Hướng dẫn toàn diện về cấu trúc dữ liệu trong SQL

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là nền tảng của cơ sở dữ liệu hiện đại và việc hiểu cấu trúc dữ liệu trong SQL là điều cần thiết đối với bất kỳ nhà phát triển hoặc quản trị viên nào làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ. Hiệu quả và hiệu suất của cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu của nó được thiết kế tốt như thế nào. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét một số khái niệm chính liên quan đến cấu trúc dữ liệu SQL, chẳng hạn như kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc. Bằng cách nắm vững các khái niệm này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để tạo và duy trì cơ sở dữ liệu hiệu quả, có thể mở rộng nhằm hỗ trợ các ứng dụng của mình.

Tìm hiểu các kiểu dữ liệu SQL

Trong SQL, kiểu dữ liệu xác định kiểu dữ liệu có thể được lưu trữ trong một cột. Mỗi cột trong bảng được liên kết với một kiểu dữ liệu cụ thể, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu, đồng thời giúp tối ưu hóa hiệu suất và lưu trữ. SQL cung cấp nhiều kiểu dữ liệu khác nhau để phục vụ các nhu cầu khác nhau, từ các giá trị số và chuỗi văn bản đơn giản đến các kiểu phức tạp hơn như ngày tháng và đối tượng nhị phân. Hãy cùng khám phá một số kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất trong SQL:

INTEGER: Một số nguyên có dấu, nằm trong khoảng từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa, tùy thuộc vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Ví dụ: PostgreSQL hỗ trợ các giá trị trong khoảng từ -2.147.483.648 đến 2.147.483.647.

Một số nguyên có dấu, nằm trong khoảng từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa, tùy thuộc vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Ví dụ: PostgreSQL hỗ trợ các giá trị trong khoảng từ -2.147.483.648 đến 2.147.483.647. SMALLINT: Tương tự như kiểu dữ liệu INTEGER nhưng có phạm vi nhỏ hơn, phù hợp hơn với các cột có giá trị số giới hạn. Nó tiết kiệm không gian lưu trữ khi so sánh với INTEGER.

Tương tự như kiểu dữ liệu INTEGER nhưng có phạm vi nhỏ hơn, phù hợp hơn với các cột có giá trị số giới hạn. Nó tiết kiệm không gian lưu trữ khi so sánh với INTEGER. NUMERIC(p, s) và DECIMAL(p, s): Đây là các kiểu dữ liệu có độ chính xác điểm cố định, trong đó p biểu thị tổng số chữ số và s biểu thị số chữ số sau dấu thập phân. Chúng hữu ích để lưu trữ dữ liệu tài chính và các giá trị khác đòi hỏi độ chính xác chính xác.

Đây là các kiểu dữ liệu có độ chính xác điểm cố định, trong đó p biểu thị tổng số chữ số và s biểu thị số chữ số sau dấu thập phân. Chúng hữu ích để lưu trữ dữ liệu tài chính và các giá trị khác đòi hỏi độ chính xác chính xác. FLOAT(n) và REAL: Những kiểu dữ liệu này lưu trữ các giá trị số gần đúng với độ chính xác của dấu phẩy động. Chúng được sử dụng cho các số thực không yêu cầu độ chính xác chính xác và có thể thay đổi đáng kể về độ lớn.

Những kiểu dữ liệu này lưu trữ các giá trị số gần đúng với độ chính xác của dấu phẩy động. Chúng được sử dụng cho các số thực không yêu cầu độ chính xác chính xác và có thể thay đổi đáng kể về độ lớn. VARCHAR(n): Được sử dụng cho các chuỗi ký tự có độ dài thay đổi với độ dài tối đa là n ký tự. Nó tiết kiệm không gian lưu trữ bằng cách chỉ tiêu thụ không gian cần thiết cho dữ liệu thực tế.

Được sử dụng cho các chuỗi ký tự có độ dài thay đổi với độ dài tối đa là n ký tự. Nó tiết kiệm không gian lưu trữ bằng cách chỉ tiêu thụ không gian cần thiết cho dữ liệu thực tế. CHAR(n): Chuỗi ký tự có độ dài cố định có độ dài n ký tự. Không giống như VARCHAR, nó luôn tiêu tốn cùng một dung lượng lưu trữ, ngay cả khi dữ liệu được lưu trữ nhỏ hơn độ dài được chỉ định.

