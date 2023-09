دليل شامل لهياكل البيانات في SQL

تعد لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) أساس قواعد البيانات الحديثة، ويعد فهم هياكل البيانات في SQL أمرًا ضروريًا لأي مطور أو مسؤول يعمل مع قواعد البيانات العلائقية. تعتمد كفاءة وأداء قاعدة البيانات على مدى جودة تصميم هياكل البيانات الخاصة بها. في هذا الدليل، سنلقي نظرة على بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بهياكل بيانات SQL، مثل أنواع البيانات والمفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية والقيود. من خلال إتقان هذه المفاهيم، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لإنشاء وصيانة قواعد بيانات فعالة وقابلة للتطوير لدعم تطبيقاتك.

فهم أنواع بيانات SQL

في SQL، تحدد أنواع البيانات نوع البيانات التي يمكن تخزينها في عمود. يرتبط كل عمود في الجدول بنوع بيانات محدد، مما يضمن الاتساق وتكامل البيانات ويساعد في تحسين التخزين والأداء. توفر SQL مجموعة متنوعة من أنواع البيانات لتلبية الاحتياجات المختلفة، بدءًا من القيم الرقمية البسيطة والسلاسل النصية وحتى الأنواع الأكثر تعقيدًا مثل التواريخ والكائنات الثنائية. دعنا نستكشف بعض أنواع البيانات الأكثر استخدامًا في SQL:

INTEGER: عدد صحيح موقّع يتراوح من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للقيمة، اعتمادًا على نظام قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يدعم PostgreSQL القيم بين -2,147,483,648 و2,147,483,647.

عدد صحيح موقّع يتراوح من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للقيمة، اعتمادًا على نظام قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يدعم PostgreSQL القيم بين -2,147,483,648 و2,147,483,647. SMALLINT: يشبه نوع البيانات INTEGER ولكن بنطاق أصغر، مما يجعله أكثر ملاءمة للأعمدة ذات القيم الرقمية المحدودة. يوفر مساحة تخزين عند مقارنته بـ INTEGER.

يشبه نوع البيانات INTEGER ولكن بنطاق أصغر، مما يجعله أكثر ملاءمة للأعمدة ذات القيم الرقمية المحدودة. يوفر مساحة تخزين عند مقارنته بـ INTEGER. NUMERIC(p, s) وDECIMAL(p, s): هذه أنواع بيانات ذات دقة ثابتة، حيث تشير p إلى إجمالي عدد الأرقام، وتشير s إلى عدد الأرقام بعد العلامة العشرية. إنها مفيدة لتخزين البيانات المالية والقيم الأخرى التي تتطلب الدقة الدقيقة.

هذه أنواع بيانات ذات دقة ثابتة، حيث تشير p إلى إجمالي عدد الأرقام، وتشير s إلى عدد الأرقام بعد العلامة العشرية. إنها مفيدة لتخزين البيانات المالية والقيم الأخرى التي تتطلب الدقة الدقيقة. FLOAT(n) وREAL: تقوم أنواع البيانات هذه بتخزين القيم الرقمية التقريبية بدقة الفاصلة العائمة. يتم استخدامها للأعداد الحقيقية التي لا تتطلب دقة دقيقة ويمكن أن تختلف بشكل كبير في الحجم.

تقوم أنواع البيانات هذه بتخزين القيم الرقمية التقريبية بدقة الفاصلة العائمة. يتم استخدامها للأعداد الحقيقية التي لا تتطلب دقة دقيقة ويمكن أن تختلف بشكل كبير في الحجم. VARCHAR(n): يُستخدم لسلاسل الأحرف ذات الطول المتغير بحد أقصى يبلغ n من الأحرف. يوفر مساحة التخزين عن طريق استهلاك المساحة المطلوبة للبيانات الفعلية فقط.

يُستخدم لسلاسل الأحرف ذات الطول المتغير بحد أقصى يبلغ n من الأحرف. يوفر مساحة التخزين عن طريق استهلاك المساحة المطلوبة للبيانات الفعلية فقط. CHAR(n): سلسلة أحرف ذات طول ثابت يبلغ طولها n من الأحرف. على عكس VARCHAR، فإنه يستهلك دائمًا نفس مقدار مساحة التخزين، حتى لو كانت البيانات المخزنة أصغر من الطول المحدد.

