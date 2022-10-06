Дни, когда вам нужно было знать, как писать код для создания программного обеспечения, прошли. Сегодня технологии развились настолько, что мы можем использовать зерокод инструменты для создания программного обеспечения, веб-приложений и мобильных приложений, не используя код и не зная его. В этой статье мы рассмотрим, что такое зерокод, как использовать этот тип подхода и его преимущества.

Что такое зерокодинг?

Зерокодинг - это подход к программированию и разработке программного обеспечения, который не включает программирование, а это означает, что разработчику не нужно будет писать строку за строкой кода на одном или нескольких языках программирования. Вместо этого, используя с no-code подход, разработчики могут использовать визуальные интерфейсы и интегрировать программные компоненты с помощью механизма создания с помощью перетаскивания.

Платформа, которую вы будете использовать, будет предоставлять предварительно созданные программные блоки и шаблоны приложений, которые вы можете интегрировать по своему усмотрению для создания программного обеспечения. Благодаря зерокоду автоматизация процессов, цифровизация операций и процесс создания приложений и веб-сайтов стали намного проще, снижая затраты и делая их доступными для всех.

Что могут зерокод платформы?

Зерокод платформы меняют сектор разработки программного обеспечения и бизнеса. Они играют важную роль в растущем явлении, которое мы наблюдаем в мире бизнеса: демократизация технологий и утверждение гражданских разработчиков.

Под «демократизацией технологий» мы подразумеваем, что компьютеры, программное обеспечение и устройства становятся все проще и проще в использовании, так что навыки работы с компьютером больше не являются прерогативой немногих.

Гражданских разработчиков становится все больше и больше в компаниях по всему миру: это сотрудники, которые не были наняты для работы в области компьютеров или разработки программного обеспечения, но обладают навыками автоматизации процессов, оцифровки аспектов внутри компании и создания программного обеспечения. Инструменты зерокодинга делают это возможным: они позволяют разработчикам-гражданам предоставлять этот тип услуг своим компаниям.

Если они не обучены работе с компьютерами и в сфере разработки, сотрудники редко умеют программировать. Если они и знают, то знают совсем немного, определенно недостаточно, чтобы создать, скажем, веб-приложение, предоставляющее решения для клиентов или их коллег.

Однако с помощью зерокод инструментов гражданские разработчики получают возможность не только автоматизировать некоторые процессы, но и создавать программное обеспечение и приложения, создавать программное обеспечение, создавать веб-сайты, создавать цифровые решения для компании и ее взаимодействия с клиентами.

Безопасность также является еще одной важной командой, когда речь идет о зерокод платформах. Благодаря функциям этих решений и командам поддержки безопасность создаваемого вами программного обеспечения всегда повышается. Это больше не то, о чем вам нужно заботиться самостоятельно, с вашими собственными навыками, теперь вы можете рассчитывать на опыт и знания всей профессиональной команды поддержки.

С зерокодом разработка становится более гибкой, менее дорогой и занимает меньше времени. Означает ли это, что традиционные разработчики (те, кто знаком с несколькими языками программирования) будут бороться за продолжение своей работы? Нисколько. Напротив, зерокод платформы - это решения, которые также могут использовать традиционные разработчики и команды разработчиков: их процесс станет быстрее и проще, что позволит им выполнять все больше и больше заданий. Как мы скоро узнаем, инструменты без кода не лишают опытных разработчиков возможности использовать языки программирования и традиционное программирование.

Кто может использовать зерокод платформы?

Как мы только что упомянули, зерокод платформы - ценный инструмент в руках гражданских разработчиков, бизнес-пользователей и разработчиков программного обеспечения.

Любой, кому необходимо создавать приложения или создавать веб-приложения, любой, кому необходимо автоматизировать процессы в рамках своего бизнеса, может развернуть платформу no-code или zero-code (no-code и zero-code можно использовать как синонимы) для создания точного программного обеспечения. Инструмент, который им нужен для их бизнеса или их клиентов.

Однако тип zero-code инструментария, который используют разработчики программного обеспечения, может иметь огромное значение. Принцип, лежащий в основе зерокод платформ, всегда один и тот же: предоставление разработчикам программного обеспечения готовых элементов и визуального интерфейса для их сборки. Однако степень свободы, которой вы обладаете во время творческого процесса, и уровень настройки, которого вы можете достичь, будут зависеть от качества выбранного вами zero-code инструмента.

AppMaster, например, известен как один из лучших инструментов для зерокодинга, потому что:

он обеспечивает стабильную структуру, настраиваемую с помощью множества различных шаблонов приложений

он предоставляет множество предварительно созданных и хорошо интегрированных элементов, которые вы можете развернуть для сборки своего приложения

прост в использовании

обеспечивает постоянную поддержку разработчиков, бизнес-пользователей и любителей на любом этапе процесса разработки; обязательно проверьте доступность службы поддержки платформы. Вы хотите быть уверены, что сможете получить поддержку как можно скорее, когда она вам понадобится

повышает и гарантирует безопасность вашего приложения, данных и базы данных

он обеспечивает доступ к исходному коду

это позволяет вам даже экспортировать исходный код

вы единственный владелец приложения, которое вы создаете

Это все важные функции, которые могут отсутствовать в развертываемом вами no-code приложении.

