apa yang bisa dilakukan platform tanpa kode?

Platform tanpa kode mengubah sektor pengembangan perangkat lunak dan bisnis. Mereka memainkan peran penting dalam fenomena yang berkembang yang kita amati di dunia bisnis: demokratisasi teknologi dan afirmasi pengembang warga.

Dengan "demokratisasi teknologi", kami mengacu pada komputer, perangkat lunak, dan perangkat yang semakin mudah digunakan sehingga keterampilan komputer tidak lagi menjadi hak prerogatif beberapa hasrat saja.

Pengembang warga semakin banyak di perusahaan di seluruh dunia: mereka adalah karyawan yang tidak dipekerjakan untuk pekerjaan di bidang komputer atau mengembangkan perangkat lunak tetapi memiliki keterampilan untuk mengotomatisasi proses, mendigitalkan aspek dalam perusahaan dan membuat perangkat lunak. Alat tanpa kode memungkinkan hal ini: ini adalah cara pengembang warga dapat menyediakan jenis layanan ini untuk perusahaan mereka.

Kecuali mereka dilatih di sektor komputer dan pengembangan, karyawan jarang tahu cara membuat kode. Jika mereka tahu, mereka hanya tahu sedikit, tentu saja tidak cukup, untuk membuat, katakanlah, aplikasi web yang menyediakan solusi untuk klien atau kolega mereka.

Namun, dengan alat tanpa kode, pengembang warga menjadi tidak hanya mampu mengotomatisasi beberapa proses tetapi juga membangun perangkat lunak dan aplikasi, membuat perangkat lunak, membangun situs web, membuat solusi digital untuk perusahaan dan untuk interaksinya dengan kliennya.

Keamanan juga merupakan tim penting lainnya dalam hal platform tanpa kode. Berkat fitur dan tim dukungan solusi ini, keamanan selalu ditingkatkan untuk perangkat lunak yang Anda buat. Ini bukan lagi sesuatu yang perlu Anda tangani sendiri, dengan keterampilan Anda sendiri, tetapi Anda sekarang dapat mengandalkan keahlian dan pengetahuan dari seluruh tim pendukung profesional.

Dengan perangkat lunak tanpa kode, pengembangan menjadi lebih fleksibel, lebih murah, dan lebih sedikit memakan waktu. Apakah ini berarti pengembang tradisional (mereka yang akrab dengan banyak bahasa pemrograman) akan berjuang untuk melanjutkan pekerjaan mereka? Sama sekali tidak. Sebaliknya, platform tanpa kode adalah solusi yang juga dapat dimanfaatkan oleh pengembang dan tim pengembangan tradisional: proses mereka akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah, memungkinkan mereka menerima lebih banyak pekerjaan. Seperti yang akan kita temukan, alat tanpa kode tidak menghalangi pengembang yang terampil dari kemungkinan menggunakan bahasa pemrograman dan pengkodean tradisional.

Siapa yang dapat menggunakan platform tanpa kode?

Seperti yang baru saja kami sebutkan, platform tanpa kode adalah alat yang berharga di tangan pengembang warga, pengguna bisnis, dan pengembang perangkat lunak.

Siapa pun yang perlu membangun aplikasi atau membangun aplikasi web, siapa pun yang perlu mengotomatiskan proses dalam bisnis mereka dapat menggunakan platform tanpa kode atau tanpa kode (tanpa kode dan tanpa kode dapat digunakan sebagai sinonim) untuk membuat perangkat lunak yang tepat alat yang mereka butuhkan untuk bisnis atau klien mereka.

Namun, jenis alat tanpa kode yang digunakan pengembang perangkat lunak dapat membuat perbedaan besar. Prinsip di balik platform tanpa kode selalu sama: memberi pengembang perangkat lunak elemen yang sudah dibuat sebelumnya dan antarmuka visual untuk merakitnya. Namun, tingkat kebebasan yang Anda miliki selama proses kreatif dan tingkat penyesuaian yang dapat Anda capai akan bergantung pada kualitas alat tanpa kode yang Anda pilih.

AppMaster, misalnya, dikenal sebagai salah satu aplikasi tanpa kode terbaik karena:

ini menyediakan kerangka kerja stabil yang dapat disesuaikan melalui banyak templat aplikasi yang berbeda

itu menyediakan banyak elemen pra-bangun dan terintegrasi dengan baik yang dapat Anda gunakan untuk merakit aplikasi Anda

itu sederhana untuk digunakan

itu memberikan dukungan konstan kepada pengembang, pengguna bisnis, dan amatir dalam setiap fase proses pengembangan; pastikan untuk menguji ketersediaan tim dukungan platform. Anda ingin memastikan bahwa Anda dapat menerima dukungan ASAP saat Anda membutuhkannya

itu meningkatkan dan menjamin keamanan untuk aplikasi, data, dan database Anda

itu menyediakan akses ke kode sumber

ini memungkinkan Anda bahkan mengekspor kode sumber

Anda adalah satu-satunya pemilik aplikasi yang Anda buat

Ini semua adalah fitur penting yang dapat dilewatkan pada aplikasi tanpa kode yang Anda terapkan.

Bagaimana platform tanpa kode membantu membangun aplikasi lebih cepat?

Dalam jangka pendek, mengembangkan perangkat lunak dengan platform kode nol lebih cepat karena seluruh proses pengembangan lebih mudah, lebih intuitif, dan membutuhkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan konsentrasi yang lebih rendah.