سلسلة أحرف ذات طول ثابت يبلغ طولها n من الأحرف. على عكس VARCHAR، فإنه يستهلك دائمًا نفس مقدار مساحة التخزين، حتى لو كانت البيانات المخزنة أصغر من الطول المحدد. النص: سلسلة أحرف متغيرة الطول بدون حد أقصى محدد للطول. إنها مناسبة لتخزين البيانات النصية الطويلة مثل تعليقات المستخدم أو الأوصاف.

سلسلة أحرف متغيرة الطول بدون حد أقصى محدد للطول. إنها مناسبة لتخزين البيانات النصية الطويلة مثل تعليقات المستخدم أو الأوصاف. التاريخ والوقت والطابع الزمني: تقوم أنواع البيانات هذه بتخزين معلومات التاريخ والوقت. إنها توفر مستويات مختلفة من الدقة، بدءًا من تخزين التاريخ أو الوقت فقط وحتى تخزينهما معًا مع طابع زمني.

يعد اختيار نوع البيانات المناسب لكل عمود أمرًا بالغ الأهمية لضمان تكامل البيانات وتحسين أداء قاعدة البيانات. يمكن أن يؤدي استخدام أنواع بيانات غير مناسبة إلى الاقتطاع، وأخطاء التقريب، ومشكلات معالجة البيانات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على وظائف التطبيق الخاص بك.

المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية والقيود

إحدى الميزات الأساسية لقواعد البيانات العلائقية هي القدرة على إقامة علاقات بين الجداول. ويتم تحقيق ذلك من خلال المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية والقيود والقواعد التي تفرض التكامل المرجعي، مما يضمن علاقات متسقة بين الجداول. دعونا نتعمق في هذه المفاهيم:

المفاتيح الأساسية

المفتاح الأساسي هو عمود أو مجموعة من الأعمدة تحدد بشكل فريد كل صف في الجدول. تعتبر المفاتيح الأساسية ضرورية في إقامة العلاقات بين الجداول وضمان اتساق البيانات. يمكن أن يكون هناك مفتاح أساسي واحد فقط لكل جدول، ولا يمكن أن تكون قيمته فارغة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يجب مراعاتها عند اختيار مفتاح أساسي لجداولك:

التفرد: يجب أن يكون المفتاح الأساسي فريدًا، مما يعني أنه يجب أن يكون له قيمة مختلفة لكل صف في الجدول لضمان التحديد الصحيح.

يجب أن يكون المفتاح الأساسي فريدًا، مما يعني أنه يجب أن يكون له قيمة مختلفة لكل صف في الجدول لضمان التحديد الصحيح. غير قابلة للتغيير: يجب ألا تتغير قيم المفاتيح الأساسية بمرور الوقت. إذا تغيرت قيمة المفتاح، فقد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات والتسبب في عدم تناسق البيانات.

يجب ألا تتغير قيم المفاتيح الأساسية بمرور الوقت. إذا تغيرت قيمة المفتاح، فقد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات والتسبب في عدم تناسق البيانات. غير فارغة: يجب ألا تكون قيم المفاتيح الأساسية فارغة، حيث لا يمكن استخدام القيم الخالية لتأسيس علاقات بين الجداول.

مفاتيح خارجية

المفتاح الخارجي هو عمود أو مجموعة من الأعمدة في جدول يشير إلى المفتاح الأساسي لجدول آخر. يتم استخدامه لإنشاء علاقات بين الجداول وفرض التكامل المرجعي. يُسمى الجدول الذي يحتوي على المفتاح الخارجي بالجدول "الفرعي"، بينما يُسمى الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأساسي بالجدول "الأصل". يمكن أن تكون المفاتيح الخارجية فارغة، مما يعني أن الصف الموجود في الجدول الفرعي لا يحتاج إلى صف مناظر في الجدول الأصلي. ولكن إذا لم يكن المفتاح الخارجي فارغًا، فيجب أن يكون هناك صف في الجدول الأصلي بقيمة مفتاح أساسي مطابقة.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

قيود

القيود هي القواعد التي تفرض تكامل البيانات داخل قاعدة بيانات علائقية. وهي تحدد الشروط التي يجب أن تستوفيها البيانات الموجودة في الجدول وتمنع العمليات التي قد تنتهك هذه الشروط. توفر SQL عدة أنواع من القيود التي يمكن تطبيقها على الأعمدة والجداول لإدارة هياكل البيانات، بما في ذلك:

NOT NULL: يضمن أن العمود لا يمكن أن يحتوي على قيم NULL.

