Czasy, kiedy trzeba było znać się na kodzie, aby tworzyć oprogramowanie, już minęły. Dzisiaj informatyka rozwinęła się tak bardzo, że możemy wdrożyć narzędzia zero-code do tworzenia oprogramowania, aplikacji internetowych i mobilnych bez użycia lub znajomości kodu. W tym artykule dowiemy się czym jest zero-code, jak używać tego typu podejścia i jakie są jego zalety.

Co to jest zero-code?

Kod zerowy to podejście do programowania i rozwoju oprogramowania, które nie obejmuje kodowania, co oznacza, że deweloper nie będzie musiał pisać linia po linii kodu w jednym lub kilku językach programowania. Zamiast tego, używając odpowiedniego narzędzia zero-code, programiści mogą korzystać z interfejsów wizualnych i integrować komponenty oprogramowania za pomocą mechanizmu budowania drag-and-drop.

Platforma bez kodu, z której korzystałbyś, zapewniłaby wstępnie zbudowane bloki oprogramowania i szablony aplikacji, które możesz zintegrować, jak chcesz, aby stworzyć oprogramowanie. Dzięki zero-code, automatyzacja procesów, digitalizacja operacji, a także proces budowania aplikacji i stron internetowych stały się o wiele łatwiejsze, zmniejszając koszty i w zasięgu każdego.

Co mogą zrobić platformy zero-code?

Platformy zero-code zmieniają sektor tworzenia oprogramowania i biznesu. Odgrywają ważną rolę w rosnącym zjawisku, które obserwujemy w świecie biznesu: demokratyzacji technologii i afirmacji deweloperów obywatelskich.

Demokratyzacja technologii" oznacza, że komputery, oprogramowanie i urządzenia stają się coraz łatwiejsze do wykorzystania, tak że umiejętności komputerowe nie są już przywilejem tylko kilku pasjonatów.

Citizen Developers coraz częściej pojawiają się w firmach na całym świecie: są to pracownicy, którzy nie zostali zatrudnieni do pracy w branży komputerowej lub tworzenia oprogramowania, ale posiadają umiejętności automatyzacji procesów, digitalizacji aspektów w firmie i tworzenia oprogramowania. Umożliwiają to narzędzia zero-code: to właśnie dzięki nim programiści-obywatele są w stanie świadczyć tego typu usługi dla swoich firm.

Pracownicy, o ile nie są szkoleni w branży komputerowej i deweloperskiej, rzadko wiedzą, jak kodować. Jeśli wiedzą, to tylko trochę, na pewno nie na tyle, aby stworzyć, powiedzmy, aplikację internetową, która dostarcza rozwiązania dla klientów lub ich kolegów.

Jednak dzięki narzędziom zero-code obywatelscy programiści stają się zdolni nie tylko do automatyzacji niektórych procesów, ale budują oprogramowanie i aplikacje, tworzą strony internetowe, tworzą cyfrowe rozwiązania dla firmy i dla jej interakcji z klientami.

Bezpieczeństwo to także kolejny ważny zespół, jeśli chodzi o platformy zero-code. Dzięki funkcjom tych rozwiązań i zespołom wsparcia, bezpieczeństwo jest zawsze zwiększone dla tworzonego przez Ciebie oprogramowania. Nie jest to już coś, o co musisz zadbać samodzielnie, z własnymi umiejętnościami, ale możesz teraz liczyć na doświadczenie i wiedzę całego profesjonalnego zespołu wsparcia.

Dzięki oprogramowaniu zero-code, rozwój staje się bardziej elastyczny, tańszy i mniej czasochłonny. Czy oznacza to, że tradycyjni programiści (ci, którzy znają wiele języków programowania) będą mieli problemy z kontynuowaniem swojej pracy? Wcale nie. Wręcz przeciwnie, platformy zero-code to rozwiązania, które mogą wykorzystać również tradycyjni programiści i zespoły programistyczne: ich proces stanie się szybszy i łatwiejszy, dzięki czemu będą mogli przyjmować coraz więcej zleceń. Jak zaraz się przekonamy, narzędzia no-code nie pozbawiają wykwalifikowanych programistów możliwości korzystania z języków programowania i tradycyjnego kodowania.