Daripada harus menuliskan baris demi baris kode, Anda dapat menerapkan template dan elemen yang sudah dibuat sebelumnya. Proses mencoba solusi, membuat kesalahan, dan menemukan solusi lain juga lebih mudah: ketika Anda perlu mencoba berbagai alternatif, Anda tidak perlu menulis kode lagi dan lagi dan lagi. Yang perlu Anda lakukan adalah memilih template aplikasi lain, menghapus elemen dan mencoba yang lain, menambahkan elemen atau menghapusnya, dan seterusnya.

Platform tanpa kode memberikan solusi tercepat untuk pengembangan perangkat lunak, bahkan jika dibandingkan dengan platform kode rendah yang memerlukan beberapa pengkodean. Dengan aplikasi tanpa kode, proses pembuatan perangkat lunak, proses otomatisasi , dan sebagainya membutuhkan waktu berhari-hari, bukan berbulan-bulan!

Apakah zero-code masa depan?

Zero-code adalah masa depan, karena kami membantu tren berikut:

Tanpa kode menjadi masa depan pengembangan aplikasi bisnis karena mengurangi biaya dan waktu pemrograman perangkat lunak. Solusi dan alat tanpa kode menjadi semakin maju. Semakin banyak model bisnis dan bisnis memerlukan perangkat lunak yang disesuaikan. Permintaan untuk programmer lebih tinggi daripada programmer yang tersedia di pasar kerja. Tanpa kode tampaknya menjadi solusi yang dapat mengisi celah tersebut.

5 platform kode nol teratas

AppMaster

Seperti yang telah kami sebutkan di atas, AppMaster adalah platform perangkat lunak tanpa kode yang paling direkomendasikan di luar sana. Ini memiliki semua fitur penting yang harus dimiliki aplikasi tanpa kode, termasuk akses ke kode sumber (yang telah kami cantumkan dalam paragraf di atas).

Selanjutnya, AppMaster dapat memberi Anda hal-hal berikut:

integrasi dengan perangkat lunak dan plugin pihak ketiga yang mempermudah penggunaan perangkat lunak eksternal dan membuatnya berjalan lancar dengan perangkat lunak yang sudah ada;

saat Anda menggunakan elemen internal dan eksternal pra-bangun pada antarmuka visual yang cantik dan ramah pengguna, AppMaster akan membuatkan untuk Anda kode sumber yang bagus dan halus. Kode yang dibuat secara otomatis adalah milik Anda; ini adalah bagaimana AppMaster menjamin Anda properti penuh pada perangkat lunak yang Anda kembangkan.

proses peluncuran di pasar iOS atau Android juga lebih efektif, berkat fitur platform dan dukungan yang ditawarkan oleh tim.

AppMaster adalah solusi tanpa kode yang ideal jika Anda perlu membangun aplikasi untuk ponsel, aplikasi web, model data, database, atau proses bisnis otomatis.

Adalo

Sama seperti AppMaster, perangkat lunak tanpa kode Adalo memungkinkan Anda merakit blok penyusun pada template aplikasi untuk membuat proyek Anda sendiri. Perakitan terjadi melalui sistem seret dan lepas yang sangat sederhana , pengujian dapat dijalankan dengan satu klik, dan - dan ini juga berlaku untuk AppMaster - Anda juga dibantu selama proses peluncuran aplikasi di, misalnya, Android pasar. Last but not least, jika Anda memiliki API yang ada, Adalo adalah alat tanpa kode yang ideal untuk Anda karena Anda dapat dengan mudah mengintegrasikannya sebagai ujung depan Anda seperti halnya AppMaster.

gelembung

Buble juga merupakan sistem drag-and-drop, tanpa kode untuk pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Meskipun antarmukanya kurang menarik daripada yang ditawarkan oleh dua platform kode nol sebelumnya dalam daftar kami, potensi Buble masih tinggi.

Aplikasi pengkodean nol ini memiliki beberapa keunggulan:

Ini memiliki fitur terjemahan bawaan yang memungkinkan Anda menerjemahkan teks secara otomatis untuk membuat aplikasi multibahasa (namun, terjemahan Anda tetap disarankan untuk diperiksa oleh manusia!);

Ini memiliki fitur analitik yang memungkinkan Anda memeriksa kinerja aplikasi dan meningkatkannya hingga sukses.

Appipay

Jika yang Anda butuhkan adalah fitur otomatis untuk manajemen sumber daya manusia dan manajemen proyek, maka platform tanpa kode Appipay dapat menjadi perangkat lunak untuk Anda. Ini adalah aplikasi web tanpa kode yang memungkinkan Anda mengelola berbagai aspek bisnis online Anda. Anda tidak perlu mempelajari kode apa pun atau memiliki keahlian khusus. Mereka juga menyediakan tim yang membantu klien dengan penggunaan platform sehingga Anda tidak akan ditinggalkan sendirian dengannya.

aliran ciuman

Kissflow adalah solusi tanpa kode yang sempurna jika Anda perlu:

alur kerja otomatis dengan pendekatan kode nol

buat formulir yang dapat diisi oleh klien atau kolaborator secara online

mengelola data dan proyek secara lebih efisien berkat perangkat lunak yang disesuaikan

memiliki laporan dan membuat laporan (Anda juga dapat menyusun dasbor khusus yang akan menampilkan data yang perlu Anda lihat).

Kesimpulan

Dengan artikel ini, kami telah memberi Anda apa pun yang perlu Anda ketahui tentang kode nol. Sekarang Anda tahu mengapa Anda harus menerapkannya, potensinya, bagaimana ia dapat membantu Anda sebagai programmer, manajer proyek, atau pengusaha, dan apa saja alat dan fitur tanpa kode terbaik saat ini.