يضمن أن العمود لا يمكن أن يحتوي على قيم NULL. فريد: يفرض أن جميع القيم في العمود يجب أن تكون فريدة، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون لصفين نفس القيمة.

يفرض أن جميع القيم في العمود يجب أن تكون فريدة، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون لصفين نفس القيمة. المفتاح الأساسي: مجموعة من القيود NOT NULL و UNIQUE تضمن أن العمود يحتوي على قيمة فريدة وغير فارغة لكل صف.

مجموعة من القيود NOT NULL و UNIQUE تضمن أن العمود يحتوي على قيمة فريدة وغير فارغة لكل صف. المفتاح الخارجي: يضمن أن قيمة العمود تتوافق مع قيمة في عمود المفتاح الأساسي لجدول آخر، مع الحفاظ على التكامل المرجعي بين الجداول.

يضمن أن قيمة العمود تتوافق مع قيمة في عمود المفتاح الأساسي لجدول آخر، مع الحفاظ على التكامل المرجعي بين الجداول. التحقق: التحقق من أن القيم الموجودة في عمود تستوفي شرطًا محددًا أو مجموعة شروط، مثل نطاق أو قائمة القيم المسموح بها.

يعد تحديد القيود وإدارتها بشكل صحيح أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة قاعدة البيانات واتساقها وأدائها. فهي تمنع أخطاء معالجة البيانات والتناقضات التي قد تؤثر سلبًا على وظائف التطبيق الخاص بك وتجربة المستخدم.

إنشاء الجداول وتحديد هياكل البيانات

في SQL، تعد الجداول المكونات الرئيسية لقاعدة البيانات، وتقوم بتخزين البيانات بتنسيق منظم. عند إنشاء الجداول، من الضروري تحديد هياكل البيانات المطابقة لمتطلبات التطبيق الخاص بك. سنناقش هنا كيفية إنشاء الجداول وتحديد هياكل البيانات الخاصة بها في SQL.

إنشاء الجداول

لإنشاء جدول في SQL، ستستخدم عبارة CREATE TABLE . يسمح لك هذا البيان بتحديد اسم الجدول وأعمدته وأنواع البيانات الخاصة به، بالإضافة إلى إضافة قيود للحفاظ على تكامل البيانات.

فيما يلي مثال لإنشاء جدول بسيط:

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

في هذا المثال، قمنا بإنشاء جدول employees بالأعمدة التالية: employee_id ، first_name ، last_name ، email ، hire_date . نحدد أيضًا قيد PRIMARY KEY في عمود employee_id وقيدًا UNIQUE لعمود email .

مصدر الصورة: كل الأشياء SQL

تعديل الجداول

بعد إنشاء الجدول، قد تحتاج إلى تعديل بنيته ليتوافق مع المتطلبات المتطورة لتطبيقك. يوفر SQL بيان ALTER TABLE ، الذي يسمح لك بإضافة أو تعديل أو إسقاط الأعمدة، بالإضافة إلى إضافة أو تحديث أو إسقاط القيود إلى الجداول الموجودة لديك.

فيما يلي بعض الأمثلة حول كيفية تعديل الجدول:

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

توضح هذه الأمثلة كيفية استخدام عبارة ALTER TABLE لتعديل جدول employees . تقوم أوامر ALTER و ADD و UPDATE بتعديل جوانب مختلفة من بنية الجدول، مثل نوع بيانات العمود وقيود الإضافة.

تحسين أداء قاعدة البيانات باستخدام الفهارس

الفهارس هي كائنات قاعدة بيانات تساعد في تسريع عملية استرداد البيانات، وبالتالي تحسين أداء قاعدة البيانات. عند إنشاء فهرس، سيقوم محرك قاعدة البيانات بتخزين نسخة من الأعمدة المفهرسة والاحتفاظ بها بترتيب مصنف، مما يسمح بإجراء عمليات بحث أسرع وتنفيذ استعلام أكثر كفاءة. تذكر أن الفهارس يمكن أن تقدم أيضًا بعض الحمل فيما يتعلق بعمليات تعديل البيانات، مثل الإدراج والتحديث والحذف، الأمر الذي قد يتطلب إعادة تنظيم الفهارس.

إنشاء فهرس

لإنشاء فهرس، ستستخدم عبارة CREATE INDEX . يتطلب هذا البيان تحديد اسم الفهرس، والجدول الذي تريد ربط الفهرس به، والعمود (الأعمدة) المراد فهرسته.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

فيما يلي مثال لإنشاء فهرس:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

في هذا المثال، قمنا بإنشاء فهرس باسم idx_last_name في جدول employees واختيار عمود last_name المراد فهرسته.

