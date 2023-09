Полное руководство по структурам данных в SQL

Язык структурированных запросов (SQL) — это основа современных баз данных, и понимание структур данных SQL необходимо любому разработчику или администратору, работающему с реляционными базами данных. Эффективность и производительность базы данных зависят от того, насколько хорошо спроектированы ее структуры данных. В этом руководстве мы рассмотрим некоторые ключевые понятия, связанные со структурами данных SQL, такие как типы данных, первичные ключи, внешние ключи и ограничения. Освоив эти концепции, вы будете лучше подготовлены к созданию и обслуживанию эффективных масштабируемых баз данных для поддержки ваших приложений.

Понимание типов данных SQL

В SQL типы данных определяют тип данных, которые могут храниться в столбце. Каждый столбец в таблице связан с определенным типом данных, что обеспечивает согласованность и целостность данных, а также помогает оптимизировать хранение и производительность. SQL предоставляет множество типов данных для удовлетворения различных потребностей: от простых числовых значений и текстовых строк до более сложных типов, таких как даты и двоичные объекты. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее часто используемых типов данных в SQL:

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО: целое число со знаком, варьирующееся от минимального до максимального значения, в зависимости от системы базы данных. Например, PostgreSQL поддерживает значения от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

SMALLINT: аналогичен типу данных INTEGER, но с меньшим диапазоном, что делает его более подходящим для столбцов с ограниченными числовыми значениями. Это экономит место для хранения по сравнению с INTEGER.

NUMERIC(p, s) и DECIMAL(p, s): это типы данных с фиксированной точкой, где p обозначает общее количество цифр, а s означает количество цифр после десятичной точки. Они полезны для хранения финансовых данных и других значений, требующих точной точности.

FLOAT(n) и REAL: эти типы данных хранят приблизительные числовые значения с точностью до числа с плавающей запятой. Они используются для действительных чисел, которые не требуют точной точности и могут значительно различаться по величине.

VARCHAR(n): используется для строк символов переменной длины с максимальной длиной n символов. Это экономит место для хранения, занимая только необходимое пространство для фактических данных.

CHAR(n): строка символов фиксированной длины, состоящая из n символов. В отличие от VARCHAR, он всегда занимает один и тот же объем места для хранения, даже если хранимые данные меньше указанной длины.

ТЕКСТ: строка символов переменной длины без указанной максимальной длины. Он подходит для хранения длинных текстовых данных, таких как комментарии пользователей или описания.

строка символов переменной длины без указанной максимальной длины. Он подходит для хранения длинных текстовых данных, таких как комментарии пользователей или описания. DATE, TIME, TIMESTAMP: эти типы данных хранят информацию о дате и времени. Они обеспечивают различные уровни детализации: от хранения только даты или времени до хранения обоих вместе с отметкой времени.

Выбор правильного типа данных для каждого столбца имеет решающее значение для обеспечения целостности данных и оптимизации производительности базы данных. Использование неподходящих типов данных может привести к ошибкам усечения, округления и другим проблемам манипулирования данными, которые могут повлиять на функциональность вашего приложения.

Первичные ключи, внешние ключи и ограничения

Одной из основных особенностей реляционных баз данных является возможность устанавливать связи между таблицами. Это достигается с помощью первичных ключей, внешних ключей, ограничений и правил, обеспечивающих ссылочную целостность и обеспечивающих согласованные отношения между таблицами. Давайте углубимся в эти понятия:

Первичные ключи

Первичный ключ — это столбец или набор столбцов, однозначно идентифицирующий каждую строку таблицы. Первичные ключи имеют решающее значение для установления связей между таблицами и обеспечения согласованности данных. В каждой таблице может быть только один первичный ключ, и его значение не может быть NULL. Ниже приведены некоторые рекомендации, которые следует учитывать при выборе первичного ключа для таблиц:

Уникальность. Первичный ключ должен быть уникальным, то есть для каждой строки таблицы он должен иметь разное значение, чтобы обеспечить правильную идентификацию.

Неизменяемость: значения первичного ключа не должны меняться со временем. Изменение значения ключа может привести к нарушению связей и возникновению несогласованности данных.