Kto może korzystać z platform zero-code?

Jak właśnie wspomnieliśmy, platformy zero-code to cenne narzędzie w rękach deweloperów obywatelskich, użytkowników biznesowych i twórców oprogramowania.

Każdy, kto potrzebuje budować aplikacje lub budować aplikacje internetowe, każdy, kto potrzebuje zautomatyzować procesy w swojej firmie, może wdrożyć platformę no-code lub zero-code (no-code i zero-code mogą być używane jako synonimy), aby stworzyć dokładne narzędzie programistyczne, którego potrzebują dla swojej firmy lub swoich klientów.

Rodzaj narzędzia no-code, którego używają programiści, może jednak stanowić ogromną różnicę. Zasada stojąca za platformami no-code jest zawsze taka sama: dostarczenie programistom wstępnie zbudowanych elementów i wizualnego interfejsu do ich złożenia. Jednak stopień swobody, jaki masz podczas procesu twórczego i poziom dostosowania, jaki możesz osiągnąć, zależy od jakości narzędzia no-code, które wybierzesz.

AppMaster, na przykład, jest znany jako jeden z najlepszych no-code do wdrożenia, ponieważ:

zapewnia stabilne ramy dostosowywane przez wiele różnych szablonów aplikacji

zapewnia mnóstwo wstępnie zbudowanych i dobrze zintegrowanych elementów, które możesz wdrożyć, aby złożyć swoją aplikację

jest prosty w użyciu

zapewnia stałe wsparcie dla programistów, użytkowników biznesowych i amatorów w każdej fazie procesu rozwoju; upewnij się, że sprawdzisz dostępność zespołu wsparcia platformy. Chcesz mieć pewność, że będziesz mógł otrzymać wsparcie ASAP, gdy będziesz go potrzebował

zwiększa i gwarantuje bezpieczeństwo Twojej aplikacji, danych i bazy danych

zapewnia dostęp do kodu źródłowego

pozwala nawet na eksport kodu źródłowego

jesteś jedynym właścicielem aplikacji, którą tworzysz

Są to wszystkie istotne cechy, które mogą być pominięte w aplikacji bez kodu, którą wdrażasz.

Jak platformy zero-code pomagają szybciej budować aplikacje?

W krótkim okresie, tworzenie oprogramowania z platformami zero-code jest szybsze, ponieważ cały proces rozwoju jest łatwiejszy, bardziej intuicyjny i wymaga niższego poziomu wiedzy, umiejętności i koncentracji.

Zamiast zapisywać linijkę po linijce kodu, można wdrożyć szablony i wstępnie zbudowane elementy. Proces próbowania rozwiązań, popełniania błędów i znajdowania innych rozwiązań jest również łatwiejszy: kiedy trzeba wypróbować różne alternatywy, nie trzeba pisać kodu od nowa i od nowa. Wystarczy wybrać inny szablon aplikacji, usunąć jakiś element i spróbować innego, dodać elementy lub je usunąć itd.

Platformy no-code zapewniają najszybsze rozwiązanie do tworzenia oprogramowania, nawet w porównaniu z platformami o niskim kodzie, które wymagają pewnego kodowania. Dzięki aplikacjom no-code proces tworzenia oprogramowania, automatyzacji procesów i tak dalej wymaga dni, a nie miesięcy!

Czy zero-code to przyszłość?

Zero-code to przyszłość, w czym pomagają nam następujące trendy:

No-code staje się przyszłością tworzenia aplikacji biznesowych, ponieważ redukuje koszty i czas programowania oprogramowania. Rozwiązania i narzędzia zero-code stają się coraz bardziej zaawansowane. Coraz więcej biznesów i modeli biznesowych wymaga oprogramowania dostosowanego do potrzeb klienta. Zapotrzebowanie na programistów jest większe niż dostępnych programistów na rynku pracy. No-code wydaje się być rozwiązaniem, które może wypełnić tę lukę.