Как зерокод платформы помогают быстрее создавать приложения?

В краткосрочной перспективе разработка программного обеспечения на платформах с нулевым кодом выполняется быстрее, поскольку весь процесс разработки проще, интуитивно понятнее и требует более низкого уровня знаний, навыков и концентрации.

Вместо того, чтобы писать строку за строкой кода, вы можете развертывать шаблоны и готовые элементы. Процесс поиска решений, совершения ошибок и поиска других решений также упрощается: когда вам нужно попробовать разные альтернативы, вам не нужно писать код снова, снова и снова. Все, что вам нужно сделать, это выбрать другой шаблон приложения, удалить элемент и попробовать другой, добавить элементы или удалить их и так далее.

Платформы без кода обеспечивают самое быстрое решение для разработки программного обеспечения, даже по сравнению с платформами с низким кодом, которые требуют некоторого кодирования. С зерокод приложениями процесс создания программного обеспечения, автоматизации процессов и т. д. требует дней, а не месяцев!

Будущее за зерокодингом?

Zero-code - это будущее, поскольку мы помогаем со следующими тенденциями:

Отсутствие кода становится будущим разработки бизнес-приложений, поскольку сокращает затраты и время на программирование. Решения и инструменты зерокодинга становятся все более совершенными. Все больше и больше бизнеса и бизнес-моделей требуют специализированного программного обеспечения. Спрос на программистов выше, чем доступные программисты на рынке труда. Зерокодинг кажется решением, которое могло бы заполнить пробел.

Топ-5 зерокод платформ

AppMaster

Как мы упоминали выше, AppMaster является наиболее рекомендуемой программной no-code платформой. Он обладает всеми основными функциями, которые должны быть у приложения без кода, включая доступ к исходному коду (тот, который мы перечислили в абзаце выше).

Кроме того, AppMaster может предоставить вам следующее:

интеграция со сторонним программным обеспечением и плагинами, которые упрощают использование внешнего программного обеспечения и обеспечивают его бесперебойную работу с существующими;

поскольку вы используете предварительно созданные внутренние и внешние элементы в красивом и удобном визуальном интерфейсе, AppMaster создаст для вас красивый и гладкий исходный код. Автоматически сгенерированный код полностью ваш; таким образом AppMaster гарантирует вам полную собственность на программное обеспечение, которое вы разрабатываете.

процесс запуска на площадках iOS или Android также более эффективен благодаря функциям платформы и поддержке, предлагаемой командой.

AppMaster - идеальный инструмент для зерокодинга, если вам нужно создавать приложения для мобильных телефонов, веб-приложения, модели данных, базы данных или автоматизированные бизнес-процессы.

Adalo

Как и AppMaster, программное обеспечение Adalo позволяет вам собирать строительные блоки в шаблоне приложения для создания собственного проекта. Сборка происходит с помощью очень простой системы перетаскивания , тесты можно запускать одним щелчком мыши, и - и это также верно для AppMaster - вам также помогают в процессе запуска ваших приложений, например, на Android. рынок. И последнее, но не менее важное: если у вас есть существующий API , Adalo - идеальный инструмент без написания кода, потому что вы можете легко интегрировать его в качестве внешнего интерфейса, точно так же как это делает AppMaster.

Bubble

Bubble также представляет собой зерокод с функцией перетаскивания для разработки программного обеспечения и приложений. Хотя интерфейс менее привлекателен, чем у двух предыдущих зерокод платформ в нашем списке, потенциал Bubble по-прежнему высок.

У этого zero-code инструмента есть несколько сильных сторон:

Он имеет встроенную функцию перевода, которая позволяет автоматически переводить текст для создания многоязычных приложений (однако рекомендуется, чтобы ваш перевод проверял человек!);

Он имеет функции аналитики, которые позволяют вам проверять производительность вашего приложения и масштабировать его до успеха.

AppyPie

Если вам нужны автоматизированные функции для управления человеческими ресурсами и управления проектами, то зерокод платформа AppyPie может стать программным обеспечением для вас. Это веб-приложение с нулевым кодом, которое позволяет вам управлять различными аспектами вашего бизнеса в Интернете. Вам не нужно изучать какой-либо код или иметь какие-либо специальные навыки. Они также предоставляют команду, которая помогает клиентам в использовании платформы, чтобы вы никогда не оставались с ней наедине.

KissFlow

Kissflow - идеальное решение зерокодинга, если вам нужно:

автоматизированные рабочие процессы с помощью зерокода

создавать формы, которые клиенты или сотрудники могут заполнять онлайн

управляйте данными и проектами более эффективно благодаря специализированному программному обеспечению

иметь отчеты и создавать отчеты (вы также можете собирать пользовательские информационные панели, которые будут отображать данные, которые вам нужно видеть).

Вывод

В этой статье мы предоставили вам все, что вам нужно знать о зерокодинге. Теперь вы знаете, почему вы должны использовать его, его потенциал, как он может помочь вам как программисту, руководителю проекта или предпринимателю, и какие инструменты и функции no-code лучше всего существуют на данный момент.