Не NULL: значения первичного ключа не должны быть NULL, поскольку значения NULL не могут использоваться для установления связей между таблицами.

Внешние ключи

Внешний ключ — это столбец или набор столбцов в таблице, который ссылается на первичный ключ другой таблицы. Он используется для установления связей между таблицами и обеспечения ссылочной целостности. Таблица с внешним ключом называется «дочерней» таблицей, а таблица с первичным ключом — «родительской». Внешние ключи могут иметь значение NULL, что означает, что строке в дочерней таблице не требуется соответствующая строка в родительской таблице. Но если внешний ключ не NULL, в родительской таблице должна быть строка с соответствующим значением первичного ключа.

Ограничения

Ограничения — это правила, обеспечивающие целостность данных в реляционной базе данных. Они определяют условия, которым должны соответствовать данные в таблице, и предотвращают операции, нарушающие эти условия. SQL предоставляет несколько типов ограничений, которые можно применять к столбцам и таблицам для управления структурами данных, в том числе:

NOT NULL: гарантирует, что столбец не может содержать значения NULL.

UNIQUE: обеспечивает уникальность всех значений в столбце, то есть никакие две строки не могут иметь одинаковое значение.

ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ: комбинация ограничений NOT NULL и UNIQUE гарантирует, что столбец имеет уникальное значение, отличное от NULL, для каждой строки.

ВНЕШНИЙ КЛЮЧ: гарантирует, что значение столбца соответствует значению в столбце первичного ключа другой таблицы, обеспечивая ссылочную целостность между таблицами.

гарантирует, что значение столбца соответствует значению в столбце первичного ключа другой таблицы, обеспечивая ссылочную целостность между таблицами. ПРОВЕРКА: проверяет, соответствуют ли значения в столбце заданному условию или набору условий, например диапазону или списку допустимых значений.

Правильное определение ограничений и управление ими имеет важное значение для поддержания целостности, согласованности и производительности вашей базы данных. Они предотвращают ошибки и несоответствия при манипуляции данными, которые могут негативно повлиять на функциональность вашего приложения и удобство использования.

Создание таблиц и определение структур данных

В SQL таблицы являются основными компонентами базы данных и хранят данные в структурированном формате. При создании таблиц важно определить структуры данных, соответствующие требованиям вашего приложения. Здесь мы обсудим, как создавать таблицы и определять их структуры данных в SQL.

Создание таблиц

Чтобы создать таблицу в SQL, вы будете использовать оператор CREATE TABLE . Этот оператор позволяет указать имя таблицы, столбцы и соответствующие им типы данных, а также добавлять ограничения для обеспечения целостности данных.

Вот пример создания простой таблицы:

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

В этом примере мы создаем таблицу employees со следующими столбцами: employee_id , first_name , last_name , email и hire_date . Мы также указываем ограничение PRIMARY KEY для столбца employee_id и ограничение UNIQUE для столбца email .

Изменение таблиц

После создания таблицы вам может потребоваться изменить ее структуру в соответствии с меняющимися требованиями вашего приложения. SQL предоставляет оператор ALTER TABLE , который позволяет добавлять, изменять или удалять столбцы, а также добавлять, обновлять или удалять ограничения в существующих таблицах.

Вот несколько примеров того, как изменить таблицу:

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

Эти примеры демонстрируют, как использовать оператор ALTER TABLE для изменения таблицы employees . Команды ALTER , ADD и UPDATE изменяют различные аспекты структуры таблицы, такие как тип данных столбца и добавление ограничений.

Повышение производительности базы данных с помощью индексов

Индексы — это объекты базы данных, которые помогают ускорить процесс извлечения данных, тем самым повышая производительность базы данных. При создании индекса механизм базы данных сохраняет копию индексированных столбцов и поддерживает ее в отсортированном порядке, что позволяет ускорить поиск и повысить эффективность выполнения запросов. Помните, что индексы также могут создавать некоторые накладные расходы, связанные с операциями изменения данных, такими как вставка, обновление и удаление, что может потребовать реорганизации индексов.

