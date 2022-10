Os dias em que você precisava saber como codificar para construir software acabaram. Hoje, a ciência da computação evoluiu tanto que podemos implantar ferramentas de código zero para criar software, aplicativos da Web e aplicativos móveis sem usar ou conhecer nenhum código. Neste artigo, vamos explorar o que é código zero, como usar esse tipo de abordagem e suas vantagens.

O que é código zero?

Zero-code é uma abordagem de programação e desenvolvimento de software que não envolve codificação, o que significa que o desenvolvedor não precisará escrever linha após linha de código em uma ou mais linguagens de programação. Em vez disso, usando a ferramenta de código zero adequada, os desenvolvedores podem usar interfaces visuais e integrar componentes de software com um mecanismo de construção de arrastar e soltar .

A plataforma sem código que você usaria forneceria blocos de software pré-construídos e modelos de aplicativos que você pode integrar conforme desejar criar software. Com o código zero, a automação de processos, a digitalização das operações e o processo de construção de aplicativos e sites ficaram muito mais fáceis, reduzindo custos e ao alcance de todos.

O que as plataformas de código zero podem fazer?

As plataformas de código zero estão mudando o setor de desenvolvimento de software e negócios. Eles desempenham um papel importante em um fenômeno crescente que observamos no mundo dos negócios: a democratização da tecnologia e a afirmação de desenvolvedores cidadãos.

Com "democratização da tecnologia", estamos nos referindo a computadores, softwares e dispositivos cada vez mais fáceis de utilizar, de modo que as habilidades em informática não sejam mais prerrogativas de apenas algumas paixões.

Os desenvolvedores cidadãos são cada vez mais numerosos em empresas de todo o mundo: são funcionários que não foram contratados para uma função na área de informática ou desenvolvimento de software, mas que possuem habilidades para automatizar processos, digitalizar aspectos dentro da empresa e criar software. As ferramentas de código zero estão tornando isso possível: são como os desenvolvedores cidadãos podem fornecer esse tipo de serviço para suas empresas.

A menos que sejam treinados no setor de informática e desenvolvimento, os funcionários raramente sabem codificar. Se eles sabem, eles sabem um pouco, certamente não o suficiente, para criar, digamos, um aplicativo da web que forneça soluções para clientes ou seus colegas.

No entanto, com ferramentas de código zero, os desenvolvedores cidadãos tornam-se capazes não apenas de automatizar alguns processos, mas construir softwares e aplicativos, criar softwares, construir sites, criar soluções digitais para a empresa e para suas interações com seus clientes.

A segurança também é outra equipe importante quando se trata de plataformas de código zero. Graças aos recursos e equipes de suporte dessas soluções, a segurança é sempre aprimorada para o software que você está criando. Não é mais algo que você precisa cuidar sozinho, com suas próprias habilidades, mas agora você pode contar com a experiência e o conhecimento de toda uma equipe de suporte profissional.

Com software de código zero, o desenvolvimento se torna mais flexível, menos caro e menos demorado. Isso significa que os desenvolvedores tradicionais (aqueles que estão familiarizados com várias linguagens de programação) terão dificuldades para continuar seu trabalho? De jeito nenhum. Pelo contrário, as plataformas de código zero são soluções que os desenvolvedores tradicionais e as equipes de desenvolvimento também podem explorar: seu processo se tornaria mais rápido e fácil, permitindo que eles aceitassem cada vez mais trabalhos. Como estamos prestes a descobrir, as ferramentas sem código não privam os desenvolvedores habilidosos da possibilidade de usar linguagens de programação e codificação tradicional.

Quem pode usar plataformas de código zero?

Como acabamos de mencionar, as plataformas de código zero são uma ferramenta preciosa nas mãos de desenvolvedores cidadãos, usuários de negócios e desenvolvedores de software.

Qualquer pessoa que precise criar aplicativos ou criar aplicativos da Web, qualquer pessoa que precise automatizar processos em seus negócios pode implantar uma plataforma sem código ou código zero (sem código e código zero podem ser usados como sinônimos) para criar o software exato ferramenta que eles precisam para seus negócios ou seus clientes.

O tipo de ferramenta sem código que os desenvolvedores de software usam pode, no entanto, fazer uma enorme diferença. O princípio por trás das plataformas sem código é sempre o mesmo: fornecer aos desenvolvedores de software elementos pré-construídos e uma interface visual para montá-los. No entanto, o grau de liberdade que você tem durante seu processo criativo e o nível de personalização que você pode alcançar dependerão da qualidade da ferramenta sem código que você escolher.

O AppMaster, por exemplo, é conhecido como um dos melhores sem código para implantação porque:

ele fornece uma estrutura estável personalizável por meio de muitos modelos de aplicativos diferentes

ele fornece vários elementos pré-construídos e bem integrados que você pode implantar para montar seu aplicativo

é simples de usar

oferece suporte constante a desenvolvedores, usuários de negócios e amadores em qualquer fase do processo de desenvolvimento; certifique-se de testar a disponibilidade da equipe de suporte da plataforma. Você quer ter certeza de que pode receber suporte o mais rápido possível quando precisar

ele aprimora e garante a segurança do seu aplicativo, dados e banco de dados

fornece acesso ao código-fonte

permite até exportar código-fonte

você é o único proprietário do aplicativo que está criando

Esses são todos os recursos essenciais que podem ser perdidos no aplicativo sem código que você implanta.

