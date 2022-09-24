قد تساعد الأنظمة الأساسية بدون رمز رواد الأعمال على تصميم ونشر كل شيء بسرعة من مواقع الويب إلى التشغيل الآلي وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات إدارة المشاريع. كان تطوير التطبيقات في يوم من الأيام مقصورًا على مطوري البرامج ، لكن الأمور تغيرت بشكل كبير.

حقيقة أنه يمكن للمرء أن يجد بسهولة الأدوات التي تمكن من إنشاء التطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية تشير إلى أننا ، في الواقع ، في خضم ثورة قاعدة بيانات لا تحتوي على كود . ظهرت فكرة المطور المواطن مع ظهور تقنيات قواعد البيانات بدون كود. البيانات ضرورية لنجاح الأعمال التجارية اليوم. يصبح اتخاذ القرارات الحاسمة أكثر صعوبة عند فقدان المعلومات المناسبة. يمكنك العثور على أشهر حلول الأعمال بدون رمز في هذه المقالة والتي يمكنها تغيير عملياتك رقميًا دون المساس بالجودة.

ما هي منصة تطوير التعليمات البرمجية؟

إنها أداة لإنشاء تطبيقات برمجية بدون تشفير. إنه بديل محبوب وواعد لتطوير البرامج التقليدية لعملاء الشركات غير التقنيين الذين يرغبون في تصميم تطبيقاتهم الكاملة.

فيما يلي مزايا النظام الأساسي للتطوير بدون رمز:

رشاقة أفضل

تطوير أسرع

خفض التكاليف

زيادة الإنتاجية

سهل التغيير

تحسين المنتجات والخدمات

قاعدة بيانات لحلول الأعمال

قاعدة البيانات هي مجموعة مخططة من المواد المرتبة ويتم الاحتفاظ بها في الغالب إلكترونيًا في نظام الكمبيوتر. تستخدم المؤسسات قواعد البيانات لعدة أغراض ، بما في ذلك تجميع بيانات العميل وتتبع المبيعات والنفقات والحقائق الاقتصادية الأخرى. لتحسين الكفاءة التشغيلية ، تتطلب الشركات قواعد بيانات.

على مدار العقدين الماضيين ، شهدت الشركات تحولًا كبيرًا حيث ابتعدت عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ودفاتر العمل وخزائن الملفات الضخمة لصالح منصة تخزين إلكترونية لدمج بيانات الشركة ودمجها. تطوير أنظمة إدارة قواعد البيانات ، وهي برامج كمبيوتر تُستخدم لإنشاء مجموعات قواعد بيانات من السجلات والملفات المتصلة منطقيًا ومراقبتها واستخدامها.

5 أدوات قاعدة بيانات بدون كود

AppMaster

قد يتم إنشاء نظام بيئي مخصص للتطبيق باستخدام AppMaster فقط ، ولا يلزم معرفة الترميز. تعد حلول التشغيل الآلي بدون رمز مفيدة لتبسيط المهام في العمل أو في المنزل أو تنظيم البيانات أو مكافأة الموظفين. AppMaster هو الخيار الأفضل للأدوات التي لا تتطلب منك كتابة أي كود. يمكنك إنشاء تطبيقات عالية الجودة للويب والأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى خبرة في الترميز ، وذلك بفضل الموارد التي يوفرها هذا النظام الأساسي.

بشكل افتراضي ، يعمل AppMaster الآن مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع postgress. هذا يعني أنه يمكن توصيل التطبيقات المُنشأة بـ AWS RDS و AWS Aurora ، أي مثيل PostgreSQL قياسي.

بحلول نهاية العام ، سنضيف دعمًا إلى Oracle Database و Microsoft SQL Server و MariaDB و MYSQL و SQLite ، لذلك سيكون AppMaster قادرًا على العمل مع أفضل 6 قواعد بيانات علائقية شائعة في العالم بحلول نهاية العام . لإدارة بنية قاعدة البيانات ، قم بإنشاء لوحات اتصال المجال ، يكفي استخدام محرر تاريخ النموذج المدمج في AppMaster Studio ؛ ويمكن تغيير كل شيء على الفور ، وستقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء نصوص لترحيل بياناتك لتغيير التنسيقات ، وبشكل عام ، يتم كل هذا تمامًا دون كتابة أي رمز باستخدام واجهة المستخدم الرسومية في أي وقت.

