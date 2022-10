Die Zeiten, in denen Sie wissen mussten, wie man Software erstellt, sind vorbei. Heute hat sich die Informatik so weit entwickelt, dass wir Zero-Code-Tools einsetzen können, um Software, Webanwendungen und mobile Apps zu erstellen, ohne Code zu verwenden oder zu kennen. In diesem Artikel untersuchen wir, was Zero-Code ist, wie man diese Art von Ansatz verwendet und welche Vorteile er hat.

Was ist Nullcode?

Zero-Code ist ein Ansatz für die Programmierung und Softwareentwicklung, der keine Codierung beinhaltet, was bedeutet, dass der Entwickler nicht Zeile für Zeile Code in einer oder mehreren Programmiersprachen schreiben muss. Stattdessen können Entwickler mit dem richtigen Zero-Code-Tool visuelle Schnittstellen verwenden und Softwarekomponenten mit einem Drag-and-Drop- Building-Mechanismus integrieren.

Die No-Code- Plattform, die Sie verwenden würden, würde vorgefertigte Softwareblöcke und App-Vorlagen bereitstellen, die Sie nach Belieben integrieren können, um Software zu erstellen. Mit Zero-Code sind die Automatisierung von Prozessen, die Digitalisierung von Abläufen und der Prozess der Erstellung von Apps und Websites viel einfacher geworden, was die Kosten senkt und für jedermann erreichbar ist.

Was können Zero-Code-Plattformen leisten?

Zero-Code-Plattformen verändern den Sektor der Softwareentwicklung und des Geschäfts. Sie spielen eine wichtige Rolle in einem wachsenden Phänomen, das wir in der Geschäftswelt beobachten: die Demokratisierung von Technologie und die Bestätigung von Citizen Developern.

Mit „Demokratisierung der Technologie“ beziehen wir uns darauf, dass Computer, Software und Geräte immer einfacher zu verwenden sind, sodass Computerkenntnisse nicht mehr das Vorrecht einiger weniger Leidenschaften sind.

Citizen Developer sind in Unternehmen auf der ganzen Welt immer zahlreicher: Sie sind Mitarbeiter, die nicht für einen Job im Computer- oder Softwareentwicklungsbereich eingestellt wurden, aber die Fähigkeiten haben, Prozesse zu automatisieren, Aspekte innerhalb des Unternehmens zu digitalisieren und Software zu erstellen. Zero-Code-Tools machen dies möglich: Mit ihnen können Citizen Developer diese Art von Service für ihre Unternehmen bereitstellen.

Mitarbeiter, die nicht im Computer- und Entwicklungssektor ausgebildet sind, wissen selten, wie man programmiert. Wenn sie es wissen, wissen sie nur wenig, sicherlich nicht genug, um beispielsweise eine Webanwendung zu erstellen, die Lösungen für Kunden oder ihre Kollegen bereitstellt.

Mit Zero-Code-Tools werden Citizen Developer jedoch in der Lage, nicht nur einige Prozesse zu automatisieren, sondern auch Software und Apps zu erstellen, Software zu erstellen, Websites zu erstellen, digitale Lösungen für das Unternehmen und für seine Interaktionen mit seinen Kunden zu erstellen.

Sicherheit ist auch ein weiteres wichtiges Team, wenn es um Zero-Code-Plattformen geht. Dank der Funktionen und Support-Teams dieser Lösungen wird die Sicherheit für die von Ihnen erstellte Software immer verbessert. Es ist nicht mehr etwas, worum Sie sich mit Ihren eigenen Fähigkeiten kümmern müssen, sondern Sie können sich jetzt auf die Expertise und das Wissen eines ganzen professionellen Support-Teams verlassen.

Mit Zero-Code-Software wird die Entwicklung flexibler, kostengünstiger und weniger zeitaufwändig. Bedeutet das, dass traditionelle Entwickler (diejenigen, die mit mehreren Programmiersprachen vertraut sind) Schwierigkeiten haben werden, ihre Arbeit fortzusetzen? Gar nicht. Im Gegenteil, Zero-Code-Plattformen sind Lösungen, die auch traditionelle Entwickler und Entwicklungsteams nutzen können: Ihr Prozess würde schneller und einfacher, wodurch sie immer mehr Jobs annehmen könnten. Wie wir gleich feststellen werden, nehmen No-Code-Tools erfahrenen Entwicklern nicht die Möglichkeit, Programmiersprachen und traditionelle Codierung zu verwenden.