Chuỗi ký tự có độ dài cố định có độ dài n ký tự. Không giống như VARCHAR, nó luôn tiêu tốn cùng một dung lượng lưu trữ, ngay cả khi dữ liệu được lưu trữ nhỏ hơn độ dài được chỉ định. TEXT: Chuỗi ký tự có độ dài thay đổi không có độ dài tối đa được chỉ định. Nó phù hợp để lưu trữ dữ liệu văn bản dài như nhận xét hoặc mô tả của người dùng.

Chuỗi ký tự có độ dài thay đổi không có độ dài tối đa được chỉ định. Nó phù hợp để lưu trữ dữ liệu văn bản dài như nhận xét hoặc mô tả của người dùng. NGÀY, THỜI GIAN, DẤU THỜI GIAN: Các kiểu dữ liệu này lưu trữ thông tin ngày và giờ. Chúng cung cấp nhiều mức độ chi tiết khác nhau, từ chỉ lưu trữ ngày hoặc giờ đến lưu trữ cả hai cùng với dấu thời gian.

Việc chọn loại dữ liệu phù hợp cho từng cột là rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng các loại dữ liệu không phù hợp có thể dẫn đến lỗi cắt bớt, làm tròn và các vấn đề thao tác dữ liệu khác có thể ảnh hưởng đến chức năng của ứng dụng của bạn.

Khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc

Một trong những tính năng cốt lõi của cơ sở dữ liệu quan hệ là khả năng thiết lập mối quan hệ giữa các bảng. Điều này đạt được thông qua khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc và quy tắc thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, đảm bảo mối quan hệ nhất quán giữa các bảng. Hãy đi sâu vào các khái niệm sau:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Khóa chính

Khóa chính là một cột hoặc một tập hợp các cột xác định duy nhất mỗi hàng trong bảng. Khóa chính rất quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ giữa các bảng và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Chỉ có thể có một khóa chính trên mỗi bảng và giá trị của nó không thể là NULL. Sau đây là một số phương pháp hay nhất cần cân nhắc khi chọn khóa chính cho bảng của bạn:

Tính duy nhất: Khóa chính phải là duy nhất, nghĩa là nó phải có giá trị khác nhau cho mỗi hàng trong bảng để đảm bảo nhận dạng chính xác.

Khóa chính phải là duy nhất, nghĩa là nó phải có giá trị khác nhau cho mỗi hàng trong bảng để đảm bảo nhận dạng chính xác. Không thể thay đổi: Giá trị khóa chính không được thay đổi theo thời gian. Nếu giá trị khóa thay đổi, nó có thể phá vỡ mối quan hệ và gây ra sự không nhất quán về dữ liệu.

Giá trị khóa chính không được thay đổi theo thời gian. Nếu giá trị khóa thay đổi, nó có thể phá vỡ mối quan hệ và gây ra sự không nhất quán về dữ liệu. Non-NULL: Giá trị khóa chính không được là NULL, vì không thể sử dụng giá trị NULL để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.

Khóa ngoại

Khóa ngoại là một cột hoặc một tập hợp các cột trong bảng tham chiếu đến khóa chính của bảng khác. Nó được sử dụng để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng và thực thi tính toàn vẹn tham chiếu. Bảng có khóa ngoại được gọi là bảng "con", trong khi bảng có khóa chính được gọi là bảng "cha". Khóa ngoại có thể là NULL, nghĩa là một hàng trong bảng con không cần hàng tương ứng trong bảng cha. Nhưng nếu khóa ngoại không phải là NULL thì phải có một hàng trong bảng cha có giá trị khóa chính phù hợp.

Hạn chế

Ràng buộc là các quy tắc thực thi tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chúng chỉ định các điều kiện mà dữ liệu trong bảng phải đáp ứng và ngăn chặn các hoạt động vi phạm các điều kiện này. SQL cung cấp một số loại ràng buộc có thể áp dụng cho các cột và bảng để quản lý cấu trúc dữ liệu, bao gồm:

NOT NULL: Đảm bảo rằng một cột không thể chứa giá trị NULL.

Đảm bảo rằng một cột không thể chứa giá trị NULL. ĐỘC ĐÁO: Buộc tất cả các giá trị trong một cột phải là duy nhất, nghĩa là không có hai hàng nào có thể có cùng một giá trị.

Buộc tất cả các giá trị trong một cột phải là duy nhất, nghĩa là không có hai hàng nào có thể có cùng một giá trị. KHÓA CHÍNH: Sự kết hợp của các ràng buộc NOT NULL và UNIQUE đảm bảo rằng một cột có giá trị duy nhất, không phải NULL cho mỗi hàng.