أداة قاعدة بيانات Zapier

تدمج أداة قاعدة بيانات Zapier التطبيقات (مثل Mail أو Slack) بحيث يمكن إرسال البيانات بسرعة وببساطة عبرها. مع Zapier ، الاحتمالات لا حصر لها عمليا. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء إجراءات آلية تتعامل مع تطبيقين أو أكثر ، مما يقلل من العمل اليدوي الذي يتعين عليك القيام به. ينقل Zapier البيانات بين البرامج.

يمكنك أيضًا تلقي تنبيهات مهمة من عدة تطبيقات على نظام أساسي واحد للتأكد من عدم تفويت أي شيء. يمكنه أيضًا إنشاء إجراءات آلية باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب. تعد أداة قاعدة بيانات Zappier هي الأفضل لكل شركة على مستوى المستوى ترغب في ربط أجهزتها وأتمتة المهام الشاقة.

أداة قاعدة بيانات الفقاعة

تعمل Bubble ، كحل بدون رمز ، على تبسيط عملية تطوير التطبيق من خلال تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية. تسهل Bubble إنشاء تطبيقات قائمة على الويب. نظرًا لأن أداة تطوير التطبيقات مرنة للغاية ، يمكنك إنشاء تطبيقات وإنشائها دون استخدام لغة البرمجة. يحتوي السوق على سمات ومكونات إضافية لمساعدتك على إضفاء الحيوية على تطبيقك ، كما أن نظام السحب والإفلات سهل الاستخدام وبديهي. يعتبر The Bubble هو الأفضل لمطوري التطبيقات والفنانين الرقميين الذين يبحثون عن حل بسيط لإنشاء تطبيقات عبر الإنترنت.

أداة قاعدة بيانات Airtable

Airtable هو نظام أساسي بدون رمز لإنشاء تطبيقات إدارة المشاريع. يسمح لك بتصميم قواعد البيانات العلائقية التي تشجع على التعاون. يمكن للمرء استيراد المواد من الملفات أو البرامج الأخرى. يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال التذكيرات ومشاركة المعلومات وتعيين المهام وما إلى ذلك. يجمع Airtable بين جداول البيانات وقواعد البيانات في برنامج واحد. يمكن للمديرين حفظ بيانات المشروع في طريقة عرض جدول البيانات التي تقدمها Airtable. Airtable هو الأفضل للشركات التي تبحث عن موقع مركزي لإدارة العمل وجمع الإحصائيات.

أداة قاعدة بيانات Webflow

بدون معرفة أي رمز ، يمكن لأي شخص إنشاء مواقع ويب وقواعد بيانات فريدة باستخدام Webflow. Webflow هو نظام أساسي بدون رمز يجعل من السهل تضمين الرسوم المتحركة والمتاجر عبر الإنترنت. أكثر من 3.5 مليون محترف ومؤسسة يمكنك إنشاء مواقع ويب جميلة والتعاون فيها وإنتاجها بسهولة باستخدام Webflow. في بيئة بصرية كاملة.

يوفر لك Webflow الأدوات التي تحتاجها لإنشاء أي جهاز عرض ، وإنشاء واجهة بين البرامج ، سواء كنت مصممًا منفردًا أو وكالة أو فريقًا. يعد Webflow هو الأفضل لمصممي الويب الذين لا يرغبون في العمل مع الترميز ولكنهم بحاجة إلى نظام أساسي لإنشاء مواقع الويب وتخصيصها بسرعة.

أداة قاعدة بيانات Monday.com

Monday.com هو منشئ بدون رمز مثالي للمجموعات من جميع الأحجام كنظام عمليات عمل. يمكن للأشخاص تطوير إجراءات تعمل في الخلفية باستخدام منشئ الأتمتة الخاص بها. تعمل الميزات القابلة للتخصيص في Monday.com على زيادة إنتاجية الفريق وتسمح للجميع بأن يكونوا مطورين بدون أكواد في طريقهم. يمكن للمستخدمين إنشاء أي شيء من تطبيقات للتعاون في الوقت الفعلي ، وأدوات لاستعراض الماضي ، ولوحات بيضاء رقمية. Monday.com هو الأفضل للشركات التي تبحث عن حل إدارة مشروع متعدد الاستخدامات قد يخدم مجموعة من الأغراض والمتطلبات الإضافية.