Wer kann Zero-Code-Plattformen nutzen?

Wie wir gerade erwähnt haben, sind Zero-Code-Plattformen ein wertvolles Werkzeug in den Händen von Bürgerentwicklern, Geschäftsanwendern und Softwareentwicklern.

Jeder, der Apps oder Webanwendungen erstellen muss, jeder, der Prozesse in seinem Unternehmen automatisieren muss, kann eine No-Code- oder Zero-Code-Plattform (No-Code und Zero-Code können als Synonyme verwendet werden) bereitstellen, um genau die Software zu erstellen Werkzeug, das sie für ihr Geschäft oder ihre Kunden benötigen.

Die Art der von Softwareentwicklern verwendeten No-Code-Tools kann jedoch einen großen Unterschied machen. Das Prinzip hinter No-Code-Plattformen ist immer dasselbe: Softwareentwicklern vorgefertigte Elemente und eine visuelle Oberfläche zur Verfügung zu stellen, um sie zusammenzusetzen. Der Freiheitsgrad, den Sie während Ihres kreativen Prozesses haben, und der Grad der Anpassung, den Sie erreichen können, hängt jedoch von der Qualität des von Ihnen gewählten No-Code-Tools ab.

AppMaster ist zum Beispiel als einer der besten No-Code-Bereitstellungen bekannt, weil:

Es bietet ein stabiles Framework, das durch viele verschiedene App-Vorlagen anpassbar ist

Es bietet unzählige vorgefertigte und gut integrierte Elemente, die Sie zum Zusammenstellen Ihrer App einsetzen können

es ist einfach zu bedienen

Es bietet Entwicklern, Geschäftsanwendern und Amateuren in jeder Phase des Entwicklungsprozesses ständige Unterstützung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Verfügbarkeit des Support-Teams der Plattform testen. Sie möchten sicherstellen, dass Sie so schnell wie möglich Unterstützung erhalten, wenn Sie sie brauchen

Es verbessert und garantiert die Sicherheit für Ihre App, Daten und Datenbank

es bietet Zugriff auf den Quellcode

Sie können sogar den Quellcode exportieren

Sie sind der einzige Besitzer der App, die Sie erstellen

Dies sind alles wichtige Funktionen, die bei der von Ihnen bereitgestellten No-Code-App übersehen werden können.

Wie helfen Zero-Code-Plattformen dabei, Apps schneller zu erstellen?

Kurzfristig ist die Entwicklung von Software mit Zero-Code-Plattformen schneller, da der gesamte Entwicklungsprozess einfacher und intuitiver ist und ein geringeres Maß an Wissen, Fähigkeiten und Konzentration erfordert.

Anstatt Zeile für Zeile Code aufzuschreiben, können Sie Vorlagen und vorgefertigte Elemente bereitstellen. Der Prozess, Lösungen auszuprobieren, Fehler zu machen und andere Lösungen zu finden, ist ebenfalls einfacher: Wenn Sie verschiedene Alternativen ausprobieren müssen, müssen Sie nicht immer und immer wieder Code schreiben. Sie müssen lediglich eine andere App-Vorlage auswählen, ein Element entfernen und ein anderes ausprobieren, Elemente hinzufügen oder löschen und so weiter.

No-Code-Plattformen bieten die schnellste Lösung für die Softwareentwicklung, selbst im Vergleich zu Low-Code-Plattformen, die etwas Codierung erfordern. Bei No-Code-Apps dauert das Erstellen von Software, Automatisieren von Prozessen usw. Tage, nicht Monate!

Ist Zero-Code die Zukunft?

Zero-Code ist die Zukunft, denn wir unterstützen bei folgenden Trends:

No-Code wird zur Zukunft der Entwicklung von Business-Apps, da es die Kosten und den Zeitaufwand für die Softwareprogrammierung reduziert. Zero-Code-Lösungen und -Tools werden immer fortschrittlicher. Immer mehr Geschäfts- und Geschäftsmodelle erfordern maßgeschneiderte Software. Die Nachfrage nach Programmierern ist höher als die verfügbaren Programmierer auf dem Arbeitsmarkt. No-Code scheint die Lösung zu sein, die die Lücke füllen könnte.