Sự kết hợp của các ràng buộc NOT NULL và UNIQUE đảm bảo rằng một cột có giá trị duy nhất, không phải NULL cho mỗi hàng. KHÓA NGOÀI: Đảm bảo rằng giá trị cột tương ứng với giá trị trong cột khóa chính của bảng khác, duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

Đảm bảo rằng giá trị cột tương ứng với giá trị trong cột khóa chính của bảng khác, duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng. KIỂM TRA: Xác thực rằng các giá trị trong một cột đáp ứng một điều kiện hoặc tập hợp các điều kiện đã chỉ định, chẳng hạn như một phạm vi hoặc danh sách các giá trị được phép.

Việc xác định và quản lý các ràng buộc đúng cách là điều cần thiết để duy trì tính toàn vẹn, tính nhất quán và hiệu suất của cơ sở dữ liệu của bạn. Chúng ngăn chặn các lỗi thao tác dữ liệu và sự không nhất quán có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng và trải nghiệm người dùng của ứng dụng của bạn.

Tạo bảng và xác định cấu trúc dữ liệu

Trong SQL, bảng là thành phần chính của cơ sở dữ liệu và chúng lưu trữ dữ liệu ở định dạng có cấu trúc. Khi tạo bảng, điều cần thiết là xác định cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu của ứng dụng của bạn. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận cách tạo bảng và xác định cấu trúc dữ liệu của chúng trong SQL.

Tạo bảng

Để tạo bảng trong SQL, bạn sẽ sử dụng câu lệnh CREATE TABLE . Câu lệnh này cho phép bạn chỉ định tên, cột và kiểu dữ liệu tương ứng của bảng, cũng như thêm các ràng buộc để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Đây là một ví dụ về việc tạo một bảng đơn giản:

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

Trong ví dụ này, chúng tôi tạo một bảng employees với các cột sau: employee_id , first_name , last_name , email và hire_date . Chúng tôi cũng chỉ định ràng buộc PRIMARY KEY trên cột employee_id và ràng buộc UNIQUE cho cột email .

Nguồn hình ảnh: Tất cả mọi thứ SQL

Sửa đổi bảng

Sau khi tạo bảng, bạn có thể cần sửa đổi cấu trúc của bảng để phù hợp với yêu cầu phát triển của ứng dụng. SQL cung cấp câu lệnh ALTER TABLE , cho phép bạn thêm, sửa đổi hoặc xóa các cột, cũng như thêm, cập nhật hoặc loại bỏ các ràng buộc đối với các bảng hiện có của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sửa đổi bảng:

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

Những ví dụ này minh họa cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để sửa đổi bảng employees . Các lệnh ALTER , ADD và UPDATE sửa đổi các khía cạnh khác nhau của cấu trúc bảng, chẳng hạn như kiểu dữ liệu cột và thêm các ràng buộc.

Nâng cao hiệu suất cơ sở dữ liệu bằng chỉ mục

Chỉ mục là các đối tượng cơ sở dữ liệu giúp tăng tốc quá trình truy xuất dữ liệu, do đó nâng cao hiệu suất cơ sở dữ liệu. Khi tạo chỉ mục, công cụ cơ sở dữ liệu sẽ lưu trữ bản sao của các cột được lập chỉ mục và duy trì nó theo thứ tự được sắp xếp, cho phép tìm kiếm nhanh hơn và thực hiện truy vấn hiệu quả hơn. Hãy nhớ rằng các chỉ mục cũng có thể gây ra một số chi phí liên quan đến các hoạt động sửa đổi dữ liệu, chẳng hạn như chèn, cập nhật và xóa, có thể yêu cầu sắp xếp lại các chỉ mục.

Tạo chỉ mục

Để tạo chỉ mục, bạn sẽ sử dụng câu lệnh CREATE INDEX . Câu lệnh này yêu cầu bạn chỉ định tên của chỉ mục, bảng mà bạn muốn liên kết với chỉ mục và (các) cột được lập chỉ mục.

Đây là một ví dụ về việc tạo chỉ mục:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

Trong ví dụ này, chúng tôi tạo một chỉ mục có tên idx_last_name trên bảng employees và chọn cột last_name để lập chỉ mục.

Chỉ mục được nhóm và không được nhóm

Các chỉ mục có thể được phân thành hai loại chính: chỉ mục được nhóm và chỉ mục không được nhóm. Chỉ mục được nhóm xác định thứ tự vật lý của dữ liệu trong một bảng và chỉ có thể có một chỉ mục trên mỗi bảng. Ngược lại, các chỉ mục không được nhóm lưu trữ một bản sao riêng biệt của dữ liệu được sắp xếp theo các cột được lập chỉ mục, cho phép nhiều chỉ mục không được nhóm trên mỗi bảng.

