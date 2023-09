Kompleksowy przewodnik po strukturach danych w języku SQL

Strukturalny język zapytań (SQL) jest podstawą nowoczesnych baz danych, a zrozumienie struktur danych w języku SQL jest niezbędne dla każdego programisty lub administratora pracującego z relacyjnymi bazami danych. Wydajność i wydajność bazy danych zależy od tego, jak dobrze zaprojektowano jej struktury danych. W tym przewodniku przyjrzymy się niektórym kluczowym pojęciom związanym ze strukturami danych SQL, takim jak typy danych, klucze podstawowe, klucze obce i ograniczenia. Opanowując te koncepcje, będziesz lepiej przygotowany do tworzenia i utrzymywania wydajnych, skalowalnych baz danych obsługujących Twoje aplikacje.

Zrozumienie typów danych SQL

W języku SQL typy danych określają typ danych, który można przechowywać w kolumnie. Każda kolumna w tabeli jest powiązana z określonym typem danych, co zapewnia spójność i integralność danych oraz pomaga w optymalizacji przechowywania i wydajności. SQL udostępnia różnorodne typy danych, aby zaspokoić różne potrzeby, od prostych wartości liczbowych i ciągów tekstowych po bardziej złożone typy, takie jak daty i obiekty binarne. Przyjrzyjmy się niektórym z najczęściej używanych typów danych w SQL:

INTEGER: Liczba całkowita ze znakiem mieszcząca się w zakresie od wartości minimalnej do maksymalnej, w zależności od systemu bazy danych. Na przykład PostgreSQL obsługuje wartości z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Liczba całkowita ze znakiem mieszcząca się w zakresie od wartości minimalnej do maksymalnej, w zależności od systemu bazy danych. Na przykład PostgreSQL obsługuje wartości z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647. SMALLINT: Podobny do typu danych INTEGER, ale z mniejszym zakresem, dzięki czemu jest bardziej odpowiedni dla kolumn z ograniczonymi wartościami liczbowymi. Oszczędza miejsce w pamięci w porównaniu do INTEGER.

Podobny do typu danych INTEGER, ale z mniejszym zakresem, dzięki czemu jest bardziej odpowiedni dla kolumn z ograniczonymi wartościami liczbowymi. Oszczędza miejsce w pamięci w porównaniu do INTEGER. NUMERIC(p, s) i DECIMAL(p, s): Są to typy danych o stałej precyzji, gdzie p oznacza całkowitą liczbę cyfr, a s oznacza liczbę cyfr po przecinku dziesiętnym. Przydają się do przechowywania danych finansowych i innych wartości wymagających dużej precyzji.

Są to typy danych o stałej precyzji, gdzie p oznacza całkowitą liczbę cyfr, a s oznacza liczbę cyfr po przecinku dziesiętnym. Przydają się do przechowywania danych finansowych i innych wartości wymagających dużej precyzji. FLOAT(n) i REAL: Te typy danych przechowują przybliżone wartości liczbowe z precyzją zmiennoprzecinkową. Są używane do liczb rzeczywistych, które nie wymagają dokładnej precyzji i mogą znacznie różnić się wielkością.

Te typy danych przechowują przybliżone wartości liczbowe z precyzją zmiennoprzecinkową. Są używane do liczb rzeczywistych, które nie wymagają dokładnej precyzji i mogą znacznie różnić się wielkością. VARCHAR(n): Używany do ciągów znaków o zmiennej długości i maksymalnej długości n znaków. Oszczędza miejsce na dysku, zużywając tylko wymaganą przestrzeń na rzeczywiste dane.

Używany do ciągów znaków o zmiennej długości i maksymalnej długości n znaków. Oszczędza miejsce na dysku, zużywając tylko wymaganą przestrzeń na rzeczywiste dane. CHAR(n): ciąg znaków o stałej długości i długości n znaków. W przeciwieństwie do VARCHAR, zawsze zużywa tę samą ilość miejsca, nawet jeśli przechowywane dane są mniejsze niż określona długość.

ciąg znaków o stałej długości i długości n znaków. W przeciwieństwie do VARCHAR, zawsze zużywa tę samą ilość miejsca, nawet jeśli przechowywane dane są mniejsze niż określona długość. TEKST: Ciąg znaków o zmiennej długości bez określonej długości maksymalnej. Nadaje się do przechowywania długich danych tekstowych, takich jak komentarze lub opisy użytkowników.

Ciąg znaków o zmiennej długości bez określonej długości maksymalnej. Nadaje się do przechowywania długich danych tekstowych, takich jak komentarze lub opisy użytkowników. DATA, CZAS, ZNACZNIK CZASU: Te typy danych przechowują informacje o dacie i godzinie. Zapewniają różne poziomy szczegółowości, od przechowywania samej daty lub godziny po przechowywanie obu danych razem ze znacznikiem czasu.