الفهارس المجمعة وغير المجمعة

يمكن تصنيف الفهارس إلى نوعين رئيسيين: الفهارس المجمعة والفهارس غير المجمعة. يحدد الفهرس المجمع الترتيب الفعلي للبيانات داخل الجدول ويمكن أن يحتوي على واحد فقط لكل جدول. في المقابل، تقوم الفهارس غير المجمعة بتخزين نسخة منفصلة من البيانات مرتبة حسب الأعمدة المفهرسة، مما يسمح بعدة فهارس غير مجمعة لكل جدول.

توفر الفهارس غير المجمعة عمومًا فوائد أداء أفضل للتطبيقات كثيفة القراءة، بينما تميل الفهارس المجمعة إلى الاستفادة من الجداول ذات التحديثات والحذف المتكررة واستعلامات النطاق.

اختيار الفهارس الصحيحة

يتطلب اختيار الفهارس الصحيحة لقاعدة بياناتك دراسة متأنية لعدة عوامل، بما في ذلك أنماط الاستعلام وتوزيع البيانات وبنية الجدول. بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عند تحديد الفهارس المناسبة هي:

أعمدة الفهرس التي يتم البحث عنها بشكل متكرر أو استخدامها في عبارات WHERE .

. خذ بعين الاعتبار الفهارس المركبة للاستعلامات التي تستخدم أعمدة متعددة في عبارة WHERE الخاصة بها.

الخاصة بها. كن حذرًا بشأن الإفراط في الفهرسة والتأثير سلبًا على أداء تعديل البيانات.

قم بمراجعة وتحديث إستراتيجية الفهرسة الخاصة بك بشكل دوري بناءً على المتطلبات المتطورة لتطبيقك.

الاستفادة من منصة AppMaster No-Code

يمكن أن يستغرق إنشاء قواعد البيانات وإدارتها وقتًا طويلاً ومعقدًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم معرفة واسعة بـ SQL. هذا هو المكان الذي تأتي فيه منصة AppMaster no-code لمساعدتك. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال، وإنشاء endpoints REST API وWSS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

توفر منصة AppMaster العديد من المزايا، بما في ذلك:

التخلص من الديون الفنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المتطلبات.

توفير إمكانات التطوير السريع للتطبيقات لتسريع عملية إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية.

دعم أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية.

توفير قابلية تطوير متميزة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات الأحمال العالية.

باستخدام النظام الأساسي AppMaster بدون تعليمات برمجية ، يمكنك إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية بما يصل إلى 10x أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3x من طرق الترميز التقليدية. انتقل بإدارة قاعدة البيانات وتطوير التطبيقات إلى المستوى التالي من خلال استكشاف منصة AppMaster القوية التي no-code.

خاتمة

في هذا الدليل الشامل، استكشفنا الجوانب المختلفة لهياكل البيانات في SQL، بما في ذلك أنواع البيانات والمفاتيح الأساسية والأجنبية والقيود والجداول والفهرسة. سيمكنك إتقان هذه المفاهيم من إنشاء قواعد بيانات فعالة وقابلة للتطوير يمكنها التعامل بسهولة مع التطبيقات المعقدة.

أثناء العمل مع قواعد بيانات SQL، تذكر أن تأخذ في الاعتبار أهمية أنواع البيانات لتحسين التخزين وضمان تكامل البيانات. علاوة على ذلك، إنشاء علاقات بين الجداول من خلال المفاتيح الأساسية والخارجية، وفرض قواعد سلامة البيانات باستخدام القيود. وأخيرًا، قم بتحسين أداء قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الفهارس لتمكين استرداد البيانات بشكل أسرع وتحسين خطط تنفيذ الاستعلام.

لنفترض أنك تبحث عن طريقة لإنشاء تطبيقات دون الدخول في التفاصيل الجوهرية لهياكل بيانات SQL. في هذه الحالة، يقدم AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا no-code يسمح لك بإنشاء نماذج بيانات وتطبيقات الويب والهاتف المحمول بشكل مرئي. باستخدام AppMaster ، يمكنك التخلص من الديون الفنية والاستمتاع بقابلية تطوير المشروع المحسنة. قم بتجربة AppMaster واستمتع بالبساطة والكفاءة في تطوير التطبيقات no-code. بفضل الفهم القوي لهياكل بيانات SQL ومساعدة أدوات مثل AppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.