Top 5 platform zero kodu

AppMaster

Jak wspomnieliśmy powyżej, AppMaster jest najbardziej zalecaną platformą oprogramowania bez kodu tam. Posiada wszystkie niezbędne cechy, które powinna mieć aplikacja bez kodu, w tym dostęp do kodu źródłowego (ten, który wymieniliśmy w powyższym akapicie).

Ponadto AppMaster może zapewnić ci następujące elementy:

integracje z oprogramowaniem firm trzecich i wtyczkami, które ułatwiają korzystanie z zewnętrznego kawałka oprogramowania i mają płynnie działać z istniejącymi;

jak używasz wstępnie zbudowanych elementów wewnętrznych i zewnętrznych na ładnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsie wizualnym, AppMaster będzie tworzył dla ciebie ładny i gładki kod źródłowy. Automatycznie wygenerowany kod jest cały twój; w ten sposób AppMaster gwarantuje ci pełną własność oprogramowania, które rozwijasz.

Proces uruchamiania na rynku iOS lub Android jest również bardziej efektywny dzięki funkcjom platformy i wsparciu oferowanemu przez zespół.

AppMaster to idealne rozwiązanie no-code, jeśli potrzebujesz zbudować aplikacje na telefony komórkowe, aplikacje internetowe, modele danych, bazy danych lub zautomatyzowane procesy biznesowe.

Adalo

Podobnie jak AppMaster, oprogramowanie zero-code Adalo pozwala na składanie bloków na szablonie aplikacji, aby stworzyć własny projekt. Montaż odbywa się za pomocą bardzo prostego systemu "przeciągnij i upuść", testy można uruchomić jednym kliknięciem, a także - co dotyczy również AppMastera - jesteś wspierany podczas procesu uruchamiania aplikacji na przykład w Android Marketplace. Wreszcie, jeśli masz istniejące API, Adalo jest idealnym narzędziem no-code dla Ciebie, ponieważ możesz łatwo zintegrować je jako swój front end, tak jak AppMaster.

Bubble

Bubble to także system drag-and-drop, no-code do tworzenia oprogramowania i aplikacji. Chociaż interfejs jest mniej atrakcyjny niż te oferowane przez dwie poprzednie platformy zerowego kodu na naszej liście, potencjał Bubble jest nadal wysoki.

Ta aplikacja do zerowego kodowania ma kilka mocnych punktów:

Ma wbudowaną funkcję tłumaczenia, która pozwala automatycznie tłumaczyć tekst, aby tworzyć wielojęzyczne aplikacje (jednak nadal zaleca się, aby twoje tłumaczenie zostało sprawdzone przez człowieka!);

Ma funkcje analityczne, które pozwalają sprawdzić wydajność aplikacji i skalować ją do sukcesu.

AppyPie

Jeśli to, czego potrzebujesz, to zautomatyzowane funkcje zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami, to platforma zero-kodowa AppyPie może być oprogramowaniem dla Ciebie. Jest to aplikacja internetowa o zerowym kodzie, która pozwala na zarządzanie różnymi aspektami Twojej firmy online. Nie musisz uczyć się żadnego kodu ani mieć żadnych specjalnych umiejętności. Zapewniają również zespół, który pomaga klientom w korzystaniu z platformy, abyś nigdy nie został z nią sam.

KissFlow

Kissflow to idealne rozwiązanie no-code, jeśli potrzebujesz:

zautomatyzowanych przepływów pracy z podejściem zero-code

tworzyć formularze, które klienci lub współpracownicy mogą wypełniać online

zarządzać danymi i projektami bardziej efektywnie dzięki dostosowanemu oprogramowaniu

mieć raporty i tworzyć sprawozdania (można również złożyć niestandardowe pulpity nawigacyjne, które wyświetlałyby dane, które trzeba zobaczyć).

Podsumowanie

W tym artykule dostarczyliśmy Ci wszystkiego, co musisz wiedzieć o zero-code. Teraz wiesz, dlaczego powinieneś go wdrożyć, jego potencjał, jak może pomóc ci jako programista, kierownik projektu lub przedsiębiorca, i jakie są najlepsze narzędzia i funkcje zerowego kodu dostępne w tej chwili.