Wybór odpowiedniego typu danych dla każdej kolumny ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności danych i optymalizacji wydajności bazy danych. Używanie nieodpowiednich typów danych może prowadzić do obcięcia, błędów zaokrągleń i innych problemów z manipulacją danymi, które mogą mieć wpływ na funkcjonalność aplikacji.

Klucze podstawowe, klucze obce i ograniczenia

Jedną z podstawowych cech relacyjnych baz danych jest możliwość ustanawiania relacji między tabelami. Osiąga się to poprzez klucze podstawowe, klucze obce, ograniczenia i reguły wymuszające integralność referencyjną, zapewniając spójne relacje między tabelami. Zagłębmy się w te pojęcia:

Klucze podstawowe

Klucz podstawowy to kolumna lub zestaw kolumn jednoznacznie identyfikujący każdy wiersz w tabeli. Klucze podstawowe odgrywają kluczową rolę w ustanawianiu relacji między tabelami i zapewnianiu spójności danych. W każdej tabeli może znajdować się tylko jeden klucz podstawowy, a jego wartość nie może wynosić NULL. Poniżej przedstawiono kilka najlepszych praktyk, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze klucza podstawowego dla tabel:

Unikalność: klucz podstawowy musi być unikalny, co oznacza, że ​​powinien mieć inną wartość dla każdego wiersza tabeli, aby zapewnić właściwą identyfikację.

klucz podstawowy musi być unikalny, co oznacza, że ​​powinien mieć inną wartość dla każdego wiersza tabeli, aby zapewnić właściwą identyfikację. Niezmienne: wartości klucza podstawowego nie powinny zmieniać się w czasie. Zmiana wartości klucza może spowodować zerwanie relacji i niespójność danych.

wartości klucza podstawowego nie powinny zmieniać się w czasie. Zmiana wartości klucza może spowodować zerwanie relacji i niespójność danych. Różne od NULL: Wartości klucza podstawowego nie mogą mieć wartości NULL, ponieważ wartości NULL nie można używać do ustanawiania relacji między tabelami.

Klucz obcy

Klucz obcy to kolumna lub zestaw kolumn w tabeli, który odnosi się do klucza podstawowego innej tabeli. Służy do ustanawiania relacji między tabelami i egzekwowania integralności referencyjnej. Tabela zawierająca klucz obcy nazywana jest tabelą „podrzędną”, natomiast tabela zawierająca klucz podstawowy nazywana jest tabelą „nadrzędną”. Klucze obce mogą mieć wartość NULL, co oznacza, że ​​wiersz w tabeli podrzędnej nie potrzebuje odpowiadającego wiersza w tabeli nadrzędnej. Jeśli jednak klucz obcy nie ma wartości NULL, w tabeli nadrzędnej musi znajdować się wiersz z pasującą wartością klucza podstawowego.

Ograniczenia

Ograniczenia to reguły wymuszające integralność danych w relacyjnej bazie danych. Określają warunki, jakie muszą spełniać dane w tabeli i uniemożliwiają operacje, które naruszałyby te warunki. SQL zapewnia kilka typów ograniczeń, które można zastosować do kolumn i tabel w celu zarządzania strukturami danych, w tym:

NOT NULL: Zapewnia, że ​​kolumna nie może zawierać wartości NULL.

Zapewnia, że ​​kolumna nie może zawierać wartości NULL. UNIQUE: wymusza, aby wszystkie wartości w kolumnie były unikalne, co oznacza, że ​​żadne dwa wiersze nie mogą mieć tej samej wartości.

wymusza, aby wszystkie wartości w kolumnie były unikalne, co oznacza, że ​​żadne dwa wiersze nie mogą mieć tej samej wartości. KLUCZ PODSTAWOWY: Kombinacja ograniczeń NOT NULL i UNIQUE gwarantuje, że kolumna ma unikalną wartość różną od NULL dla każdego wiersza.

Kombinacja ograniczeń NOT NULL i UNIQUE gwarantuje, że kolumna ma unikalną wartość różną od NULL dla każdego wiersza. KLUCZ OBCY: Zapewnia, że ​​wartość kolumny odpowiada wartości w kolumnie klucza podstawowego innej tabeli, zachowując integralność referencyjną między tabelami.

Zapewnia, że ​​wartość kolumny odpowiada wartości w kolumnie klucza podstawowego innej tabeli, zachowując integralność referencyjną między tabelami. SPRAWDŹ: Sprawdza, czy wartości w kolumnie spełniają określony warunek lub zestaw warunków, taki jak zakres lub lista dozwolonych wartości.

Prawidłowe definiowanie ograniczeń i zarządzanie nimi jest niezbędne do utrzymania integralności, spójności i wydajności bazy danych. Zapobiegają błędom manipulacji danymi i niespójnościom, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonalność aplikacji i wygodę użytkownika.

Tworzenie tabel i definiowanie struktur danych

W języku SQL tabele są głównymi składnikami bazy danych i przechowują dane w ustrukturyzowanym formacie. Podczas tworzenia tabel istotne jest zdefiniowanie struktur danych odpowiadających wymaganiom aplikacji. Tutaj omówimy, jak tworzyć tabele i definiować ich struktury danych w SQL.