Top 5 Zero-Code-Plattformen

AppMaster

Wie wir oben erwähnt haben, ist AppMaster die am meisten empfohlene No-Code-Softwareplattform da draußen. Es verfügt über alle wesentlichen Funktionen, die eine No-Code-App haben sollte, einschließlich des Zugriffs auf den Quellcode (den wir im obigen Absatz aufgelistet haben).

Darüber hinaus kann AppMaster Ihnen Folgendes bieten:

Integrationen mit Software und Plugins von Drittanbietern, die die Verwendung einer externen Software vereinfachen und sie reibungslos mit den vorhandenen ausführen lassen;

Wenn Sie die vorgefertigten internen und externen Elemente auf der hübschen und benutzerfreundlichen visuellen Oberfläche verwenden, erstellt AppMaster für Sie einen schönen und reibungslosen Quellcode. Der automatisch generierte Code gehört ganz Ihnen; Auf diese Weise garantiert Ihnen AppMaster das vollständige Eigentum an der von Ihnen entwickelten Software.

Auch der Einführungsprozess auf den iOS- oder Android-Marktplätzen ist dank der Funktionen der Plattform und der Unterstützung durch das Team effektiver.

AppMaster ist die ideale No-Code-Lösung, wenn Sie Anwendungen für Mobiltelefone, Webanwendungen, Datenmodelle, Datenbanken oder automatisierte Geschäftsprozesse erstellen müssen.

Adelo

Genau wie AppMaster können Sie mit der Zero-Code-Software Adalo Bausteine auf einer App-Vorlage zusammenstellen, um Ihr eigenes Projekt zu erstellen. Das Zusammenstellen erfolgt über ein sehr einfaches Drag-and-Drop-System , Tests können mit einem Klick ausgeführt werden und – so auch bei AppMaster – werden Sie auch beim Start Ihrer Apps beispielsweise auf Android unterstützt Marktplatz. Last but not least, wenn Sie eine vorhandene API haben, ist Adalo das ideale No-Code-Tool für Sie, da Sie es genauso einfach als Ihr Frontend integrieren können, wie es AppMaster tut.

Bubble

Bubble ist auch ein Drag-and-Drop-No-Code-System für die Software- und App-Entwicklung. Obwohl die Schnittstelle weniger attraktiv ist als die der beiden vorherigen Zero-Code-Plattformen auf unserer Liste, ist das Potenzial von Bubble immer noch hoch.

Diese Zero-Coding-App hat einige Stärken:

Es verfügt über eine integrierte Übersetzungsfunktion, mit der Sie Ihren Text automatisch übersetzen können, um mehrsprachige Apps zu erstellen (es wird jedoch dennoch empfohlen, Ihre Übersetzung von einem Menschen überprüfen zu lassen!);

Es verfügt über Analysefunktionen, mit denen Sie die Leistung Ihrer App überprüfen und für den Erfolg skalieren können.

Appy Pie

Wenn Sie automatisierte Funktionen für das Personalmanagement und das Projektmanagement benötigen, dann kann die Zero-Code-Plattform Appy Pie die Software für Sie sein. Es ist eine Zero-Code-Webanwendung, mit der Sie verschiedene Aspekte Ihres Unternehmens online verwalten können. Sie müssen keinen Code lernen oder besondere Fähigkeiten besitzen. Sie stellen auch ein Team zur Verfügung, das Kunden bei der Nutzung der Plattform unterstützt, sodass Sie nie damit allein gelassen werden.

KissFlow

Kissflow ist die perfekte No-Code-Lösung, wenn Sie:

automatisierte Workflows mit einem Zero-Code-Ansatz

Erstellen Sie Formulare, die Kunden oder Mitarbeiter online ausfüllen können

Verwalten Sie Daten und Projekte effizienter dank maßgeschneiderter Software

Berichte haben und Berichte erstellen (Sie können auch benutzerdefinierte Dashboards zusammenstellen, die die Daten anzeigen, die Sie sehen müssen).

Fazit

Mit diesem Artikel haben wir Sie mit allem versorgt, was Sie über Zero-Code wissen müssen. Jetzt wissen Sie, warum Sie es einsetzen sollten, welches Potenzial es hat, wie es Ihnen als Programmierer, Projektmanager oder Unternehmer helfen kann und welche derzeit die besten No-Code-Tools und -Funktionen sind.