Các chỉ mục không được phân cụm thường mang lại lợi ích về hiệu suất tốt hơn cho các ứng dụng đọc nhiều, trong khi các chỉ mục được phân cụm có xu hướng mang lại lợi ích cho các bảng có cập nhật, xóa và truy vấn phạm vi thường xuyên.

Chọn đúng chỉ số

Việc chọn đúng chỉ mục cho cơ sở dữ liệu của bạn đòi hỏi phải xem xét cẩn thận một số yếu tố, bao gồm các mẫu truy vấn, phân phối dữ liệu và cấu trúc bảng. Một số hướng dẫn cần tuân theo khi xác định các chỉ số thích hợp là:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Các cột chỉ mục thường được tìm kiếm hoặc sử dụng trong mệnh đề WHERE .

. Xem xét các chỉ mục tổng hợp cho các truy vấn sử dụng nhiều cột trong mệnh đề WHERE của chúng.

của chúng. Hãy thận trọng về việc lập chỉ mục quá mức và tác động tiêu cực đến hiệu suất sửa đổi dữ liệu.

Định kỳ xem xét và cập nhật chiến lược lập chỉ mục của bạn dựa trên các yêu cầu ngày càng tăng của ứng dụng của bạn.

Tận dụng nền tảng No-Code của AppMaster

Việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu có thể tốn thời gian và phức tạp, đặc biệt đối với những người không có kiến ​​thức sâu rộng về SQL. Đây là nơi nền tảng no-code AppMaster sẽ hỗ trợ bạn. Với AppMaster, bạn có thể tạo các mô hình dữ liệu , thiết kế quy trình kinh doanh một cách trực quan và tạo endpoints REST API và WSS mà không cần viết một dòng mã nào.

Nền tảng của AppMaster mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

Loại bỏ nợ kỹ thuật bằng cách tạo ứng dụng từ đầu mỗi khi yêu cầu được sửa đổi.

Cung cấp khả năng phát triển ứng dụng nhanh chóng để tăng tốc quá trình xây dựng các ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ.

Hỗ trợ mọi cơ sở dữ liệu tương thích với Postgresql làm cơ sở dữ liệu chính.

Cung cấp khả năng mở rộng vượt trội cho doanh nghiệp và các trường hợp sử dụng có tải trọng cao.

Sử dụng nền tảng không mã AppMaster, bạn có thể tạo các ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ nhanh hơn gấp 10 lần và tiết kiệm chi phí gấp 3 lần so với các phương pháp mã hóa truyền thống. Đưa việc quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng của bạn lên một tầm cao mới bằng cách khám phá nền tảng no-code mạnh mẽ của AppMaster.

Phần kết luận

Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi đã khám phá các khía cạnh khác nhau của cấu trúc dữ liệu trong SQL, bao gồm các kiểu dữ liệu, khóa chính và khóa ngoài, các ràng buộc, bảng và lập chỉ mục. Nắm vững các khái niệm này sẽ cho phép bạn xây dựng cơ sở dữ liệu hiệu quả và có thể mở rộng để có thể dễ dàng xử lý các ứng dụng phức tạp.

Khi bạn làm việc với cơ sở dữ liệu SQL, hãy nhớ xem xét tầm quan trọng của kiểu dữ liệu để tối ưu hóa việc lưu trữ và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Hơn nữa, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng thông qua khóa chính và khóa ngoài, đồng thời thực thi các quy tắc toàn vẹn dữ liệu bằng cách sử dụng các ràng buộc. Cuối cùng, nâng cao hiệu suất cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các chỉ mục để cho phép truy xuất dữ liệu nhanh hơn và tối ưu hóa kế hoạch thực hiện truy vấn.

Giả sử bạn đang tìm cách xây dựng ứng dụng mà không cần đi sâu vào cấu trúc dữ liệu SQL. Trong trường hợp đó, AppMaster cung cấp một nền tảng no-code mạnh mẽ cho phép bạn tạo các mô hình dữ liệu cũng như ứng dụng web và thiết bị di động một cách trực quan. Với AppMaster, bạn có thể loại bỏ nợ kỹ thuật và tận hưởng khả năng mở rộng dự án được cải thiện. Hãy dùng thử AppMaster và trải nghiệm sự đơn giản và hiệu quả của việc phát triển ứng dụng no-code. Với sự hiểu biết vững chắc về cấu trúc dữ liệu SQL và sự trợ giúp của các công cụ như AppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.