Como as plataformas de código zero ajudam a criar aplicativos mais rapidamente?

No curto prazo, desenvolver software com plataformas de código zero é mais rápido porque todo o processo de desenvolvimento é mais fácil, mais intuitivo e requer um nível menor de conhecimento, habilidades e concentração.

Em vez de ter que escrever linha após linha de código, você pode implantar modelos e elementos pré-criados. O processo de tentar soluções, cometer erros e encontrar outras soluções também é mais fácil: quando você precisa tentar alternativas diferentes, não precisa escrever código repetidamente. Tudo o que você precisa fazer é escolher outro modelo de aplicativo, remover um elemento e tentar outro, adicionar elementos ou excluí-los e assim por diante.

As plataformas sem código fornecem a solução mais rápida para o desenvolvimento de software, mesmo quando comparadas às plataformas de baixo código que exigem alguma codificação. Com aplicativos sem código, o processo de criação de software, automatização de processos e assim por diante requer dias, não meses!

O código zero é o futuro?

O código zero é o futuro, pois estamos ajudando com as seguintes tendências:

O No-code está se tornando o futuro do desenvolvimento de aplicativos de negócios porque reduz os custos e o tempo de programação de software. As soluções e ferramentas de código zero estão se tornando cada vez mais avançadas. Cada vez mais modelos de negócios e de negócios exigem software personalizado. A demanda por programadores é maior do que os programadores disponíveis no mercado de trabalho. Sem código parece ser a solução que poderia preencher a lacuna.

As 5 principais plataformas de código zero

AppMaster

Como mencionamos acima, o AppMaster é a plataforma de software sem código mais recomendada do mercado. Ele possui todos os recursos essenciais que um aplicativo sem código deve ter, incluindo acesso ao código-fonte (aquele que listamos no parágrafo acima).

Além disso, o AppMaster pode fornecer o seguinte:

integrações com softwares e plugins de terceiros que facilitam o uso de um software externo e fazem com que funcionem sem problemas com os existentes;

à medida que você usa os elementos internos e externos pré-construídos na interface visual bonita e amigável, o AppMaster estaria criando para você um código-fonte agradável e suave. O código gerado automaticamente é todo seu; é assim que o AppMaster garante a você total propriedade sobre o software que você está desenvolvendo.

o processo de lançamento nos marketplaces iOS ou Android também é mais eficaz, graças às funcionalidades da plataforma e ao suporte oferecido pela equipe.

O AppMaster é a solução sem código ideal se você precisar criar aplicativos para telefones celulares, aplicativos da Web, modelos de dados, bancos de dados ou processos de negócios automatizados.

Adalo

Assim como o AppMaster, o software de código zero Adalo permite que você monte blocos de construção em um modelo de aplicativo para criar seu próprio projeto. A montagem acontece por meio de um sistema de arrastar e soltar muito simples, os testes podem ser executados com um único clique e - e isso também vale para o AppMaster - você também é auxiliado durante o processo de lançamento de seus aplicativos no, por exemplo, Android Mercado. Por último, mas não menos importante, se você tiver uma API existente, Adalo é a ferramenta sem código ideal para você, porque você pode integrá-la facilmente como seu front-end, assim como o AppMaster.

bolha

Buble também é um sistema de arrastar e soltar, sem código, para desenvolvimento de software e aplicativos. Embora a interface seja menos atraente do que as oferecidas pelas duas plataformas de código zero anteriores em nossa lista, o potencial do Buble ainda é alto.

Este aplicativo de codificação zero tem alguns pontos fortes:

Possui um recurso de tradução integrado que permite traduzir automaticamente seu texto para criar aplicativos multilíngues (no entanto, ainda é recomendável que sua tradução seja verificada por um humano!);

Possui recursos de análise que permitem verificar o desempenho do seu aplicativo e escalá-lo para o sucesso.

Appipay

Se o que você precisa são recursos automatizados para gerenciamento de recursos humanos e gerenciamento de projetos, a plataforma de código zero Appipay pode ser o software para você. É um aplicativo da web de código zero que permite gerenciar diferentes aspectos do seu negócio online. Você não precisa aprender nenhum código ou ter nenhuma habilidade especial. Eles também fornecem uma equipe que auxilia os clientes no uso da plataforma para que você nunca fique sozinho com ela.

KissFlow

O Kissflow é a solução perfeita sem código se você precisar:

fluxos de trabalho automatizados com uma abordagem de código zero

criar formulários que clientes ou colaboradores possam preencher online

gerencie dados e projetos com mais eficiência graças ao software personalizado

ter relatórios e criar relatórios (você também pode montar painéis personalizados que exibiriam os dados que você precisa ver).

Conclusão

Com este artigo, fornecemos tudo o que você precisa saber sobre código zero. Agora você sabe por que deve implantá-lo, seu potencial, como ele pode ajudá-lo como programador, gerente de projeto ou empreendedor e quais são as melhores ferramentas e recursos sem código disponíveis no momento.