أوراق جوجل

تسهل "جداول بيانات Google" على الفرق التعاون ، أو تنظم حدثًا أو تناقش أحدث أرقام الدخل. تسمح قدرات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بالوصول إلى الرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات عمل مستنيرة. يتيح لك تصميمه العمل مع أي شخص في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك البدء في تصور بياناتك باستخدام المخططات والرسوم البيانية بعد أن تكون في جدول بيانات Google. ورقة جوجل هي الأفضل لإدخال البيانات.

ما هي قاعدة البيانات بدون كود؟

تسمح لك أنظمة تطوير قواعد البيانات الخالية من التعليمات البرمجية بالعمل مع قواعد البيانات والحفاظ عليها بدون تشفير. توفر هذه الأنظمة للمستخدمين أدوات لتنظيم موارد البيانات وتحسينها لإدارة البيانات المرنة والفعالة. الترميز غير ضروري لبناء نظام بيئي مميز للتطبيق مع AppMaster فقط. AppMaster عبارة عن نظام أساسي للبيانات بدون رمز يسمح للشخص بإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب. صمم عمليات الأعمال بسهولة وبسرعة مهما كانت درجة تعقيدها.

يمكننا استخدام أداة قاعدة البيانات في المجالات التالية:

قاعدة المعرفة التجارية

البرامج القائمة على الويب

الإبلاغ

سير العمل على أساس الموافقات

تبسيط الإجراءات

توليد تطبيقات الجوال

هل برنامج Excel أداة بدون تعليمات برمجية؟

اقترب Microsoft Excel من "الإنشاء بدون رمز" ، وقد جعلته مرونته المذهلة وتنوعه خلال حالات الاستخدام منافسًا لأول منصة تجارية بدون رمز. VBA (Visual Basic for Applications) هي لغة البرمجة التي يستخدمها Excel وتطبيقات Office الأخرى.

ما هي أفضل أداة بدون رمز؟

تتنوع الخيارات من تطوير موقع ويب إلى تطوير تطبيقات فريدة. يمكن لحلول التشغيل الآلي بدون رمز أتمتة الوظيفة أو واجبات المنزل أو إدارة البيانات أو المكافأة. أفضل أداة بدون رمز هي AppMaster. يوفر جميع الأدوات اللازمة لتطوير تطبيقات الويب والجوال الرائعة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

الكلمات الأخيرة

الحقيقة المطلقة هي أنه يتم استخدام العديد من الأدوات بدون رمز في العمل. لا شك في أن عدم وجود كود يغير الأعمال وكيف ينظر الناس إلى وظائفهم وابتكاراتهم وحياتهم. لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات ، ضع في اعتبارك تحسين سير عملك من خلال الاطلاع على قائمة خيارات عدم وجود رمز.

بالنسبة للعديد من مستخدمي الشركات ، تم القضاء على حاجز الترميز من خلال ظهور تقنيات بدون كود. بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية ، تسمح هذه التقنيات لمهندسي البرمجيات بالتركيز على المهام الأكثر صعوبة بدلاً من تلبية متطلبات الموظفين من خارج تكنولوجيا المعلومات.

قد تسمح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية لأصحاب الأعمال بإنشاء مواقع الويب والتشغيل الآلي للعمليات والتطبيقات بسرعة. تطوير الكود المنخفض هو استراتيجية هجينة أخرى مثيرة للاهتمام. أثرت أهمية هذه المنصات داخل قطاع الأعمال بشكل كبير على كيفية تفاعل تكنولوجيا المعلومات مع الإدارات الأخرى. AppMaster هو نظام أساسي لا يحتوي على كود ينتج عنه كود المصدر ، وينتج أكثر من مجرد عدم وجود كود ، مما يمنحه تفرده. إذا رغب المستخدم في ذلك ، يمكنه دائمًا أخذ كود المصدر الخاص به ، لذلك لا داعي للقلق بشأن التقيد بالمنصة.