Создание индекса

Чтобы создать индекс, вы будете использовать оператор CREATE INDEX . Этот оператор требует, чтобы вы указали имя индекса, таблицу, с которой вы хотите, чтобы индекс был связан, и столбцы, которые будут индексироваться.

Вот пример создания индекса:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

В этом примере мы создаем индекс с именем idx_last_name в таблице employees и выбираем столбец last_name для индексации.

Кластеризованные и некластеризованные индексы

Индексы можно разделить на два основных типа: кластерные индексы и некластеризованные индексы. Кластеризованный индекс определяет физический порядок данных в таблице и может иметь только один индекс на таблицу. Напротив, некластеризованные индексы хранят отдельную копию данных, отсортированных по индексированным столбцам, что позволяет использовать несколько некластеризованных индексов для каждой таблицы.

Некластеризованные индексы обычно обеспечивают больший выигрыш в производительности для приложений с большим объемом чтения, в то время как кластеризованные индексы, как правило, приносят пользу таблицам с частыми обновлениями и удалениями, а также запросами диапазона.

Выбор правильных индексов

Выбор правильных индексов для вашей базы данных требует тщательного рассмотрения нескольких факторов, включая шаблоны запросов, распределение данных и структуру таблиц. Некоторые рекомендации, которым следует следовать при определении соответствующих индексов:

Индексные столбцы, которые часто ищутся или используются в предложениях WHERE .

. Рассмотрите составные индексы для запросов, которые используют несколько столбцов в предложении WHERE .

. Будьте осторожны с чрезмерной индексацией и негативным влиянием на производительность модификации данных.

Периодически пересматривайте и обновляйте свою стратегию индексирования с учетом меняющихся требований вашего приложения.

Использование преимуществ платформы AppMaster No-Code

Создание баз данных и управление ими может оказаться трудоемким и сложным занятием, особенно для тех, кто не обладает глубокими знаниями SQL. Здесь вам на помощь придет no-code платформа AppMaster . С помощью AppMaster вы можете визуально создавать модели данных , проектировать бизнес-процессы и генерировать endpoints REST API и WSS, не написав ни единой строки кода.

Платформа AppMaster предлагает множество преимуществ, в том числе:

Устранение технического долга за счет создания приложений с нуля каждый раз при изменении требований.

Предоставление возможностей быстрой разработки приложений для ускорения процесса создания веб-, мобильных и серверных приложений.

Поддержка любой базы данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной базы данных.

Обеспечение превосходной масштабируемости для предприятий и сценариев использования с высокой нагрузкой.

Используя no-code платформу AppMaster, вы можете создавать веб-, мобильные и серверные приложения до 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, чем традиционные методы кодирования. Поднимите управление базами данных и разработку приложений на новый уровень, изучив мощную платформу AppMaster no-code.

Заключение

В этом подробном руководстве мы рассмотрели различные аспекты структур данных в SQL, включая типы данных, первичные и внешние ключи, ограничения, таблицы и индексирование. Освоение этих концепций позволит вам создавать эффективные и масштабируемые базы данных, которые смогут легко обрабатывать сложные приложения.

Работая с базами данных SQL, не забывайте учитывать важность типов данных для оптимизации хранения и обеспечения целостности данных. Кроме того, устанавливайте связи между таблицами с помощью первичных и внешних ключей и обеспечивайте соблюдение правил целостности данных с помощью ограничений. Наконец, повысьте производительность базы данных с помощью индексов, чтобы обеспечить более быстрый поиск данных и оптимизировать планы выполнения запросов.

Предположим, вы ищете способ создания приложений, не вдаваясь в подробности структур данных SQL. В этом случае AppMaster предлагает мощную платформу no-code, позволяющую визуально создавать модели данных, а также веб- и мобильные приложения. С помощью AppMaster вы можете устранить технический долг и улучшить масштабируемость проекта. Попробуйте AppMaster и испытайте простоту и эффективность разработки приложений no-code. Благодаря глубокому пониманию структур данных SQL и помощи таких инструментов, как AppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.