Tworzenie tabel

Aby utworzyć tabelę w języku SQL, użyjesz instrukcji CREATE TABLE . Ta instrukcja umożliwia określenie nazwy tabeli, kolumn i odpowiadających im typów danych, a także dodanie ograniczeń w celu utrzymania integralności danych.

Oto przykład tworzenia prostej tabeli:

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

W tym przykładzie tworzymy tabelę employees zawierającą następujące kolumny: employee_id , first_name , last_name , email i hire_date . Określamy również ograniczenie PRIMARY KEY w kolumnie employee_id oraz ograniczenie UNIQUE w kolumnie email .

Modyfikowanie tabel

Po utworzeniu tabeli może zaistnieć potrzeba zmodyfikowania jej struktury, aby dopasować ją do zmieniających się wymagań aplikacji. SQL udostępnia instrukcję ALTER TABLE , która pozwala dodawać, modyfikować lub usuwać kolumny, a także dodawać, aktualizować lub usuwać ograniczenia do istniejących tabel.

Oto kilka przykładów modyfikacji tabeli:

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

W tych przykładach pokazano, jak używać instrukcji ALTER TABLE do modyfikowania tabeli employees . Polecenia ALTER , ADD i UPDATE modyfikują różne aspekty struktury tabeli, takie jak typ danych kolumn i dodawanie ograniczeń.

Zwiększanie wydajności bazy danych za pomocą indeksów

Indeksy to obiekty bazy danych, które pomagają przyspieszyć proces wyszukiwania danych, zwiększając w ten sposób wydajność bazy danych. Podczas tworzenia indeksu silnik bazy danych przechowuje kopię indeksowanych kolumn i utrzymuje ją w posortowanej kolejności, co pozwala na szybsze wyszukiwanie i wydajniejsze wykonywanie zapytań. Należy pamiętać, że indeksy mogą również powodować pewne obciążenie związane z operacjami modyfikacji danych, takimi jak wstawianie, aktualizacja i usuwanie, co może wymagać reorganizacji indeksów.

Tworzenie indeksu

Aby utworzyć indeks, użyjesz instrukcji CREATE INDEX . Ta instrukcja wymaga określenia nazwy indeksu, tabeli, z którą ma być powiązany indeks, oraz kolumn, które mają być indeksowane.

Oto przykład tworzenia indeksu:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

W tym przykładzie tworzymy indeks o nazwie idx_last_name w tabeli employees i wybieramy kolumnę last_name która ma być indeksowana.

Indeksy klastrowane i nieklastrowane

Indeksy można podzielić na dwa główne typy: indeksy klastrowe i indeksy nieklastrowane. Indeks klastrowy określa fizyczną kolejność danych w tabeli i może mieć tylko jeden na tabelę. Natomiast indeksy nieklastrowane przechowują oddzielną kopię danych posortowanych według indeksowanych kolumn, co pozwala na wiele indeksów nieklastrowanych na tabelę.

Indeksy nieklastrowane zazwyczaj zapewniają lepszą wydajność w przypadku aplikacji wymagających dużej liczby odczytów, podczas gdy indeksy klastrowe zwykle przynoszą korzyści tabelom z częstymi aktualizacjami i usunięciami oraz zapytaniami o zakres.

Wybór właściwych indeksów

Wybór odpowiednich indeksów dla bazy danych wymaga dokładnego rozważenia kilku czynników, w tym wzorców zapytań, dystrybucji danych i struktury tabeli. Oto niektóre wytyczne, których należy przestrzegać przy określaniu odpowiednich indeksów:

Kolumny indeksu, które są często przeszukiwane lub używane w klauzulach WHERE .

. Rozważ indeksy złożone dla zapytań, które używają wielu kolumn w klauzuli WHERE .

. Należy zachować ostrożność w przypadku nadmiernego indeksowania i negatywnego wpływu na wydajność modyfikacji danych.

Okresowo przeglądaj i aktualizuj swoją strategię indeksowania w oparciu o zmieniające się wymagania aplikacji.

Wniosek

W tym obszernym przewodniku zbadaliśmy różne aspekty struktur danych w SQL, w tym typy danych, klucze podstawowe i obce, ograniczenia, tabele i indeksowanie. Opanowanie tych koncepcji umożliwi budowanie wydajnych i skalowalnych baz danych, które z łatwością poradzą sobie ze złożonymi aplikacjami.

Pracując z bazami danych SQL, należy pamiętać o znaczeniu typów danych dla optymalizacji przechowywania i zapewnienia integralności danych. Ponadto ustanawiaj relacje między tabelami za pomocą kluczy podstawowych i obcych oraz egzekwuj zasady integralności danych za pomocą ograniczeń. Na koniec zwiększ wydajność bazy danych za pomocą indeksów, aby umożliwić szybsze wyszukiwanie danych i zoptymalizować plany wykonywania zapytań.

Dzięki solidną znajomością struktur danych SQL, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.